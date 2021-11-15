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Страны Центральной Азии "повоюют" на границе с Афганистаном
Страны Центральной Азии "повоюют" на границе с Афганистаном
В Минобороны Казахстана назвали цель совместных военных маневров.
2021-11-15T14:39+0500
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узбекистан
казахстан
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Совместные учения военных Узбекистана и Казахстана пройдут с 17 по 24 ноября на границе с Афганистаном.Маневры состоятся на полигоне Термез в Сурхандарьинской области.В учениях примут участие свыше 100 военнослужащих, многофункциональные истребители Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, а также тактические беспилотные летательные аппараты.Участники продемонстрируют мастерство ведения поисково-разведывательной операции, отработки действий боевого охранения при уничтожении передовых отрядов противника.Кроме того, военные отточат навыки отражение наступления и последующей ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также эвакуации с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.
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узбекистан, казахстан, афганистан

Страны Центральной Азии "повоюют" на границе с Афганистаном

14:39 15.11.2021
© Unsplash / Bob SmithВоенные, иллюстративное фото
Военные, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
© Unsplash / Bob Smith
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В Минобороны Казахстана назвали цель совместных военных маневров.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Совместные учения военных Узбекистана и Казахстана пройдут с 17 по 24 ноября на границе с Афганистаном.
Маневры состоятся на полигоне Термез в Сурхандарьинской области.

"Цель совместных маневров — повышение совместимости и уровня взаимодействия вооруженных сил двух братских государств в ходе решения совместных задач", — сообщили в Минобороны Казахстана.

В учениях примут участие свыше 100 военнослужащих, многофункциональные истребители Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, а также тактические беспилотные летательные аппараты.
Участники продемонстрируют мастерство ведения поисково-разведывательной операции, отработки действий боевого охранения при уничтожении передовых отрядов противника.
Кроме того, военные отточат навыки отражение наступления и последующей ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также эвакуации с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.
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