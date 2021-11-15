https://uz.sputniknews.ru/20211115/lukashenko-gotov-otpravit-migrantov-domoy-na-reysax-belavia-21333487.html

Лукашенко готов отправить мигрантов домой на рейсах "Белавиа"

Лукашенко готов отправить мигрантов домой на рейсах "Белавиа"

Официальный Минск готов отправить всех, кто передумал ехать в ЕС, обратно домой. "Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой", - заявил Лукашенко.

2021-11-15T17:27+0500

2021-11-15T17:27+0500

2021-11-15T17:27+0500

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Больше недели тысячи мигрантов пытаются прорвать границу между Беларусью и Польшей. Хронологию событий ведут наши коллеги в Sputnik Беларусь.Как появился палаточный городокСитуация начала накаляться еще летом – огромные группы беженцев из государств Ближнего Востока и Африки начали прибывать в Беларусь, рассматривая ее как транзитный пункт для попадания в Западную Европу. Восьмого ноября несколько тысяч мигрантов собрались близ пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе. Они собирались попасть через Польшу в Германию, но их не пускали.Тогда люди решили прорвать проволочные заграждения со стороны леса, однако польские пограничники оказали им активное сопротивление.У границы появился палаточный городок, сейчас там находятся более двух тысяч человек, в том числе женщины и дети, сообщает агентство Sputnik Беларусь.Мигранты строят в лагере временные жилища: шалаши и землянки, для них также были установлены палатки.Белорусская сторона доставляет мигрантам гуманитарную помощь: воду, еду, дрова, теплые вещи.Реакция БеларусиПо мнению Вильнюса, Риги и Варшавы в происходящем виновата Беларусь. Однако Минск обвинения отвергает, возлагая ответственность на Запад. По словам президента Александра Лукашенко, страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил"."Беларусь в полном объеме выполняет работу по предотвращению нелегальной миграции. А ее причины надо искать в поддержке странами ЕС цветных революций в регионах, где из-за них разрушен привычный уклад жизни или идет война", — говорится на сайте белорусской пограничной службы.При этом белорусская сторона доставляет мигрантам гуманитарную помощь: воду, еду, дрова, теплые вещи."Я занимался этим вопросом все выходные, - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 15 ноября во Дворце Независимости на совещании с членами рабочей группы по изменению Основного закона. - И все вопросы, которые мною были поручены, решены. Мы и детишек кормим, и беременных женщин. И дрова подвозим, все, что им необходимо".По его словам, белорусские власти прилагают все усилия, чтобы беженцы на скапливались на границе. Официальный Минск готов отправить всех, кто передумал ехать в ЕС, обратно домой."Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.При этом он констатировал, что людям некуда возвращаться, там нет жилья и нечем кормить детей, некоторые просто боятся за свои жизни."Я хочу, чтобы и вы понимали: идет очень активная работа в том направлении, чтобы уговорить людей - пожалуйста, вернитесь домой. Но никто возвращаться не хочет", - заверил белорусский лидер.Откуда мигранты в БеларусиОсновное количество мигрантов, собравшихся на границе, — курды из Сирии.Ранее мигранты рассказали корреспонденту Sputnik Беларусь, как очутились на польской границе. Абсолютно все приезжали не самостоятельно, а в организованных группах. В Сирии путевки в Европу за лучшей жизнью и статусом беженца продают примерно так же, как у нас туры на курорты Турции и Египта.Один мигрант заплатил за пакет услуг 2700 долларов, его сосед по шалашу – 4200, кто-то из их знакомых – все шесть тысяч долларов.В самом начале миграционного кризиса пограничники Польши и Литвы пропускали беженцев и отправляли их в специальные учреждения. Когда поток увеличился и границу стали пытаться пересечь сначала сотни, а потом и тысячи человек ежедневно, Польша и Литва перестали пускать беженцев.Польские власти приняли соответствующий закон о строительстве на границе с Беларусью капитального заграждения. Сейчас там есть только колючая проволока вдоль разделительной линии, которую охраняют польские силовики после введения режима чрезвычайной ситуации в приграничной зоне.Капитальное заграждение на границе с Беларусью будет построено в первой половине 2022 года, заявил замминистра внутренних дел и администрации Польши Матей Вонсик в эфире Польского радио."Мы хотим закончить эту инвестицию в первом полугодии будущего года", - уточнил польский чиновник, отвечая на вопрос про сроки строительства.

https://uz.sputniknews.ru/20211109/21264455.html

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беларусь, мигранты, польша, граница