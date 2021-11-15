https://uz.sputniknews.ru/20211115/odnu-iz-stolichnyx-ulits-zakroyut-do-25-noyabrya--karta-21350834.html

Одну из столичных улиц закроют до 25 ноября — карта

Одну из столичных улиц закроют до 25 ноября — карта

В хокимияте Ташкента объяснили, как водителям авто объезжать участок, на котором будут проводиться ремонтные работы.

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общество

ташкент

водители

улица

автомобили

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Ташкенте временно перекроют часть одной из улиц. Речь идет об участке дороги на улице Нурафшон от пересечения улиц Себзар и Нурафшон.В столичном хокимияте сообщили, что участок будет закрыт для движения с 15 по 25 ноября в связи с ремонтными работами.Для движения транспорта откроют противоположную дорогу.С 7 ноября для движения автомобилей также закрылась на 10 дней одна из центральных улиц Ташкента — участок улицы Ахмад Дониш от пересечения с проспектом Амира Темура до пересечения с улицей Нурафшон.

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ташкент, водители, улица, автомобили