https://uz.sputniknews.ru/20210820/predprinimatelyam-vyrazili-blagodarnost-20161305.html

Предпринимателям выразили благодарность

Предпринимателям выразили благодарность

Благодарственные письма президента были вручены предпринимателям в преддверии Открытого диалога с главой государства. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T10:40+0500

2021-08-20T10:40+0500

2021-08-20T10:42+0500

экономика

узбекистан

бизнес

президент узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20161011_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ee551a49c8d80738978166c694842a94.jpg

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил благодарность группе предпринимателей, вносящих достойный вклад в развитие деловой среды в стране, сообщает пресс-служба президента в официальном Telegram-канале.Вручение благодарственных писем бизнесменам состоялось 20 августа перед началом Открытого диалога с предпринимателями. На встрече глава государства обсудит с представителями бизнеса проблемы в деловой сфере и меры государственной поддержки. Президент также ответит на вопросы, полученные от предпринимателей через специально созданные приемные, call-центр и социальные сети.Напомним, В Узбекистане малым и средним бизнесом занимается треть населения, обеспечивая более 50% ВВП страны. В настоящий момент идет процесс цифровизации предпринимательства, который поможет местным бизнесменам выйти на торговые площадки СНГ, Ближнего Востока, Европы и США. Кроме того, с 1 января всех предпринимателей переведут на онлайн-кассы.

https://uz.sputniknews.ru/20210701/kakie-novshestva-s-1-iyulya-povysyat-zanyatost-i-pomogut-biznesu-19489480.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, бизнес, президент узбекистана