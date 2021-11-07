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https://uz.sputniknews.ru/20211107/odna-iz-tsentralnyx-ulits-tashkenta-perekryta-na-10-dney---prichiny-21249497.html
Одна из центральных улиц Ташкента перекрыта на 10 дней - причины
Одна из центральных улиц Ташкента перекрыта на 10 дней - причины
В столичном хокимияте извинились перед жителями за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.
2021-11-07T15:14+0500
2021-11-07T15:14+0500
общество
дорога
ремонт дорог
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Одна из центральных улиц Ташкента с сегодняшнего утра закрылась для движения автомобилей, сообщили в пресс-службе городской администрации. Речь – об отрезке улицы Ахмад Дониш, от пересечения с проспектом Амира Тимура до пересечения с улицей Нурафшон. Ограничения продлятся в течение 10 дней. В это время будут проведены дорожно-ремонтные работы. В хокимияте извинились перед водителями за временные неудобства и призвали их использовать объездные пути до окончания ремонта.Месяц назад по той же причине перекрывали движение на улице Чимкентской, на участке, который примыкает к автостанции "ЦУМ Ташкент". Трассу открыли неделю назад.
https://uz.sputniknews.ru/20210812/uzbekistantsy-smogut-kontrolirovat-traty-na-remont-avtodorog-onlayn-20050600.html
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дорога, ремонт дорог, хокимият ташкента

Одна из центральных улиц Ташкента перекрыта на 10 дней - причины

15:14 07.11.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровДороги Ташкента в сильную жару
Дороги Ташкента в сильную жару - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В столичном хокимияте извинились перед жителями за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Одна из центральных улиц Ташкента с сегодняшнего утра закрылась для движения автомобилей, сообщили в пресс-службе городской администрации. Речь – об отрезке улицы Ахмад Дониш, от пересечения с проспектом Амира Тимура до пересечения с улицей Нурафшон. Ограничения продлятся в течение 10 дней.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаОдна из центральных улиц Ташкента перекрыта на 10 дней - причины
Одна из центральных улиц Ташкента перекрыта на 10 дней - причины - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2021
Одна из центральных улиц Ташкента перекрыта на 10 дней - причины
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В это время будут проведены дорожно-ремонтные работы. В хокимияте извинились перед водителями за временные неудобства и призвали их использовать объездные пути до окончания ремонта.
Разбитые дороги - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2021
Общество
Узбекистанцы смогут контролировать траты на ремонт автодорог онлайн
12 августа, 13:44
Месяц назад по той же причине перекрывали движение на улице Чимкентской, на участке, который примыкает к автостанции "ЦУМ Ташкент". Трассу открыли неделю назад.
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