https://uz.sputniknews.ru/20211114/v-samarkande-mojet-proyti-sessiya-vsemirnoy-turistskoy-organizatsii-21348431.html

В Самарканде может пройти сессия Всемирной туристской организации

В Самарканде может пройти сессия Всемирной туристской организации

Узбекистанский город выдвинул на эту роль посол республики на встрече организации в Мадриде.

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общество

самарканд

туризм

посол

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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Самарканд может стать место проведения 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 2023 году.Этот вопрос обсуждался на встрече постоянных представителей стран-членов организации в Мадриде, сообщает Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана на своем сайте.Самарканд в качестве места проведения сессии предложил постоянный представитель Узбекистана в ЮНВТО, посол Жахонгир Ганиев. Он рассказал о том, как власти создают в городе современную инфраструктуру и логистику, а также проводят реформы для развития туристического сектора.Место проведения 25-й сессии ЮНВТО определят на выборах 2 декабря. Несколько глав дипломатических представительств поддержали инициативу Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-samarkande-naydeny-neobychnye-artefakty--foto-21213973.html

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самарканд, туризм, посол