https://uz.sputniknews.ru/20211115/kosnutsya-li-inostrantsev-v-rossii-novye-mery-s-qr-kodami-21351193.html
Коснутся ли иностранцев в России новые меры с QR-кодами
Коснутся ли иностранцев в России новые меры с QR-кодами
В России продолжают усиливать антиковидные меры. Власти планируют повсеместно ввести систему QR-кодов.
2021-11-15T10:33+0500
2021-11-15T10:33+0500
2021-11-15T10:37+0500
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В России планируют ввести систему QR-кодов в публичных местах, магазинах, самолетах, поездах и других видах междугородного или международного транспорта.Пока два соответствующих законопроекта только внесены в Госдуму. Однако уже возник вопрос: новые меры коснутся только граждан России, или иностранцев они тоже затронут?Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что внесенные законопроекты не повлияют на иностранных граждан. От них, как и прежде, потребуется лишь отрицательный трест ПЦР.Кроме того, в России теперь вводится норматив передачи результатов ПЦР-тестирования — до 24 часов.Сейчас существует проблема, когда люди слишком долго ждут результаты анализов. Для этого и был введен норматив.Теперь медицинская организация, проводящая ПЦР-тестирования, должна будет в течение 24 часов "передать данные в информационные системы для того, чтобы можно было проверить наличие отрицательного результата". Делаться это будет при наличии добровольного согласия гражданина.Ранее в посольствах Узбекистана и Кыргызстана объяснили, как мигрантам в России избежать проблем с оформлением QR-кодов.
https://uz.sputniknews.ru/20211104/kak-migrantu-v-rossii-izbejat-slojnostey-s-oformleniem-qr-koda-21225237.html
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qr-код, иностранцы
Коснутся ли иностранцев в России новые меры с QR-кодами
10:33 15.11.2021 (обновлено: 10:37 15.11.2021)
В стране продолжают усиливать антиковидные меры. Власти рассчитывают повсеместно ввести систему QR-кодов.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В России планируют ввести систему QR-кодов в публичных местах, магазинах, самолетах, поездах и других видах междугородного или международного транспорта.
Пока два соответствующих законопроекта только внесены в Госдуму. Однако уже возник вопрос: новые меры коснутся только граждан России, или иностранцев они тоже затронут?
Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что внесенные законопроекты не повлияют на иностранных граждан. От них, как и прежде, потребуется лишь отрицательный трест ПЦР.
"Наш законопроект предполагает регулирование посещения объектов и мероприятий иностранными гражданами. На сегодняшний день, в отношении них практически ничего не происходит: как и прежде, иностранные граждане посещают объекты и мероприятия, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. При этом, безусловно, при получении ПЦР-теста для того, чтобы проверить его подлинность, данные передаются на Единый портал государственных услуг".
Татьяна Голикова
Вице-премьер России
Кроме того, в России теперь вводится норматив передачи результатов ПЦР-тестирования — до 24 часов.
Сейчас существует проблема, когда люди слишком долго ждут результаты анализов. Для этого и был введен норматив.
Теперь медицинская организация, проводящая ПЦР-тестирования, должна будет в течение 24 часов "передать данные в информационные системы для того, чтобы можно было проверить наличие отрицательного результата".
Делаться это будет при наличии добровольного согласия гражданина.
Ранее в посольствах Узбекистана и Кыргызстана объяснили, как мигрантам в России избежать проблем с оформлением QR-кодов.