https://uz.sputniknews.ru/20211114/vystrely-na-kyrgyzsko-uzbekskoy-granitse-chto-proizoshlo-21346636.html

Выстрелы на кыргызско-узбекской границе: что произошло

Выстрелы на кыргызско-узбекской границе: что произошло

Кыргызские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить группу из 50 человек.

2021-11-14T16:23+0500

2021-11-14T16:23+0500

2021-11-14T16:23+0500

происшествия

ситуация на узбекско-кыргызской границе

стрельба

граница

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ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Кыргызстанские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить контрабандистов на границе с Узбекистаном, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Погранслужбу Комитета госбезопасности.По данным ведомства, в местности Таза-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники обнаружили около 50 жителей села Ак-Добо.Контрабандисты проигнорировали требование пограничников остановить перегон скота, поэтому военнослужащие были вынуждены применить оружие и трижды выстрелить в воздух.На место прибыли командир Ала-Букинского пограничного отряда и сотрудники РОВД Аксыйского района. Они поговорили с нарушителями, после чего граждане разошлись.Позже пограничный наряд задержал здесь же 27-летнего кыргызстанца, который загружал в свою машину 16 голов мелкого рогатого скота, чтобы перевезти их в Узбекистан. По предварительной оценке, стоимость живого товара составила более 190 тысяч сомов.Представители погранслужб Узбекистана и Кыргызстана провели мероприятия по борьбе с контрабандой. Сейчас обстановка на границе стабильная, сообщили в ведомстве.

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ситуация на узбекско-кыргызской границе, стрельба, граница