Экономика
Бизнесмены заключили онлайн договоры почти на 770 млрд сумов
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаРегиональная промышленная ярмарка в Карши
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
На региональной промышленной выставке в Карши свою продукцию представили крупные производители и предприниматели из всех регионов страны.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Региональная промышленная ярмарка в Карши объединила более 800 крупных и мелких предприятий. Производители представили более 1,5 тысяч видов продукции, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.
Организовал мероприятие Электронный кооперационный портал совместно с хокимиятом Кашкадарьинской области. Свои стенды на выставке представили крупные предприятия, производящие продукцию для нефтегазовой, электроэнергетической, химической, текстильной, кожевенно-обувной и других промышленных отраслей.
"Основное внимание на ярмарке уделялось поддержке местных производителей, развитию кооперационных связей в промышленности, изучению видов продукции, производимой местными предприятиями, включая малый бизнес и частное предпринимательство", - говорится в сообщении министерства.
В рамках выставки предприниматели заключили через Электронный кооперационный портал 459 договоров на общую сумму более 768,9 миллиардов сумов.
Благодаря мероприятию крупные производители смогли познакомиться с потенциалом местных производителей и договориться о производстве на местах новых видов продукции.
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаРегиональная промышленная ярмарка в Карши
Региональная промышленная ярмарка в Карши
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Кроме того, специалисты министерства и Электронного портала проводили консультации и оказывали практическую помощь представителям малого бизнеса и частным предпринимателям в юридических, методических и финансовых вопросах, в проведении переговоров в формате B2B и заключении договоров.
Работа Электронного кооперационного портала имеет особое значение для поддержания местных производителей, особенно в период пандемии, отмечается в сообщении министерства. Он дает предпринимателям возможность представить свою продукцию онлайн, дистанционно заключать договора и оперативно проводить финансовые операции.
На сегодняшний день на портале зарегистрировано более 74,5 тысяч предприятий. За десять месяцев текущего года пользователи портала заключили около 34 тысяч договоров на общую сумму 264,7 миллиарда сумов.
12 ноября, 11:38