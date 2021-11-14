https://uz.sputniknews.ru/20211114/uzbekistan-razrabotal-zakon-o-gosdolge--21346432.html

Узбекистан разработал закон о госдолге

Узбекистан разработал закон о госдолге

Документ должен дать иностранным инвесторам уверенность, что страна сможет выплатить долг, а также определить выгодные условия для государственных заимствований.

2021-11-14T15:34+0500

2021-11-14T15:34+0500

2021-11-14T15:34+0500

экономика

узбекистан

законопроект

иностранные инвесторы

госдолг

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Министерство финансов разработало законопроект "О государственном долге". Сейчас документ находится на рассмотрении законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщили в информационной службе Минфина.Закон устанавливает основные правила управления государственным долгом и максимальную сумму госдолга по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП).Документ также четко очерчивает полномочия Президента, палат Олий Мажлиса, Счетной палаты, кабинета министров, Центрального банка и Министерства финансов в области управления госдолгом.Законопроект также оговаривает правила совершенствования системы государственных гарантий и комплекс действий по управлению рисками государственного долга.Цель проекта – предотвратить фрагментацию процесса управления госдолгом и поддерживать долг на стабильном уровне. Он должен повысить уверенность иностранных кредиторов и инвесторов в том, что страна сможет выплатить задолженность, а для Узбекистана обеспечить выгодные условия заимствований.По данным Центрального банка, на 1 июля 2021 года совокупный внешний долг Узбекистана, то есть долг государства и частного сектора, составлял 35,9 млрд долларов - около 57% к ВВП. С начала года он вырос на 6%, или на 2 млрд долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210929/ekspert-vb-o-vneshnem-dolge-i-problemax-biznesa-v-uzbekistane-20695115.html

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узбекистан, законопроект, иностранные инвесторы, госдолг