https://uz.sputniknews.ru/20210929/ekspert-vb-o-vneshnem-dolge-i-problemax-biznesa-v-uzbekistane-20695115.html

Эксперт ВБ о внешнем долге и проблемах бизнеса в Узбекистане

Эксперт ВБ о внешнем долге и проблемах бизнеса в Узбекистане

Эксперт Всемирного банка Анна Бьерде рассказала о главной проблеме бизнеса в Узбекистане, а также об основных причинах роста внешнего долга страны. 29.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-29T14:09+0500

2021-09-29T14:09+0500

2021-09-29T14:09+0500

экономика

бизнес

всемирный банк

госдолг

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Экономика Узбекистана должна быть более диверсифицирована, считает вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.По ее мнению, связано это со значительной зависимостью от сельского хозяйства. Кроме этого, все еще требует решения проблема безработицы.Говоря о политике приватизации и развитии экономики в целом, Бьерде отметила, что необходимо усиливать роль частного сектора. По ее словам, частный сектор нуждается в государственной поддержке – прежде всего "в доступе к земле и капиталу".Кроме этого, банк ведет мониторинг показателей проблемных займов в Узбекистане. На данный момент эти показатели достаточно низкие, отметила Бьерде.Говоря о роли государства в проводимых реформах, эксперт отметила, что в стране есть много возможностей, чтобы оно из роли производителя перешло в роль помощника, помогало бизнесу и создавало равные условия.Отметила эксперт и работу государства в направлении человеческого развития и социальной поддержки. В частности, увеличились расходы бюджета на образование. Так, например, охват высшим образованием населения республики вырос в 3 раза. Если 5 лет назад этот показатель составлял 9 процентов, то сейчас это около 26 процентов.Несмотря на это, бизнес считает главным барьером в развитии – недостаточность человеческого капитала, заключила Анна Бьерде.

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https://uz.sputniknews.ru/20210331/na-chto-sposobna-ekonomika-uzbekistana-po-mneniyu-vsemirnogo-banka--analiz-18066552.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

бизнес, всемирный банк, госдолг, мнение эксперта