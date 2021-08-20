Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210820/predprinimatelyam-vyrazili-blagodarnost-20161305.html
Предпринимателям выразили благодарность
Предпринимателям выразили благодарность
Благодарственные письма президента были вручены предпринимателям в преддверии Открытого диалога с главой государства. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T10:40+0500
2021-08-20T10:42+0500
экономика
узбекистан
бизнес
президент узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20161011_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ee551a49c8d80738978166c694842a94.jpg
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил благодарность группе предпринимателей, вносящих достойный вклад в развитие деловой среды в стране, сообщает пресс-служба президента в официальном Telegram-канале.Вручение благодарственных писем бизнесменам состоялось 20 августа перед началом Открытого диалога с предпринимателями. На встрече глава государства обсудит с представителями бизнеса проблемы в деловой сфере и меры государственной поддержки. Президент также ответит на вопросы, полученные от предпринимателей через специально созданные приемные, call-центр и социальные сети.Напомним, В Узбекистане малым и средним бизнесом занимается треть населения, обеспечивая более 50% ВВП страны. В настоящий момент идет процесс цифровизации предпринимательства, который поможет местным бизнесменам выйти на торговые площадки СНГ, Ближнего Востока, Европы и США. Кроме того, с 1 января всех предпринимателей переведут на онлайн-кассы.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/kakie-novshestva-s-1-iyulya-povysyat-zanyatost-i-pomogut-biznesu-19489480.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20161011_39:0:1175:852_1920x0_80_0_0_889dba73126af7859b6a7d1c7b03ed41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, бизнес, президент узбекистана

Предпринимателям выразили благодарность

10:40 20.08.2021 (обновлено: 10:42 20.08.2021)
583
© Пресс-служба президента УзбекистанаВручение благодарственных писем предпринимателям
Вручение благодарственных писем предпринимателям - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Благодарственные письма президента были вручены предпринимателям в преддверии Открытого диалога с главой государства.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил благодарность группе предпринимателей, вносящих достойный вклад в развитие деловой среды в стране, сообщает пресс-служба президента в официальном Telegram-канале.
Вручение благодарственных писем бизнесменам состоялось 20 августа перед началом Открытого диалога с предпринимателями. На встрече глава государства обсудит с представителями бизнеса проблемы в деловой сфере и меры государственной поддержки. Президент также ответит на вопросы, полученные от предпринимателей через специально созданные приемные, call-центр и социальные сети.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВручение благодарственных писем президента предпринимателям
Вручение благодарственных писем президента предпринимателям - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
Вручение благодарственных писем президента предпринимателям
© Пресс-служба президента Узбекистана
Напомним, В Узбекистане малым и средним бизнесом занимается треть населения, обеспечивая более 50% ВВП страны. В настоящий момент идет процесс цифровизации предпринимательства, который поможет местным бизнесменам выйти на торговые площадки СНГ, Ближнего Востока, Европы и США. Кроме того, с 1 января всех предпринимателей переведут на онлайн-кассы.
Бизнесмен читает газету - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.07.2021
Общество
Какие новшества с 1 июля повысят занятость и помогут бизнесу
1 июля, 10:07
467
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:46В Ташкент из Подмосковья отправились пять новых поездов метро
14:48Оксана Чусовитина: зал останется неотъемлемой частью моей жизни
14:40Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото
13:58Туберкулез, паратиф, чума – что планировала использовать Япония против СССР
13:48Узбекистан и Таджикистан должны быть в ЕАЭС — Назарбаев
13:43Двух летчиков сбитого в Узбекистане борта афганских ВВС перевели из реанимации
13:19Россия депортировала 46 участников массовой драки в Москве
13:08Банки Узбекистана в 2022-м выпустят евробонды на $470 млн в нацвалюте — Мирзиёев
12:40Эксперт раскрыл, с чем столкнется планета после победы "Талибана"* — видео
11:43Импичмент Байдену. Демократы готовят операцию "Преемник"
11:33Абдуллу Арипова встретили в Кыргызстане с угощениями — фото
11:31В Узбекистане появилась возможность застраховаться от рисков вакцинации
11:18Украина сделала скачок к независимости
11:14Неисправность самолета устранена, эвакуация из Афганистана продолжается
11:12Импортируй авто — получи льготу: Узбекистан поддержал своих грузоперевозчиков
10:56Не дождливо, но жарко: чего ждать узбекистанцам от выходных
10:40Предпринимателям выразили благодарность
10:34России и Китаю еще покажут. Проигравшие ждут расплаты
10:25Начинается выдвижение кандидатов на должность президента Узбекистана
10:02Первый "официальный" гол Шомуродова за "Рому" — видео