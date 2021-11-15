https://uz.sputniknews.ru/20211115/uzbekskim-elektromobilyam-vydadut-zelenye-nomera--video-21358427.html

Узбекским электромобилям выдадут зеленые номера — видео

Узбекским электромобилям выдадут зеленые номера — видео

Пока что в стране зарегистрировано порядка 600 электромобилей. Однако у властей большие планы по их выпуску.

2021-11-15T16:09+0500

2021-11-15T16:09+0500

2021-11-15T16:09+0500

общество

узбекистан

номера

электромобиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0f/21358381_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_67b99253d64fbeb63b531a4f088c449f.jpg

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Электромобилям в Узбекистане начали выдавать отличительные номерные знаки, сообщили в ГУБДД МВД.Та часть знака, где указывается код территории, теперь окрашивается в зеленый цвет.Зеленые номера выдаются для транспорта, оснащенного электродвигателем мощностью от 4 киловатт или развивающих скорость от 40 километров в час.Ранее МВД сообщало, что электромобили в республике в перспективе могут получить преимущество при въезде в центральные части городов, а также льготы при государственной регистрации и прохождении технического осмотра.В Узбекистане в настоящий момент электромобили не выпускаются. В стране зарегистрировано порядка 600 автомобилей на электротяге. С июля 2019-го импорт электромобилей в республику освобожден от ввозных пошлин и акцизов.В декабре 2020 года правительство страны заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей. Известно, что южнокорейская Hyundai в 2023-м намерена запустить производство электромобилей в Ферганской области. Строительство завода мощностью 10 тысяч электромобилей ежегодно должно было начаться в 2021-м.

https://uz.sputniknews.ru/20211005/nujny-li-elektromobili-voditelyam-v-uzbekistane--detalnyy-obzor-20781146.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, номера, электромобиль