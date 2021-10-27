https://uz.sputniknews.ru/20211027/sokoly-zoloto-v-serebre-i-opium-v-jeludke-chto-naxodyat-sotrudniki-uzbekskoy-tamojni--21119992.html

Соколы, золото в серебре и опиум в желудке: что находят сотрудники узбекской таможни

Соколы, золото в серебре и опиум в желудке: что находят сотрудники узбекской таможни

C начала текущего года таможенные органы Узбекистана в 7700 выявленных случаях правонарушений предотвратили незаконное перемещение товаров на 547 млрд сумов. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T17:42+0500

2021-10-27T17:42+0500

2021-10-27T17:50+0500

общество

контрабанда

незаконный ввоз

государственный таможенный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Таможенные органы Узбекистана в этом году выявили 7700 случаев правонарушений, связанных с незаконным перемещением товаров на 547 млрд сумов.Среди них установлена незаконная продажа хищных птиц, оборот наркотических и лекарственных средств, реализация огнестрельного оружия, преступный транзит товаров, их подмена, вывоз наличной валюты, ввоз "замаскированных" украшений и многое другое.Спрятанные птицы и подмена товараИзвестно, что ввоз и вывоз объектов животного мира возможен только при предоставлении специального разрешения, выданного Государственным комитетом Узбекистана по экологии и охране окружающей среды. Тем не менее в Сырдарьинской области были задержаны лица, пытавшиеся незаконно продать краснокнижных хищных птиц балобанов и сапсанов.Во время оперативных действий на территории приграничного таможенного поста "Сырдарья" сотрудники осмотрели Камаз, за водителем которого уже было установлено наблюдение. В спортивной сумке, находящейся в салоне, обнаружили восемь плотно размещенных хищных птиц семейства соколиных. Конечно, это подвергало жизнь пернатых опасности. Вскоре был задержан и их покупатель. Выяснилось, что птиц хотели продать за 280 млн сумов."Эти птицы включены в Красную книгу. Водятся они в основном в горах Западного Тянь-Шаня и Гиссар-Алая, а также в пустыне Кызылкум. Популяция балобана в мире постепенно сокращается. Он включен в список особо ценных видов, за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу, а также контрабанду которых наступает уголовная ответственность", - рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета Узбекистана.Пернатых осмотрели и передали в Ташкентский зоопарк.Другие мошенники решили подменить товары, привезенные в Узбекистан контейнером. Об инциденте стало известно в результате оперативных работ ГТК и его территориальных управлений по Ферганской, Навоийской, Наманганской и Самаркандской областям. Как рассказали в комитете, сотрудникам удалось предотвратить подмену импортированных в республику товарно-материальных ценностей до таможенного оформления.Контейнер был доставлен в Узбекистан из-за границы на имя одного из предпринимателей в Ташкентской области. В нем находились косметика и парфюмерия, которые для оформления направлялись на таможенный пост "Каканд"."Однако, при досмотре товаров выяснилось, что вместо косметики и парфюмерных средств в контейнере находились 1,5 тонны стеклянной посуды и более 20 тонн стирального порошка. А это означало, что товары по пути были заменены на другие", - уточнили в ГТК.Позже стало известно, что товары, изначально находившиеся в контейнере, выгрузили на одном из складов в Бектемирском районе столицы. Помещение было немедленно осмотрено, но выгруженные товары к тому времени уже вывезли в Ургутский район Самаркандской области. Там обнаружили более 700 тысяч косметических и парфюмерных средств 460 наименований, а также стеклянную посуду и стиральные порошки. Общая стоимость всех товаров составила почти 12 млрд сумов.Золото в серебреКак рассказали в ГТК, чтобы избежать уплаты таможенных платежей, предприниматели нередко прибегают к самым необычным способам незаконного ввоза товаров. Один из таких случаев произошел в июне этого года на таможенном посту "Андижан". Проверка показала, что товары, заявленные в декларации как текстиль, на самом деле оказались тканями из синтетических волокон. Их стоимость составила более шести млрд сумов. Аналогичная ситуация произошла и в Наманганской области.