https://uz.sputniknews.ru/20211011/daje-chastichnoe-razreshenie-kurit-protivorechit-konstitutsii---ekspert--20861422.html

Даже частичное разрешение курить противоречит конституции – эксперт

Даже частичное разрешение курить противоречит конституции – эксперт

Антитабачные законы вызывают множество споров. Эксперт Минздрава рассказывает, насколько предлагаемые меры помогают защититься от табачного дыма. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T19:41+0500

2021-10-11T19:41+0500

2021-10-11T19:52+0500

общество

узбекистан

здоровье

курение

законодательство

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Законы о запрете курения приняты во многих странах. Сейчас такой закон готовится и в Узбекистане. Однако, вводимые ограничения вызывают множество споров. Один из таких вопросов - организация курилок в общественных местах. На вопросы корреспондента Sputnik Узбекистан отвечает Шухрат Шукуров, специалист Центра поддержки здорового образа жизни и повышения физической активности населения Министерства здравоохранения.Вторичный табачный дым является основным источником загрязнения воздуха, в том числе на рабочих местах, в барах, ресторанах, гостиницах и аэропортах. Табачный дым содержит более 4000 химических веществ, из которых 250 считаются вредными и более 50 - канцерогенными. Воздействие вторичного табачного дыма вызывает рак легких, болезни сердца, инсульт, внезапный синдром детской смерти и другие серьезные заболевания. Исследования показывают, что ежегодно вдыхание вторичного табачного дыма является причиной примерно 600 тысяч случаев преждевременной смерти по всему миру, 31% которых приходится на детей и 64% – на женщин.Кстати, у подростков, живущих в курящей семье, вероятность того, что они закурят сами, в 1,5 - 2 раза выше, чем у тех, чьи родители не курят. Единственный эффективный способ защитить общество от вредного вторичного табачного дыма – это принятие законов о запрете курения.– Какие ограничения на курение приняты в других странах?– Комплексные законы об ограничении курения в общественных местах улучшают здоровье людей, снижая уровень воздействия вторичного табачного дыма, помогая курильщикам сократить потребление сигарет или полностью отказаться от курения, предотвращая приобщение молодежи к курению.Согласно требованиям статьи 8 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, каждое государство должно обеспечить среду, свободную от табачного дыма на 100 процентов.Международный опыт показывает, что комплексные законы об ограничении курения приняты в 60 странах, в том числе с низким и средним уровнем доходов. В России полностью запрещено курение в общественных местах, специальные места для курения могут быть выделены только на судах дальнего плавания, многоквартирных домах и транзитной территории аэропортов.В Армении курение в общественных местах запрещено полностью. В Грузии в Молдове, Таджикистане, Украине – во многих закрытых общественных местах. В США, Аргентине, Австралии, Бразилии, Великобритании, Китае, Канаде, Турции, и многих других странах запрещается курение в закрытых помещениях предприятий общепита (кафе, ресторанов, баров и др.).В США принятие комплексных законов об ограничении курения, снизило риск госпитализации по поводу респираторных заболеваний, особенно астмы и легочных инфекций на 24%, а детей по поводу астмы на 12,5%.– Как влияет запрет на курения в общественных местах на курильщиков и окружающих его людей?– В результате ограничения курения в общественных местах, снижается уровень воздействия вторичного дыма и тем самым снизается риск развития инсульта на 81%, а инфаркта на 85%. Курильщики, которые работают в местах, где курение запрещено, в среднем курят на 2-4 сигареты в день меньше.Кроме того, важным моментом является то, что создавая выделенные зоны или места для курения мы создаем условия для потребления табака, то есть обеспечивается комфорт и доступность потребления продукта, приводящего к преждевременной смерти половину своих потребителей.Установлено, что если в помещениях курение запрещено полностью, это снижает количество потребляемых сигарет на 15 % и увеличивает количество успешных попыток бросить курить более чем на 80 %. Менее строгие ограничения, в частности, связанные с организацией курительных комнат в закрытых местах, не ведут к снижению потребления табака и отказу от его потребления, создавая благоприятные условия для курения табачных изделий.В связи с этим уже много лет табачная индустрия пытается подорвать меры, защищающие людей от вторичного табачного дыма, и продвигает инициативы, "учитывающие интересы" курильщиков, такие как законы о частичном запрете курения. Такие законы разрешают курение в определенных общественных местах и (или) разрешают заведениям отводить специальные зоны, для курящих. "Учет интересов" курильщиков позволяет им продолжать курить и не защищает общественность от вредного воздействия вторичного табачного дыма.