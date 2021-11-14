https://uz.sputniknews.ru/20211114/vystrely-na-kyrgyzsko-uzbekskoy-granitse-chto-proizoshlo-21346636.html
Выстрелы на кыргызско-узбекской границе: что произошло
Выстрелы на кыргызско-узбекской границе: что произошло
Кыргызские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить группу из 50 человек.
2021-11-14T16:23+0500
2021-11-14T16:23+0500
2021-11-14T16:23+0500
происшествия
ситуация на узбекско-кыргызской границе
стрельба
граница
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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Кыргызстанские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить контрабандистов на границе с Узбекистаном, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Погранслужбу Комитета госбезопасности.По данным ведомства, в местности Таза-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники обнаружили около 50 жителей села Ак-Добо.Контрабандисты проигнорировали требование пограничников остановить перегон скота, поэтому военнослужащие были вынуждены применить оружие и трижды выстрелить в воздух.На место прибыли командир Ала-Букинского пограничного отряда и сотрудники РОВД Аксыйского района. Они поговорили с нарушителями, после чего граждане разошлись.Позже пограничный наряд задержал здесь же 27-летнего кыргызстанца, который загружал в свою машину 16 голов мелкого рогатого скота, чтобы перевезти их в Узбекистан. По предварительной оценке, стоимость живого товара составила более 190 тысяч сомов.Представители погранслужб Узбекистана и Кыргызстана провели мероприятия по борьбе с контрабандой. Сейчас обстановка на границе стабильная, сообщили в ведомстве.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/sokoly-zoloto-v-serebre-i-opium-v-jeludke-chto-naxodyat-sotrudniki-uzbekskoy-tamojni--21119992.html
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ситуация на узбекско-кыргызской границе, стрельба, граница
Выстрелы на кыргызско-узбекской границе: что произошло
Кыргызские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить группу из 50 человек
ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik.
Кыргызстанские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить контрабандистов на границе с Узбекистаном, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на Погранслужбу Комитета госбезопасности.
По данным ведомства, в местности Таза-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники обнаружили около 50 жителей села Ак-Добо.
"Они пытались нелегально переправить стадо мелкого рогатого скота (МРС) на территорию Узбекистана. В это время на сопредельной стороне скот ждали подельники контрабандистов", — говорится в сообщении.
Контрабандисты проигнорировали требование пограничников остановить перегон скота, поэтому военнослужащие были вынуждены применить оружие и трижды выстрелить в воздух.
На место прибыли командир Ала-Букинского пограничного отряда и сотрудники РОВД Аксыйского района. Они поговорили с нарушителями, после чего граждане разошлись.
Позже пограничный наряд задержал здесь же 27-летнего кыргызстанца, который загружал в свою машину 16 голов мелкого рогатого скота, чтобы перевезти их в Узбекистан. По предварительной оценке, стоимость живого товара составила более 190 тысяч сомов.
Представители погранслужб Узбекистана и Кыргызстана провели мероприятия по борьбе с контрабандой. Сейчас обстановка на границе стабильная, сообщили в ведомстве.