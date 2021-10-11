https://uz.sputniknews.ru/20211011/ebrr-vydelit-uzbekistanu-kredit-na-stroitelstvo-lep-dlya-dvux-vetryanyx-elektrostantsiy-20857779.html

ЕБРР выделит Узбекистану кредит на строительство ЛЭП для двух ветряных электростанций

ЕБРР выделит Узбекистану кредит на строительство ЛЭП для двух ветряных электростанций

Финансирование будет выделено на создание высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ Сарымай-Жанкельди. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T16:35+0500

2021-10-11T16:35+0500

2021-10-11T17:06+0500

общество

электроэнергия

европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

электростанция

проект

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/393/16/3931601_0:221:2857:1828_1920x0_80_0_0_3ead9becad6a73e0483e7ef793dd59b8.jpg

ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Первый в истории корпоративный кредит для энергетического проекта получит Узбекистан от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Средства направят на строительство линии электропередачи для двух ветряных электростанций, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.О реализации инициативы стало известно во время визита делегации ЕБРР в республику, в ходе которой состоялось подписание соответствующего мандатного документа между европейским банком и компанией "Национальные электрические сети Узбекистана", входящей в структуру Минэнерго.Отмечается, что финансирование будет выделено на строительство высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ Сарымай-Жанкельди. ЛЭП обеспечит выдачу мощности будущих ветряных электростанций в двух регионах страны - ВЭС "Джанкельды" 500 МВт (Навоийская область) и ВЭС "БАШ" 500 МВт (Бухарская область).Строительством двух ВЭС займется компания из Саудовской Аравии ACWA Power. Проект планируется осуществить на основе государственно-частного партнерства. В январе 2021 года с этим генподрядчиком заключено соглашение о закупке электроэнергии для удовлетворения растущего спроса населения и экономики страны.

https://uz.sputniknews.ru/20211002/siemens-postroit-v-tashkente-kombinirovannuyu-elektrostantsiyu--20738736.html

https://uz.sputniknews.ru/20200609/V-Uzbekistane-poostryat-odnu-iz-samykh-krupnykh-vetryanykh-elektrostantsiy-v-mire-14312345.html

https://uz.sputniknews.ru/20211005/na-chi-dengi-stroyat-elektrostantsii-v-regionax-strany--minenergo-20776558.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

электроэнергия, европейский банк реконструкции и развития (ебрр), электростанция, проект, энергетика