По данным Международного агентства ВОЗ по изучению рака, отведение специальных зон для курящих, не устраняет риски для здоровья, потому что табачный дым легко перемещается из "специальных зон" для курящих, в зоны для не курящих. Также производители табака активно продвигают использование в общественных местах и гостиницах систем вентиляции и фильтрации воздуха, хотя вентиляция и фильтрация воздуха неэффективны для удаления вторичного дыма. Системы вентиляции не удаляют табачный дым и не обеспечивают полной защиты от его воздействия. Более того, никотин и токсические вещества, содержащиеся в табачном дыме, оседают на поверхности стен, мебели, коврах, шторах, и остаются на них даже после того, как сигарета была потушена.Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) пришла к следующему заключению: "Единственным эффективным средством устранения риска для здоровья, связанного с воздействием табачного дыма в помещениях, является запрет на курение. Никакие инженерные подходы, включая современные усовершенствованные системы приточной вентиляции и технологии очистки воздуха, не демонстрируют эффективность в плане снижения рисков для здоровья, связанных со вторичным табачным дымом, в местах, где происходит курение".– Как отражается запрет курения на экономике?– Комплексные законы по запрету курения в общественных местах приводят к экономической выгоде. Подверженность воздействию вторичного табачного дыма увеличивает расходы на здравоохранение и медицинское обслуживание, снижает производительность труда и увеличивает затраты.Законы, запрещающие курение в общественных и на рабочих местах, оказывают положительное экономическое воздействие на бизнес.В 2017 году проводилось исследование в 19 государствах Европы, в результате которого было выявлено, что антитабачные законы не оказали существенного негативного влияния на такие экономические показатели как объем продаж, выручка, прибыль и занятость ресторанов, баров и кафе по сравнению с заведениями в странах, где таких законов нет. Через год после принятия в Новой Зеландии комплексного антитабачного закона, поток иностранных туристов увеличился на 1,5%, а их расходы — на 3,3%. Такая же ситуация наблюдались в Аргентине, Ирландии, Норвегии, Мексике, Кипре.– Какова ситуация в нашей стране?– Исследование, проведенное 2019 году в рамках реализации проекта "Здоровье-3" в Министерства здравоохранения и Всемирного банка при поддержке ВОЗ показало, что более трети (37,5%) взрослого населения (18-69 лет) в течение последних 30 дней подвергалась воздействию вторичного табачного дыма в закрытых местах на работе.Проведенный опрос Ассоциацией студентов медиков Узбекистана и ВОЗ в 2020 г. показал, что молодежь вынужденно находится под влиянием вторичного табачного дыма во дворах - 39%, в ресторанах/кафе – 18%, на работе – 11%. При этом, большинство молодежи (75%) поддерживает меры по созданию без табачной среды в общественных местах.Одной из основных причин сложившейся ситуации является наличие пробелов в законодательной базе. В настоящее время депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса ведется подготовка ко второму чтению законопроекта "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции". Он предусматривает расширение перечня общественных мест, где запрещается употребление табачной продукции, а также определение минимальных требований для создания специально отведенных мест. При этом специально отведенные места можно организовать на открытом воздухе за пределами помещений и зданий, кроме аэропортов.Создание курилок в помещениях и зданиях противоречит 24 статье Конституции: "Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Посягательство на нее является тягчайшим преступлением".Также это противоречит статье 17 Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", где отмечено, что граждане имеют право на благоприятную среду обитания, то есть имеют право дышать чистым воздухом.Мы надеемся, что депутаты будут поддерживать законопроект, способствующий созданию среды, полностью свободной от вторичного табачного дыма в общественных местах. Только комплексные законы о запрете курения гарантируют чистый воздух для всех, защищают здоровье работников и некурящих и побуждают курильщиков к отказу от курения.

https://uz.sputniknews.ru/20210331/v-uzbekistane-za-kurenie-v-obschestvennom-transporte-predusmotren-shtraf-18057784.html

https://uz.sputniknews.ru/20210616/prodavtsov-alkogolya-i-tabachnoy-produktsii-obyajut-trebovat-pasport-u-molodyx-pokupateley-19256867.html

https://uz.sputniknews.ru/20210102/15719933.html

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2021

Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

узбекистан, здоровье, курение, законодательство