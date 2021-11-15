https://uz.sputniknews.ru/20211115/spetsnaz-odkb-naneset-udar-po-boevikam-na-yuge-tadjikistana-21359099.html
Спецназ ОДКБ нанесет удар по "боевикам" на юге Таджикистана
Спецназ ОДКБ нанесет удар по "боевикам" на юге Таджикистана
Маневры пройдут 17-19 ноября на полигоне Фахрабад в Таджикистане
2021-11-15T16:56+0500
2021-11-15T16:56+0500
2021-11-15T16:56+0500
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Таджикистане состоятся совместные учения спецназа Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Маневры "Кобальт-2021" пройдут 17-19 ноября на полигоне Фахрабад. В них примут участие военные из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.Военнослужащие продемонстрируют навыки по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением средств разведки и боевой техники.Солдаты выполнят вертикальный аэромобильный охват района с применением зависших на высоте 20 метров вертолетов Ми-8МТВ5-1 и наземных штурмовых групп на бронетранспортерах БТР-80 и бронеавтомобилях "Тигр".В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения и Беларусь. Узбекистан в декабре 2012 года приостановил свое участие в организации.
https://uz.sputniknews.ru/20211115/strany-tsentralnoy-azii-povoyuyut-na-granitse-s-afganistanom-21356299.html
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боевики, одкб, броневик, спецназ, вертолеты
Спецназ ОДКБ нанесет удар по "боевикам" на юге Таджикистана
Маневры пройдут 17-19 ноября на полигоне Фахрабад.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Таджикистане состоятся совместные учения спецназа Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Маневры "Кобальт-2021" пройдут 17-19 ноября на полигоне Фахрабад. В них примут участие военные из России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.
Военнослужащие продемонстрируют навыки по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением средств разведки и боевой техники.
Солдаты выполнят вертикальный аэромобильный охват района с применением зависших на высоте 20 метров вертолетов Ми-8МТВ5-1 и наземных штурмовых групп на бронетранспортерах БТР-80 и бронеавтомобилях "Тигр".
"Под прикрытием снайперских пар подразделения спецназа проведут высадку на крышу захваченного здания из вертолетов, используя специальное оборудование. Одновременно с этим тактическим маневром разведывательные группы, действующие на бронеавтомобилях "Тигр" и бронетранспортерах БТР-80, возьмут участок местности в "полумесяц", блокируя возможные пути отхода противника, и вступят в огневой контакт с его боевым охранением", — говорится в сообщении.
В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения и Беларусь. Узбекистан в декабре 2012 года приостановил свое участие в организации.