С незаконным экспортом "замаскированных" ювелирных украшений недавно столкнулись сотрудники таможенного контроля в Международном аэропорту Ташкента. Мужчина пытался вывезти в Турцию ювелирные изделия из серебра, которые при тщательном изучении оказались золотыми. Их вес составил 222 грамма, а стоимость около 100 млн сумов.Еще один пассажир, вылетающий в Стамбул, даже не пытался что-то скрыть. В кармане он норовил провезти не заявленные в декларации золотые часы."При осмотре выяснилось, что внутри часов также был спрятан кусок золотого слитка. Общий вес обнаруженного золота составил 133 гр на сумму 25 млн сумов", - уточнили в пресс-службе комитета.Также на днях сотрудникам Специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" удалось пресечь незаконный вывоз восьми исторических золотых монет времен правления императора Николая II.Артефакты пытались скрыть от таможенного контроля и не заявили в декларации. Кроме этого у выезжающего не оказалось спецразрешения от соответствующих органов на их вывоз.ГНК напоминает, что согласно закону культурные ценности, созданные пятьдесят и более лет тому назад, не подлежат вывозу из Республики Узбекистан. Их временный вывоз возможен только при наличии специального сертификата, выдаваемого Министерством культуры.В комитете также отметили, что физическим лицам разрешается вывозить за пределы страны готовые ювелирные изделия, стоимость которых превышает $5 тысяч, но в этом случае необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию."Многие пассажиры думают, что заполнение таможенной декларации предусматривает оплату таможенной пошлины. На самом деле, декларация – это средство, используемое пассажирами для информирования таможенных органов о товарах, провозимых через приграничные таможенные посты", - уточнили в пресс-службе ГНК.В случае импорта физлица могут ввозить через таможенную границу без уплаты таможенных платежей до 65 граммов ювелирных изделий из драгметаллов и драгоценных камней.Представители ГНК также отметили, что с начала текущего года сотрудники Специализированного таможенного комплекса "Ташкент-Аэро" в выявленных 156 случаях правонарушений, предотвратили незаконное перемещение порядка 30 кг золотых и ювелирных украшений на сумму 5,7 млрд сумов.В собственном телеРедкий день обходится без обнаружения сотрудниками таможенного контроля ввоза или вывоза незаконных наркотических или лекарственных средств. Одни их стараются тщательно спрятать, другие – даже не пытаются. А если прячут, то, например, под мешками с овощами, под пассажирским сиденьем автомобиля, в коробке из-под духов, в мясе.Нередко наркокурьеры используют для перевозки наркотиков собственное тело. Такого смельчака обнаружили на приграничном таможенном посту "Айритом" при помощи сканнера для досмотра пассажиров Body scanning. В брюшной полости у прибывшего из соседнего государства иностранного гражданина обнаружили подозрительные инородные предметы. После обследования в одной из больниц Термеза из внутренних органов наркокурьера изъяли в общей сложности 47 герметичных капсул с опием и таблетками общим весом 423 гр.Как рассказали нам в ГТК, в 2021 году начало работать специальное подразделение в составе Главного управления по борьбе с контрабандой и таможенного аудита - Ситуационный центр. По его данным, в течении девяти месяцев текущего года был пресечен незаконный оборот 306 кг наркотических средств, 19 единиц огнестрельного оружия, 425 патронов, 2803 гильзы, 2576 запрещенных религиозных материалов, 2990 единиц психотропных и 55 744 единицы сильнодействующих веществ.

https://uz.sputniknews.ru/20201207/Pod-Tashkentom-presechena-kontrabanda-krasnoknizhnykh-sokolov-15553228.html

https://uz.sputniknews.ru/20200208/Kontrabandista-zaderzhali-pri-popytke-vvoza-zolotykh-izdeliy-v-Uzbekistan-13416212.html

https://uz.sputniknews.ru/20210210/V-Tashkente-moshennitsa-pytalas-prodat-kopii-zolotykh-monet-Rossiyskoy-imperii-15973885.html

https://uz.sputniknews.ru/20210322/tamozhenniki-presekli-kontrabandu-yuvelirnykh-ukrasheniy-17876792.html

https://uz.sputniknews.ru/20170130/Uzbekistan-Kazakhstan-marihuana-4703500.html

https://uz.sputniknews.ru/20190327/uzbekistanka-jeludok-zoloto-11095450.html

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

контрабанда, незаконный ввоз, государственный таможенный комитет узбекистана