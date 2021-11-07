https://uz.sputniknews.ru/20211107/odna-iz-tsentralnyx-ulits-tashkenta-perekryta-na-10-dney---prichiny-21249497.html

Одна из центральных улиц Ташкента перекрыта на 10 дней - причины

Одна из центральных улиц Ташкента перекрыта на 10 дней - причины

В столичном хокимияте извинились перед жителями за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.

2021-11-07T15:14+0500

2021-11-07T15:14+0500

2021-11-07T15:14+0500

общество

дорога

ремонт дорог

хокимият ташкента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/893/66/8936603_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_2ec79d9efbf1bf5ef2187c19ffb5a1af.jpg

ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Одна из центральных улиц Ташкента с сегодняшнего утра закрылась для движения автомобилей, сообщили в пресс-службе городской администрации. Речь – об отрезке улицы Ахмад Дониш, от пересечения с проспектом Амира Тимура до пересечения с улицей Нурафшон. Ограничения продлятся в течение 10 дней. В это время будут проведены дорожно-ремонтные работы. В хокимияте извинились перед водителями за временные неудобства и призвали их использовать объездные пути до окончания ремонта.Месяц назад по той же причине перекрывали движение на улице Чимкентской, на участке, который примыкает к автостанции "ЦУМ Ташкент". Трассу открыли неделю назад.

https://uz.sputniknews.ru/20210812/uzbekistantsy-smogut-kontrolirovat-traty-na-remont-avtodorog-onlayn-20050600.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дорога, ремонт дорог, хокимият ташкента