https://uz.sputniknews.ru/20210929/ekspert-vb-o-vneshnem-dolge-i-problemax-biznesa-v-uzbekistane-20695115.html
Эксперт ВБ о внешнем долге и проблемах бизнеса в Узбекистане
Эксперт ВБ о внешнем долге и проблемах бизнеса в Узбекистане
Эксперт Всемирного банка Анна Бьерде рассказала о главной проблеме бизнеса в Узбекистане, а также об основных причинах роста внешнего долга страны. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-29T14:09+0500
2021-09-29T14:09+0500
2021-09-29T14:09+0500
экономика
бизнес
всемирный банк
госдолг
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Экономика Узбекистана должна быть более диверсифицирована, считает вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.По ее мнению, связано это со значительной зависимостью от сельского хозяйства. Кроме этого, все еще требует решения проблема безработицы.Говоря о политике приватизации и развитии экономики в целом, Бьерде отметила, что необходимо усиливать роль частного сектора. По ее словам, частный сектор нуждается в государственной поддержке – прежде всего "в доступе к земле и капиталу".Кроме этого, банк ведет мониторинг показателей проблемных займов в Узбекистане. На данный момент эти показатели достаточно низкие, отметила Бьерде.Говоря о роли государства в проводимых реформах, эксперт отметила, что в стране есть много возможностей, чтобы оно из роли производителя перешло в роль помощника, помогало бизнесу и создавало равные условия.Отметила эксперт и работу государства в направлении человеческого развития и социальной поддержки. В частности, увеличились расходы бюджета на образование. Так, например, охват высшим образованием населения республики вырос в 3 раза. Если 5 лет назад этот показатель составлял 9 процентов, то сейчас это около 26 процентов.Несмотря на это, бизнес считает главным барьером в развитии – недостаточность человеческого капитала, заключила Анна Бьерде.
https://uz.sputniknews.ru/20210617/vsemirnyy-bank-vydelit-uzbekistanu-60-mln-na-modernizatsiyu-nalogovoy-sistemy-19285185.html
https://uz.sputniknews.ru/20210331/na-chto-sposobna-ekonomika-uzbekistana-po-mneniyu-vsemirnogo-banka--analiz-18066552.html
https://uz.sputniknews.ru/20210902/chto-stalo-s-ekonomikoy-uzbekistan-za-gody-nezavisimosti-oshibki-i-uspexi-20346510.html
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бизнес, всемирный банк, госдолг, мнение эксперта
Эксперт ВБ о внешнем долге и проблемах бизнеса в Узбекистане
Эксперт Всемирного банка Анна Бьерде рассказала о главной проблеме бизнеса в Узбекистане, а также об основных причинах роста внешнего долга страны.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Экономика Узбекистана должна быть более диверсифицирована, считает вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
По ее мнению, связано это со значительной зависимостью от сельского хозяйства. Кроме этого, все еще требует решения проблема безработицы.
"Недавно мы опубликовали два отчета, в которых описываются проблемы, мешающие достижениям поставленных целей. В первом случае оценивается ход трансформации экономики в стране и сравнивается с другими странами. Во втором — мы провели системную диагностику, сделав акцент на достигнутые успехи", — рассказала представитель Всемирного банка.
Говоря о политике приватизации и развитии экономики в целом, Бьерде отметила, что необходимо усиливать роль частного сектора. По ее словам, частный сектор нуждается в государственной поддержке – прежде всего "в доступе к земле и капиталу".
Кроме этого, банк ведет мониторинг показателей проблемных займов в Узбекистане. На данный момент эти показатели достаточно низкие, отметила Бьерде.
"Согласна оценкам устойчивости, проводимым Всемирным банком, долг Узбекистана является устойчивым. Он действительно вырос, но важно понимать, что этот рост – реакция на пандемию. Кроме этого, увеличение долга также объясняется активными реформами, происходящими в стране в последние годы. Не каждый долг является злом. Важно понимать, что он дает стране. Мы видим работу Министерства финансов в этом направлении. Это и эффективное управление задолженностью, и обеспечение прозрачности", — уточнила Анна Бьерде.
Говоря о роли государства в проводимых реформах, эксперт отметила, что в стране есть много возможностей, чтобы оно из роли производителя перешло в роль помощника, помогало бизнесу и создавало равные условия.
Отметила эксперт и работу государства в направлении человеческого развития и социальной поддержки. В частности, увеличились расходы бюджета на образование. Так, например, охват высшим образованием населения республики вырос в 3 раза. Если 5 лет назад этот показатель составлял 9 процентов, то сейчас это около 26 процентов.
Несмотря на это, бизнес считает главным барьером в развитии – недостаточность человеческого капитала, заключила Анна Бьерде.