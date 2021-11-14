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Для сохранения генофонда: в Узбекистане могут запретить электронные сигареты
Для сохранения генофонда: в Узбекистане могут запретить электронные сигареты
Депутаты отказались голосовать за закон о табаке и алкоголе без этого запрета.
2021-11-14T11:19+0500
2021-11-14T11:19+0500
общество
узбекистан
запрет
электронные сигареты
закон
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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Проект закона об алкоголе и табаке отправился на доработку в комиссию. Законопроект обсуждали в пятницу на заседании фракции "Миллий тикланиш".Члены фракции предложили включить в закон полный запрет на электронные сигареты, сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.Члены партии единогласно поддержали предложение. Законопроект возвращен на доработку в комиссию.Использование электронных сигарет ограничено в Норвегии, Тайланде, Камбодже, Ливане, Индии и ряде других стран. В России их приравняли к сигаретам, запрет на их использование в общественных местах действует с 1 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/daje-chastichnoe-razreshenie-kurit-protivorechit-konstitutsii---ekspert--20861422.html
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узбекистан, запрет, электронные сигареты, закон

Для сохранения генофонда: в Узбекистане могут запретить электронные сигареты

11:19 14.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектронная сигарета на витрине магазина.
Электронная сигарета на витрине магазина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Депутаты отказались голосовать за закон об ограничении распространения и употребления алкоголя и табака без этого запрета.
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Проект закона об алкоголе и табаке отправился на доработку в комиссию. Законопроект обсуждали в пятницу на заседании фракции "Миллий тикланиш".
Члены фракции предложили включить в закон полный запрет на электронные сигареты, сообщает пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

"Электронные сигареты запрещены в 32 странах, почему бы и нам не ограничить их использование. Эксперты считают, что электронные сигареты оказывают пагубное влияние на генофонд. Наша партия также регулярно поднимает этот вопрос. Что бы ни говорили, мы будем голосовать против принятия этого закона до тех пор, пока в законопроект не включат строгий запрет на электронные сигареты", - отметил глава фракции Алишер Кадыров.

Члены партии единогласно поддержали предложение. Законопроект возвращен на доработку в комиссию.
Использование электронных сигарет ограничено в Норвегии, Тайланде, Камбодже, Ливане, Индии и ряде других стран. В России их приравняли к сигаретам, запрет на их использование в общественных местах действует с 1 сентября.
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