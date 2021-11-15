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https://uz.sputniknews.ru/20211115/uzbekistan-vosstanovit-aeroport-v-afganskom-mazari-sharife-21351763.html
Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе
Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе
Узбекские власти уже пообещали восстановить один из ключевых аэропортов и железную дорогу.
2021-11-15T11:24+0500
2021-11-15T11:24+0500
политика
узбекистан
афганистан
аэропорт
реконструкция
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Узбекистан поможет Афганистану реконструировать аэропорт в Мазари-Шарифе — один из крупнейших в стране.Об этом на встрече с представителями движения "Талибан"* заявил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.Стороны провели переговоры в афганской северной провинции Балх, передает местный телеканал Tolo News.Известно, что Иргашев встретился как с чиновниками Балха, так и с представителями Министерства транспорта и авиации. Спецпосланник заявил, что Узбекистан направил команду технических специалистов для помощи с ремонтом оборудования аэропорта и исправления неисправностей.Замминистра транспорта Афганистана Хасибулла Соруш рассказал, что десятки местных специалистов пройдут обучение в Узбекистане.Помимо аэропорта, стороны также обсудили вопрос восстановления железной дороги и поставок электроэнергии из Узбекистана.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://uz.sputniknews.ru/20211101/lavrov-vajno-ne-dopustit-pereliva-v-tsentralnuyu-aziyu-terrorizma-iz-afganistana-21177704.html
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узбекистан, афганистан, аэропорт, реконструкция

Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе

11:24 15.11.2021
© Pixabay / blende12Самолет в небе, иллюстративное фото
Самолет в небе, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
© Pixabay / blende12
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Узбекистан уже направил в Афганистан команду технических специалистов, которые возьмутся за реконструкцию.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Узбекистан поможет Афганистану реконструировать аэропорт в Мазари-Шарифе — один из крупнейших в стране.
CC BY-SA 3.0 / Kayhan ERTUGRUL / MAZAR-E SHARIF INT. AIRPORTМеждународный аэропорт Мазари-Шариф
Международный аэропорт Мазари-Шариф - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
Международный аэропорт Мазари-Шариф
CC BY-SA 3.0 / Kayhan ERTUGRUL / MAZAR-E SHARIF INT. AIRPORT
Об этом на встрече с представителями движения "Талибан"* заявил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.
Стороны провели переговоры в афганской северной провинции Балх, передает местный телеканал Tolo News.
Известно, что Иргашев встретился как с чиновниками Балха, так и с представителями Министерства транспорта и авиации. Спецпосланник заявил, что Узбекистан направил команду технических специалистов для помощи с ремонтом оборудования аэропорта и исправления неисправностей.

"Нас призывали помочь возобновить работу аэропорта и отремонтировать поврежденное оборудование. Так, мы привезли из Узбекистана 30 технических специалистов, они ремонтируют оборудование и восстанавливают аэропорт, и скоро он начнет работу", — заявил Иргашев.

Замминистра транспорта Афганистана Хасибулла Соруш рассказал, что десятки местных специалистов пройдут обучение в Узбекистане.
"Узбекская команда отремонтирует и повторно запустит все оборудование и все сегменты аэропорта. Также в Узбекистане пройдет обучение около 83 технических специалистов министерства, которые работают в аэропорт имени Маулана (международный аэропорт Мазари-Шарифа. — Sputnik)", — отметил Соруш.
Помимо аэропорта, стороны также обсудили вопрос восстановления железной дороги и поставок электроэнергии из Узбекистана.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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