https://uz.sputniknews.ru/20210820/predprinimatelyam-vyrazili-blagodarnost-20161305.html
Предпринимателям выразили благодарность
Предпринимателям выразили благодарность
Благодарственные письма президента были вручены предпринимателям в преддверии Открытого диалога с главой государства. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T10:40+0500
2021-08-20T10:40+0500
2021-08-20T10:42+0500
экономика
узбекистан
бизнес
президент узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20161011_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ee551a49c8d80738978166c694842a94.jpg
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил благодарность группе предпринимателей, вносящих достойный вклад в развитие деловой среды в стране, сообщает пресс-служба президента в официальном Telegram-канале.Вручение благодарственных писем бизнесменам состоялось 20 августа перед началом Открытого диалога с предпринимателями. На встрече глава государства обсудит с представителями бизнеса проблемы в деловой сфере и меры государственной поддержки. Президент также ответит на вопросы, полученные от предпринимателей через специально созданные приемные, call-центр и социальные сети.Напомним, В Узбекистане малым и средним бизнесом занимается треть населения, обеспечивая более 50% ВВП страны. В настоящий момент идет процесс цифровизации предпринимательства, который поможет местным бизнесменам выйти на торговые площадки СНГ, Ближнего Востока, Европы и США. Кроме того, с 1 января всех предпринимателей переведут на онлайн-кассы.
https://uz.sputniknews.ru/20210701/kakie-novshestva-s-1-iyulya-povysyat-zanyatost-i-pomogut-biznesu-19489480.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20161011_39:0:1175:852_1920x0_80_0_0_889dba73126af7859b6a7d1c7b03ed41.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, бизнес, президент узбекистана
Предпринимателям выразили благодарность
10:40 20.08.2021 (обновлено: 10:42 20.08.2021)
Благодарственные письма президента были вручены предпринимателям в преддверии Открытого диалога с главой государства.
ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik.
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил благодарность группе предпринимателей, вносящих достойный вклад в развитие деловой среды в стране, сообщает пресс-служба президента в официальном Telegram-канале
.
Вручение благодарственных писем бизнесменам состоялось 20 августа перед началом Открытого диалога с предпринимателями. На встрече глава государства обсудит с представителями бизнеса проблемы в деловой сфере и меры государственной поддержки. Президент также ответит на вопросы, полученные от предпринимателей через специально созданные приемные, call-центр и социальные сети.
Напомним, В Узбекистане малым и средним бизнесом занимается треть населения, обеспечивая более 50% ВВП страны. В настоящий момент идет процесс
цифровизации предпринимательства, который поможет местным бизнесменам выйти на торговые площадки СНГ, Ближнего Востока, Европы и США. Кроме того, с 1 января всех предпринимателей переведут на онлайн-кассы.