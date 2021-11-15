https://uz.sputniknews.ru/20211115/uzbekskim-elektromobilyam-vydadut-zelenye-nomera--video-21358427.html
Узбекским электромобилям выдадут зеленые номера — видео
Узбекским электромобилям выдадут зеленые номера — видео
Пока что в стране зарегистрировано порядка 600 электромобилей. Однако у властей большие планы по их выпуску.
2021-11-15T16:09+0500
2021-11-15T16:09+0500
2021-11-15T16:09+0500
общество
узбекистан
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электромобиль
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Электромобилям в Узбекистане начали выдавать отличительные номерные знаки, сообщили в ГУБДД МВД.Та часть знака, где указывается код территории, теперь окрашивается в зеленый цвет.Зеленые номера выдаются для транспорта, оснащенного электродвигателем мощностью от 4 киловатт или развивающих скорость от 40 километров в час.Ранее МВД сообщало, что электромобили в республике в перспективе могут получить преимущество при въезде в центральные части городов, а также льготы при государственной регистрации и прохождении технического осмотра.В Узбекистане в настоящий момент электромобили не выпускаются. В стране зарегистрировано порядка 600 автомобилей на электротяге. С июля 2019-го импорт электромобилей в республику освобожден от ввозных пошлин и акцизов.В декабре 2020 года правительство страны заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей. Известно, что южнокорейская Hyundai в 2023-м намерена запустить производство электромобилей в Ферганской области. Строительство завода мощностью 10 тысяч электромобилей ежегодно должно было начаться в 2021-м.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/nujny-li-elektromobili-voditelyam-v-uzbekistane--detalnyy-obzor-20781146.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, номера, электромобиль
Узбекским электромобилям выдадут зеленые номера — видео
Пока что в стране зарегистрировано порядка 600 электромобилей. Однако у властей большие планы по их выпуску.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Электромобилям в Узбекистане начали выдавать отличительные номерные знаки, сообщили в ГУБДД МВД.
Та часть знака, где указывается код территории, теперь окрашивается в зеленый цвет.
Зеленые номера выдаются для транспорта, оснащенного электродвигателем мощностью от 4 киловатт или развивающих скорость от 40 километров в час.
Ранее МВД сообщало, что электромобили в республике в перспективе могут получить преимущество при въезде в центральные части городов, а также льготы при государственной регистрации и прохождении технического осмотра.
В Узбекистане в настоящий момент электромобили не выпускаются. В стране зарегистрировано порядка 600 автомобилей на электротяге.
Их импорт в январе-июле этого года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 432 единиц. Электромобили в Узбекистан, в основном, завозятся из Китая.
С июля 2019-го импорт электромобилей в республику освобожден от ввозных пошлин и акцизов.
В декабре 2020 года правительство страны заявило о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей. Известно, что южнокорейская Hyundai в 2023-м намерена запустить производство электромобилей в Ферганской области.
Строительство завода мощностью 10 тысяч электромобилей ежегодно должно было начаться в 2021-м.