https://uz.sputniknews.ru/20211114/v-samarkande-mojet-proyti-sessiya-vsemirnoy-turistskoy-organizatsii-21348431.html
В Самарканде может пройти сессия Всемирной туристской организации
В Самарканде может пройти сессия Всемирной туристской организации
Узбекистанский город выдвинул на эту роль посол республики на встрече организации в Мадриде.
2021-11-14T21:10+0500
2021-11-14T21:10+0500
2021-11-14T21:10+0500
общество
самарканд
туризм
посол
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ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Самарканд может стать место проведения 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 2023 году.Этот вопрос обсуждался на встрече постоянных представителей стран-членов организации в Мадриде, сообщает Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана на своем сайте.Самарканд в качестве места проведения сессии предложил постоянный представитель Узбекистана в ЮНВТО, посол Жахонгир Ганиев. Он рассказал о том, как власти создают в городе современную инфраструктуру и логистику, а также проводят реформы для развития туристического сектора.Место проведения 25-й сессии ЮНВТО определят на выборах 2 декабря. Несколько глав дипломатических представительств поддержали инициативу Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/v-samarkande-naydeny-neobychnye-artefakty--foto-21213973.html
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самарканд, туризм, посол
В Самарканде может пройти сессия Всемирной туристской организации
Узбекистанский город выдвинул на эту роль посол республики на встрече организации в Мадриде.
ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. Самарканд может стать место проведения 25-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в 2023 году.
Этот вопрос обсуждался на встрече постоянных представителей стран-членов организации в Мадриде, сообщает Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана на своем сайте.
Самарканд в качестве места проведения сессии предложил постоянный представитель Узбекистана в ЮНВТО, посол Жахонгир Ганиев. Он рассказал о том, как власти создают в городе современную инфраструктуру и логистику, а также проводят реформы для развития туристического сектора.
Место проведения 25-й сессии ЮНВТО определят на выборах 2 декабря. Несколько глав дипломатических представительств поддержали инициативу Узбекистана.