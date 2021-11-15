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Узбекистан придумал, как "обуздать" энергию ветра к 2030 году
Узбекистан придумал, как "обуздать" энергию ветра к 2030 году
В Минэнерго объяснили, как это скажется на стоимости электроэнергии.
2021-11-15T09:25+0500
2021-11-15T09:25+0500
общество
узбекистан
ветер
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. К 2030 году мощность ветряной энергетики в Узбекистане планируют довести до 5000 мегаватт.Для этого была разработана соответствующая концепция, сообщили в Минэнерго.Ветряные электростанции (ВЭС), расположенные в республике, способны работать на полную мощность около 3900 часов из общего объема в 8760 часов.Сейчас в Узбекистане запущены несколько проектов строительства новых "ветряных" объектов:Что дадут эти проекты Развитие ветряной энергетики в Узбекистане позволит значительно снизить себестоимость электроэнергии.В Минэнерго также добавили, что разработанные меры помогут довести мощности узбекской ветроэнергетики до 5000 мегаватт к 2030 году. Кроме того, благодаря развитию технологий возобновляемой энергии (речь идет о литий-ионных батареях), Узбекистан сможет управлять и хранить энергию из возобновляемых источников энергии и обеспечивать стабильность единой энергетической системы.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/ebrr-vydelit-uzbekistanu-kredit-na-stroitelstvo-lep-dlya-dvux-vetryanyx-elektrostantsiy-20857779.html
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узбекистан, ветер

Узбекистан придумал, как "обуздать" энергию ветра к 2030 году

09:25 15.11.2021
© Sputnik / Алексей ПавлишакВетрогенераторы
Ветрогенераторы - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Алексей Павлишак
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В Минэнерго также объяснили, как развитие ветряной энергетики в Узбекистане скажется на себестоимости электроэнергии.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. К 2030 году мощность ветряной энергетики в Узбекистане планируют довести до 5000 мегаватт.
Для этого была разработана соответствующая концепция, сообщили в Минэнерго.
В ведомстве отметили, что показатели ветрового потенциала Узбекистана в 1,5 раза превышают среднемировые.
Ветряные электростанции (ВЭС), расположенные в республике, способны работать на полную мощность около 3900 часов из общего объема в 8760 часов.
Сейчас в Узбекистане запущены несколько проектов строительства новых "ветряных" объектов:
Строительство ВЭС мощностью 500 мегаватт в Тамдынском районе Навоийской области. Проект оценивается в 600 миллионов долларов;
Соглашение о строительстве двух ВЭС общей мощностью 1000 мегаватт в Гиждуванском и Пешкунском районах Бухарской области. Стоимость — 1,3 миллиарда долларов;
Тендер, выигранный саудовской компанией ACWA Power на строительство ВЭС мощностью 100 мегаватт в Берунийском и Караузякском районах Каракалпакстана.

Что дадут эти проекты

Развитие ветряной энергетики в Узбекистане позволит значительно снизить себестоимость электроэнергии.
В Минэнерго также добавили, что разработанные меры помогут довести мощности узбекской ветроэнергетики до 5000 мегаватт к 2030 году.
Кроме того, благодаря развитию технологий возобновляемой энергии (речь идет о литий-ионных батареях), Узбекистан сможет управлять и хранить энергию из возобновляемых источников энергии и обеспечивать стабильность единой энергетической системы.
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