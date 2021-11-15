https://uz.sputniknews.ru/20211115/strany-tsentralnoy-azii-povoyuyut-na-granitse-s-afganistanom-21356299.html

Страны Центральной Азии "повоюют" на границе с Афганистаном

Страны Центральной Азии "повоюют" на границе с Афганистаном

В Минобороны Казахстана назвали цель совместных военных маневров.

2021-11-15T14:39+0500

2021-11-15T14:39+0500

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Совместные учения военных Узбекистана и Казахстана пройдут с 17 по 24 ноября на границе с Афганистаном.Маневры состоятся на полигоне Термез в Сурхандарьинской области.В учениях примут участие свыше 100 военнослужащих, многофункциональные истребители Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, а также тактические беспилотные летательные аппараты.Участники продемонстрируют мастерство ведения поисково-разведывательной операции, отработки действий боевого охранения при уничтожении передовых отрядов противника.Кроме того, военные отточат навыки отражение наступления и последующей ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также эвакуации с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.

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