https://uz.sputniknews.ru/20211115/pogibel-billa-geytsa-rossiyan-atakuet-toksichnaya-plesen-21354938.html

Погибель Билла Гейтса: россиян атакует токсичная плесень

Погибель Билла Гейтса: россиян атакует токсичная плесень

Почему люди в России не хотят делать прививку от коронавируса? Не будем брать в расчет экстремальных мыслителей, верующих в мифы про 5G, чипы от Билла Гейтса и... 15.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-15T13:59+0500

2021-11-15T13:59+0500

2021-11-15T14:44+0500

прививки

билл гейтс

коронавирус covid-19

колумнисты

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В целом народ у нас образованный, однако антивакцинаторами — даже при наличии у них дипломов и ученых степеней — движет отнюдь не интеллект, а эмоция. Это смутное, неосознанное классовое раздражение. Как и все классовые проблемы сегодня, оно никак не связано напрямую с реальным материальным положением человека.Столичный рантье, успешно сдающий бабушкину, дедушкину и тетушкину квартиры и проживающий ренту где-нибудь на Кипре, вполне может быть по своему миросозерцанию классическим люмпеном. Он изо дня в день будет придумывать новые козни, которые строят ему загадочные и злокозненные элиты. И будет по мере сил делать все, чтобы этим элитам насолить.Главное, в чем обыватель подозревает сегодня элиты: что они собрались его массово выморить. Коронавирусом, вакцинами, чипами, чипсами, паленой водкой, да чем угодно. Ну хорошо. Давайте представим на минуточку, что Биллу Гейтсу и Джеффу Безосу это наконец удалось. Мир лежит в руинах, на улицах валяются трупы, от населения Земли остался, ну, скажем, миллиард.Билл Гейтс, трясясь, сидит в своем бункере. К нему подходит начальник его охраны — молодой накачанный спецназовец, его не берут ни пули, ни вирус, — достает пистолет и буднично простреливает олигарху голову. Потом проделывает то же самое с его родней и забирает все, что Гейтс припас себе на черный день. Та же фигня творится в бункерах Безоса, Сороса, Ротшильда и прочих рептилоидов по списку.Хороший план, да?Если отвлечься от воспаленных конспирологических фантазий, реальность заключается в том, что богатство современных олигархов намертво завязано на нас всех — почти восьми миллиардах людей, населяющих планету. Мы те, чьи доллары, рубли и юани и создают их состояния.Еще более ценный ресурс мы представляем собой для государства. Мы — производители и потребители, солдаты и созидатели. Правительства хвастаются друг перед другом, у кого лучше демография, и меряются графиками рождаемости. Китай регулярно подозревают в том, что он коварно завышает свое народонаселение. Индия, по слухам, делает то же самое. Заметьте — их подозревают в завышении, а не в занижении.Без нас — здоровых, счастливых и долго живущих — все современное мироустройство перестанет существовать. И тут вот на тебе — коронавирус. И государства, взволновавшись, начинают спасать свой самый ценный ресурс — нас с вами. Что характерно, и олигархи тоже в этом участвуют. Потому что они прекрасно понимают: не будет нас с вами — и хана всей экономике, и всем их состояниям тоже хана.Страны наперебой выпускают свои вакцины, и эту гонку совершенно ожидаемо выигрывает Россия. И вроде бы все хорошо. "Спутник V" — классическая вакцина, ее закупают и успешно используют во многих странах. Однако нет пророка в своем отечестве — именно в России люди чаще всего отказываются ею спасаться.Период испытаний был слишком мал? Но ведь на сегодняшний день разнообразные вакцины опробовали на себе уже миллиарды людей во всем мире. И все в общем-то неплохо. Сигнал 5G вроде бы никто не получает. Нет, ну серьезно.И это уж не говоря о том, что на всей планете на сегодняшний день полностью привилось от коронавируса около двух миллиардов человек. Будь побочные эффекты какими-то мало-мальски заметными, счет пострадавшим уже шел бы на миллионы. Но ведь ничего такого нет.Тут дело не в том, чтобы стыдить людей или тем более шельмовать их за нежелание прививаться. История с пандемией тяжелая, нам всем жутко и непривычно. Нормально в такой ситуации всего бояться и никому не доверять. Однако, отдав должное эмоциям, стоит все-таки включить рассудок.Коронавирус — тяжкая, необычная болезнь, и не желающие страдать люди по всему свету выстраиваются в очереди за вакциной от нее. Многие едут в Россию, чтобы сделать прививку "Спутником V". И только наши граждане, которым созданы все условия, которых не знают уже, как поощрить за обычную, в общем-то, процедуру по спасению своей жизни, все чего-то ждут, сомневаются, не доверяют, надеются на легендарный русский авось.Этот авось, в сущности, такая же дрянная традиция, как и отечественный алкоголизм. Стоило бы точно так же скинуть его с парохода современности. На авось не пристегиваются в машинах, на авось сажают ребенка на переднее сиденье, на авось фигачат на электросамокатах по тротуарам, сбивая мирных пешеходов.Наши недостатки — суть продолжение наших достоинств, и безобразная безответственность — логичное продолжение нашего исконного русского индивидуализма. С одной стороны, это, конечно, прекрасно — презирать все и всяческие правила, запреты, ограничения. Ни "Преступления и наказания", ни Шестой симфонии Чайковского без этого просто не было бы. С другой стороны, эта внутренняя анархия частенько вырождается в презрение к жизни — и чужой, и своей собственной.Поразительное противоречие. Именно русский писатель придумал идею "сбережения народа". Сегодня весь мир подхватил этот тренд. И только сами русские вопреки всему упорно отказываются сберегаться.Современный люмпен — опять-таки независимо от его реального положения — в глубине души страшно закомплексованный человек. В его представлении Гейтс — голова, потому что у него много денег. А у люмпена мало, и хоть ты осыпь его золотом с ног до головы, ему всегда будет мало. И он просто представить себе не может, что кто-то будет искренне о нем заботиться, спрашивать: "Ты еще не вакцинировался, дорогой?" — волноваться о его здоровье. У него в голове такое не укладывается.Создавать эти ребята не умеют ничего, зато оплевывать — в два счета. "Спутник V", замечательное создание российской науки, огребает от них по полной. А некритично мыслящие обыватели следуют за инфлюенсерами, как дети за гамельнским крысоловом.Худшее, что тут можно сделать, это возвести баррикады между вакцинированными и теми, кто не хочет прививаться. Нет, это ерунда, мы все в одной лодке. Понятно, что многим страшно. Понятно, что болезнь новая и небывалая. Что ж, как сказал президент Путин, "надо убеждать". Мне кажется, что это сработает. Разум обязательно возобладает.А все эти россказни про 5G и чипы Билла Гейтса уйдут в прошлое, как легенды и мифы Древней Греции. В какие только страшилки ведь люди не верили? А моя бабушка, например, верила в "попрыгунчиков". Знаете, что это такое? Это старинная московская легенда столетней примерно давности. Якобы были такие грабители, они привязывали к ногам пружины и высоко подскакивали, чтобы запрыгнуть в окна второго или даже третьего этажа. Там они все грабили и упрыгивали в закат.Глупо звучит, да? Вскоре так же будут звучать и наукообразные рассуждения всех тех, кто не доверяет прививкам от коронавируса.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211112/mikrobnye-igry-bill-geyts-predskazal-novuyu-opasnost-dlya-chelovechestva-21330637.html

https://uz.sputniknews.ru/20210623/chelovek-predskazavshiy-pandemiyu-jdet-vymiraniya-chelovechestva-19365970.html

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

прививки, билл гейтс, коронавирус covid-19