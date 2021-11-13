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"Я стеснялся петь" — интервью ташкентского участника шоу "Голос"
"Я стеснялся петь" — интервью ташкентского участника шоу "Голос"
Александр Ли выступает с собственной группой в развлекательных заведениях Москвы, куда переехал несколько лет назад.
2021-11-13T19:09+0500
2021-11-13T19:12+0500
культура
ташкент
телевизионный проект "голос"
музыкант
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос". По итогам слепого прослушивания к нему повернулись два наставника — Пелагея и Леонид Агутин, пойти в команду которого и решил Александр Ли. Sputnik Узбекистан связался с Александром Ли и узнал, с каким настроением музыкант отправился на кастинг в "Голос".При этом на уроки вокала Александр Ли пошел только в 18 лет. "Решил выбрать серьёзную профессию, гостиничное дело, но, когда заканчивал колледж, понял, что не хочу работать по специальности, - говорит он. - На вокал попал случайно. Моим преподавателем стал ташкентский педагог Валерий Борисов, к сожалению, его уже нет в живых". Сейчас Александр Ли выступает с собственной группой в развлекательных заведениях Москвы, куда переехал несколько лет назад. До кастинга в "Голосе" он уже был на двух российских шоу и, как признается, зарекся ходить на телевидение. "Мне все нравится, там хорошие люди, но я достаточно расслабленный человек, сначала мне было немного некомфортно, - говорит певец. - Но, узнав о прослушиваниях в "Голос" все же решил пойти. Решил, что пойду в последний раз на кастинг - и прошёл". Узнав состав жюри, Александр Ли сразу загорелся идеей попасть в команду Леонида Агутина. "И когда он ко мне повернулся, сразу стало ясно к кому пойду", - рассказывает Ли.
https://uz.sputniknews.ru/20211113/pevets-aleksandr-li-iz-tashkenta-stal-uchastnikom-rossiyskogo-shou-golos-21335959.html
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ташкент, телевизионный проект "голос", музыкант

"Я стеснялся петь" — интервью ташкентского участника шоу "Голос"

19:09 13.11.2021 (обновлено: 19:12 13.11.2021)
© Российский музыкальный проект "Голос"Ташкентский музыкант Александр Ли прошел в российское шоу "Голос"
Ташкентский музыкант Александр Ли прошел в российское шоу Голос - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
© Российский музыкальный проект "Голос"
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Ташкентский музыкант прошёл в российское шоу "Голос" и рассказал Sputnik Узбекистан, с каким настроением отправился на слепые прослушивания и почему стеснялся петь до 18 лет.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Певец Александр Ли из Ташкента стал участником российского шоу "Голос". По итогам слепого прослушивания к нему повернулись два наставника — Пелагея и Леонид Агутин, пойти в команду которого и решил Александр Ли. Sputnik Узбекистан связался с Александром Ли и узнал, с каким настроением музыкант отправился на кастинг в "Голос".

Я всегда был очень стеснительным, о профессии музыканта думал, сколько себя помню, но не воспринимал это всерьёз, думал, это мечты. Хотя мой отец - музыкант. Начинал с клавиш, потом стал вокалистом.

Александр Ли
Участник российского шоу "Голос" из Ташкента
При этом на уроки вокала Александр Ли пошел только в 18 лет. "Решил выбрать серьёзную профессию, гостиничное дело, но, когда заканчивал колледж, понял, что не хочу работать по специальности, - говорит он. - На вокал попал случайно. Моим преподавателем стал ташкентский педагог Валерий Борисов, к сожалению, его уже нет в живых".
Сейчас Александр Ли выступает с собственной группой в развлекательных заведениях Москвы, куда переехал несколько лет назад. До кастинга в "Голосе" он уже был на двух российских шоу и, как признается, зарекся ходить на телевидение. "Мне все нравится, там хорошие люди, но я достаточно расслабленный человек, сначала мне было немного некомфортно, - говорит певец. - Но, узнав о прослушиваниях в "Голос" все же решил пойти. Решил, что пойду в последний раз на кастинг - и прошёл".
Шоу Голос - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
Общество
Профессиональный певец из Ташкента стал участником российского шоу "Голос" – видео
10:38
Узнав состав жюри, Александр Ли сразу загорелся идеей попасть в команду Леонида Агутина. "И когда он ко мне повернулся, сразу стало ясно к кому пойду", - рассказывает Ли.
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