https://uz.sputniknews.ru/20211115/uzbekistan-pridumal-kak-obuzdat-energiyu-vetra-k-2030-godu-21350201.html

Узбекистан придумал, как "обуздать" энергию ветра к 2030 году

Узбекистан придумал, как "обуздать" энергию ветра к 2030 году

В Минэнерго объяснили, как это скажется на стоимости электроэнергии.

2021-11-15T09:25+0500

2021-11-15T09:25+0500

2021-11-15T09:25+0500

общество

узбекистан

ветер

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. К 2030 году мощность ветряной энергетики в Узбекистане планируют довести до 5000 мегаватт.Для этого была разработана соответствующая концепция, сообщили в Минэнерго.Ветряные электростанции (ВЭС), расположенные в республике, способны работать на полную мощность около 3900 часов из общего объема в 8760 часов.Сейчас в Узбекистане запущены несколько проектов строительства новых "ветряных" объектов:Что дадут эти проекты Развитие ветряной энергетики в Узбекистане позволит значительно снизить себестоимость электроэнергии.В Минэнерго также добавили, что разработанные меры помогут довести мощности узбекской ветроэнергетики до 5000 мегаватт к 2030 году. Кроме того, благодаря развитию технологий возобновляемой энергии (речь идет о литий-ионных батареях), Узбекистан сможет управлять и хранить энергию из возобновляемых источников энергии и обеспечивать стабильность единой энергетической системы.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/ebrr-vydelit-uzbekistanu-kredit-na-stroitelstvo-lep-dlya-dvux-vetryanyx-elektrostantsiy-20857779.html

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узбекистан, ветер