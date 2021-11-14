https://uz.sputniknews.ru/20211114/dlya-soxraneniya-genofonda-v-uzbekistane-mogut-zapretit-elektronnye-sigarety-21343538.html

Для сохранения генофонда: в Узбекистане могут запретить электронные сигареты

Для сохранения генофонда: в Узбекистане могут запретить электронные сигареты

Депутаты отказались голосовать за закон о табаке и алкоголе без этого запрета.

2021-11-14T11:19+0500

2021-11-14T11:19+0500

2021-11-14T11:19+0500

общество

узбекистан

запрет

электронные сигареты

закон

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Проект закона об алкоголе и табаке отправился на доработку в комиссию. Законопроект обсуждали в пятницу на заседании фракции "Миллий тикланиш".Члены фракции предложили включить в закон полный запрет на электронные сигареты, сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.Члены партии единогласно поддержали предложение. Законопроект возвращен на доработку в комиссию.Использование электронных сигарет ограничено в Норвегии, Тайланде, Камбодже, Ливане, Индии и ряде других стран. В России их приравняли к сигаретам, запрет на их использование в общественных местах действует с 1 сентября.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/daje-chastichnoe-razreshenie-kurit-protivorechit-konstitutsii---ekspert--20861422.html

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узбекистан, запрет, электронные сигареты, закон