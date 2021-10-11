https://uz.sputniknews.ru/20211011/ebrr-vydelit-uzbekistanu-kredit-na-stroitelstvo-lep-dlya-dvux-vetryanyx-elektrostantsiy-20857779.html
ЕБРР выделит Узбекистану кредит на строительство ЛЭП для двух ветряных электростанций
ЕБРР выделит Узбекистану кредит на строительство ЛЭП для двух ветряных электростанций
Финансирование будет выделено на создание высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ Сарымай-Жанкельди. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T16:35+0500
2021-10-11T16:35+0500
2021-10-11T17:06+0500
общество
электроэнергия
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
электростанция
проект
энергетика
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Первый в истории корпоративный кредит для энергетического проекта получит Узбекистан от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Средства направят на строительство линии электропередачи для двух ветряных электростанций, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.О реализации инициативы стало известно во время визита делегации ЕБРР в республику, в ходе которой состоялось подписание соответствующего мандатного документа между европейским банком и компанией "Национальные электрические сети Узбекистана", входящей в структуру Минэнерго.Отмечается, что финансирование будет выделено на строительство высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ Сарымай-Жанкельди. ЛЭП обеспечит выдачу мощности будущих ветряных электростанций в двух регионах страны - ВЭС "Джанкельды" 500 МВт (Навоийская область) и ВЭС "БАШ" 500 МВт (Бухарская область).Строительством двух ВЭС займется компания из Саудовской Аравии ACWA Power. Проект планируется осуществить на основе государственно-частного партнерства. В январе 2021 года с этим генподрядчиком заключено соглашение о закупке электроэнергии для удовлетворения растущего спроса населения и экономики страны.
https://uz.sputniknews.ru/20211002/siemens-postroit-v-tashkente-kombinirovannuyu-elektrostantsiyu--20738736.html
https://uz.sputniknews.ru/20200609/V-Uzbekistane-poostryat-odnu-iz-samykh-krupnykh-vetryanykh-elektrostantsiy-v-mire-14312345.html
https://uz.sputniknews.ru/20211005/na-chi-dengi-stroyat-elektrostantsii-v-regionax-strany--minenergo-20776558.html
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электроэнергия, европейский банк реконструкции и развития (ебрр), электростанция, проект, энергетика
ЕБРР выделит Узбекистану кредит на строительство ЛЭП для двух ветряных электростанций
16:35 11.10.2021 (обновлено: 17:06 11.10.2021)
Финансирование будет выделено на создание высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ Сарымай-Жанкельди.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik.
Первый в истории корпоративный кредит для энергетического проекта получит Узбекистан от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Средства направят на строительство линии электропередачи для двух ветряных электростанций, сообщает
пресс-служба Министерства энергетики.
О реализации инициативы стало известно во время визита делегации ЕБРР в республику, в ходе которой состоялось подписание соответствующего мандатного документа между европейским банком и компанией "Национальные электрические сети Узбекистана", входящей в структуру Минэнерго.
Отмечается, что финансирование будет выделено на строительство высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ Сарымай-Жанкельди. ЛЭП обеспечит выдачу мощности будущих ветряных электростанций в двух регионах страны - ВЭС "Джанкельды" 500 МВт (Навоийская область) и ВЭС "БАШ" 500 МВт (Бухарская область).
Строительством двух ВЭС займется компания из Саудовской Аравии ACWA Power. Проект планируется осуществить на основе государственно-частного партнерства. В январе 2021 года с этим генподрядчиком заключено соглашение о закупке электроэнергии для удовлетворения растущего спроса населения и экономики страны.