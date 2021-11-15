https://uz.sputniknews.ru/20211115/uzbekistan-vosstanovit-aeroport-v-afganskom-mazari-sharife-21351763.html

Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе

Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе

Узбекские власти уже пообещали восстановить один из ключевых аэропортов и железную дорогу.

2021-11-15T11:24+0500

2021-11-15T11:24+0500

2021-11-15T11:24+0500

политика

узбекистан

афганистан

аэропорт

реконструкция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21352247_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b45f4211d84cf2a5139efafb4b6ac790.jpg

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Узбекистан поможет Афганистану реконструировать аэропорт в Мазари-Шарифе — один из крупнейших в стране.Об этом на встрече с представителями движения "Талибан"* заявил специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.Стороны провели переговоры в афганской северной провинции Балх, передает местный телеканал Tolo News.Известно, что Иргашев встретился как с чиновниками Балха, так и с представителями Министерства транспорта и авиации. Спецпосланник заявил, что Узбекистан направил команду технических специалистов для помощи с ремонтом оборудования аэропорта и исправления неисправностей.Замминистра транспорта Афганистана Хасибулла Соруш рассказал, что десятки местных специалистов пройдут обучение в Узбекистане.Помимо аэропорта, стороны также обсудили вопрос восстановления железной дороги и поставок электроэнергии из Узбекистана.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://uz.sputniknews.ru/20211101/lavrov-vajno-ne-dopustit-pereliva-v-tsentralnuyu-aziyu-terrorizma-iz-afganistana-21177704.html

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, афганистан, аэропорт, реконструкция