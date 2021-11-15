https://uz.sputniknews.ru/20211115/kosnutsya-li-inostrantsev-v-rossii-novye-mery-s-qr-kodami-21351193.html

Коснутся ли иностранцев в России новые меры с QR-кодами

Коснутся ли иностранцев в России новые меры с QR-кодами

В России продолжают усиливать антиковидные меры. Власти планируют повсеместно ввести систему QR-кодов.

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россия

qr-код

иностранцы

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В России планируют ввести систему QR-кодов в публичных местах, магазинах, самолетах, поездах и других видах междугородного или международного транспорта.Пока два соответствующих законопроекта только внесены в Госдуму. Однако уже возник вопрос: новые меры коснутся только граждан России, или иностранцев они тоже затронут?Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что внесенные законопроекты не повлияют на иностранных граждан. От них, как и прежде, потребуется лишь отрицательный трест ПЦР.Кроме того, в России теперь вводится норматив передачи результатов ПЦР-тестирования — до 24 часов.Сейчас существует проблема, когда люди слишком долго ждут результаты анализов. Для этого и был введен норматив.Теперь медицинская организация, проводящая ПЦР-тестирования, должна будет в течение 24 часов "передать данные в информационные системы для того, чтобы можно было проверить наличие отрицательного результата". Делаться это будет при наличии добровольного согласия гражданина.Ранее в посольствах Узбекистана и Кыргызстана объяснили, как мигрантам в России избежать проблем с оформлением QR-кодов.

https://uz.sputniknews.ru/20211104/kak-migrantu-v-rossii-izbejat-slojnostey-s-oformleniem-qr-koda-21225237.html

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qr-код, иностранцы