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https://uz.sputniknews.ru/20211115/odnu-iz-stolichnyx-ulits-zakroyut-do-25-noyabrya--karta-21350834.html
Одну из столичных улиц закроют до 25 ноября — карта
Одну из столичных улиц закроют до 25 ноября — карта
В хокимияте Ташкента объяснили, как водителям авто объезжать участок, на котором будут проводиться ремонтные работы.
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общество
ташкент
водители
улица
автомобили
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Ташкенте временно перекроют часть одной из улиц. Речь идет об участке дороги на улице Нурафшон от пересечения улиц Себзар и Нурафшон.В столичном хокимияте сообщили, что участок будет закрыт для движения с 15 по 25 ноября в связи с ремонтными работами.Для движения транспорта откроют противоположную дорогу.С 7 ноября для движения автомобилей также закрылась на 10 дней одна из центральных улиц Ташкента — участок улицы Ахмад Дониш от пересечения с проспектом Амира Темура до пересечения с улицей Нурафшон.
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ташкент, водители, улица, автомобили

Одну из столичных улиц закроют до 25 ноября — карта

10:04 15.11.2021 (обновлено: 10:06 15.11.2021)
© СС0 / Unsplash / Will PoradaЗнак стоп, иллюстративное фото
Знак стоп, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
© СС0 / Unsplash / Will Porada
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В хокимияте Ташкента объяснили, как водителям автомобилей объезжать участок, на котором будут проводиться ремонтные работы.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Ташкенте временно перекроют часть одной из улиц. Речь идет об участке дороги на улице Нурафшон от пересечения улиц Себзар и Нурафшон.
© Хокимият ТашкентаУчасток дороги, который будет перекрыт до 25 ноября
Участок дороги, который будет перекрыт до 25 ноября - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
Участок дороги, который будет перекрыт до 25 ноября
© Хокимият Ташкента
В столичном хокимияте сообщили, что участок будет закрыт для движения с 15 по 25 ноября в связи с ремонтными работами.
Для движения транспорта откроют противоположную дорогу.
С 7 ноября для движения автомобилей также закрылась на 10 дней одна из центральных улиц Ташкента — участок улицы Ахмад Дониш от пересечения с проспектом Амира Темура до пересечения с улицей Нурафшон.
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