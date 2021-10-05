https://uz.sputniknews.ru/20211005/nujny-li-elektromobili-voditelyam-v-uzbekistane--detalnyy-obzor-20781146.html

Нужны ли электромобили водителям в Узбекистане – детальный обзор

Нужны ли электромобили водителям в Узбекистане – детальный обзор

Пользователей электромобилей в Узбекистане становится все больше. Экономичные и экологичные устройства все больше распространяются в мире, но что думают о них... 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T21:10+0500

2021-10-05T21:10+0500

2021-10-05T21:10+0500

общество

узбекистан

автопром

электромобиль

автомобильный рынок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/16/18856201_0:265:2729:1800_1920x0_80_0_0_18d6a249537035833e54f175e7233f32.jpg

ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. По данным Государственного комитета по статистике, в 2021 году в Узбекистан завезли 432 электромобиля. Цифра небольшая на первых порах, но показатель растет пропорционально интересу пользователей к новому типу транспорта.Один среди тысяч На самом крупном авторынке Узбекистана – в районе Сергели – ежедневно на продажу выставляются тысячи местных и импортных автомобилей. Электромобиль среди них нашелся всего один. Китайский, за 44 тысячи долларов. Желающих приобрести новинку нет, вокруг импортного товара – ни души, кроме любителей "сэлфи". Заскучавший продавец охотно рассказывает про преимущества электротранспорта. "Все познается в сравнении. Например, если вы на "Кобальте" за день проезжаете 100 км, то расходы на бензин составят 1500 долларов в год. На электромобиле, при тех же условиях расходы составят всего 100 долларов. С места электромобиль стартует резво, никто вам не будет сигналит на светофорах. Заправочных станций тоже становится больше с каждым годом. На одной заправке можно проехать 300-400 км. Запчасти – прямиком из Китая. Долго ждать не придется: тех кто занимается этим бизнесом становится все больше. Купите – будете довольны", – делится реализатор, пытаясь привлечь потенциальных покупателей.Да, продавец прав, все познается в сравнении, но он не рассказывает о главном недостатке – цене! А по цене машина на бензине выигрывает. Один электромобиль стоит два "Кобальта". И именно этот параметр перечеркивает все преимущества нового транспорта. "Это психология, – объясняет владелец электрокара. – Сравните с билетами на городской транспорт – проездной на месяц стоит 60 тысяч сумов, но мы не хотим платить так много сразу и покупаем билет каждый день. В итоге в месяц выходит не менее 90 тысяч. Расходы на электромобиль – что-то похожее".Где рынок электромобилей?В Ташкенте есть несколько салонов, где продают электромобили. Один из них – недалеко от авторынка в районе Сергели. Открылся 1,5 месяца назад и уже успел продать шесть машин.Электрокары в основном китайские, но есть и немецкие, и корейские. Есть даже привезенные из Грузии! Хотя в этой стране нет подобного производства, зато есть морской порт. "Можете заказать, – рассказывают в салоне. – Привезем любую марку, любого цвета. Заказы в основном приходятся на китайские модели. Конечно, "Форд", "БМВ", "Хонда", "Тойота", "Фольксваген" и "Рено" тоже производят свои электромобили. Но их производственные площадки расположены в Китае". Абсолютное лидерство про производству электромобилей в мире принадлежит "Тесле". Эта компания только в первом квартале 2021 года продала 88 400 электромобилей. Это почти 30% рынка. На долю французско-японской "Рено-Ниссан" приходится 39 355 машин, а "Фольксваген" продал 33 846 электромобилей. В Узбекистане "Тесла" продают по цене от 45 тысяч до 85 тысяч долларов. "Дело не только в деньгах, –говорит сотрудник автосалона Саъдулла-ака. – Когда появились первые автомобили Асакинского производства, люди боялись их покупать. А сейчас 90% автомобилей на дорогах – продукция Узавтопрома. Точно также, людям нужно время, чтобы привыкнуть к электромобилям". Возможно. Во всяком случае уже сейчас крупнейшие автопроизводители объявили о полном переходе на электромобили через некоторое время. В частности GM с 2023 года, "Тойота" с 2030-го, а "Форд" – с 2035-го. Есть и дешевле!Понятно, что вышеуказанные цены многих пугают. Потому что на эти деньги можно купить многокомнатную квартиру. Однако нет причин для отчаяния – есть и более доступные электромобили. Для этого нужно просматривать частные объявления. Электрокар, "похожий на Spark" – как указано в объявлении – стоит 7 000 долларов. Максимальная скорость (без пассажиров) – до 90 км/ч. Способен поехать на одном заряде 130-200 км. Есть также Volkswagen Lavida за 17 000 долларов. Новая машина, но нужно оплатить НДС 15%. А это еще плюс 2 500 долларов.Конечно, в статье мы не охватили все предложения. Понятно, что высокая цена – не повод останавливать поиски подходящей машины. К 2025 году, как ожидается, рынок электромобилей достигнет 14 миллионов единиц, а к 2030-му – 25 миллионов машин. Именно поэтому кузовы, изначально предназначенные для двигателя внутреннего сгорания, переделывают под электромобили. Это позволяет ощутимо снизить цену: не нужно покупать оборудование для производства кузовов. Наука тоже развивается и стоимость аккумуляторных батарей, которые сегодня составляют 50 процентов стоимости электромобилей, снижается.Электротакси – выгодное решениеАбубакр, владелец электромобиля, говорит: "Зарядка – не проблема, станций хватает. Я, например, заряжаю у себя дома за 1,5 часа. Цена – всего две тысячи сумов. За эти деньги можно проехать более 300 км. По дороге в Ферганскую долину, на перевале, в Коканде, в Самарканде, в Сырдарье – зарядные станции есть везде. На дороге не останетесь". Сегодня в республике около 100 зарядных станций, половина из которых находится в Ташкенте. Перед некоторыми супермаркетами есть бесплатные точки зарядки. Чтобы оправдать расходы, некоторые автовладельцы берут с одного или двух пассажиров, когда едут на работу утром или возвращаются вечером. Другие – "таксуют" по выходным."Хорошо "таксовать" на электромобиле", – отмечали многие их владельцы, узенав, что данная статья готовится к публикации. И это факт. Сейчас минимальная цена за литр бензина - 8 100 сумов в Ташкенте. Полная зарядка электромобиля – 30 000 сумов. Полностью заправить автомобиль на эти деньги, увы, нельзя. По словам зампредседателя Экопартии Саидрасула Сангинова, в Узбекистане до 2030 года планируется перевести 5% всего транспорта и 50% служебного транспорта на электротягу. Что касается зарядных станций, то в 2021 году планируется построить 200 станций быстрой зарядки, а к 2022 году – 150.

https://uz.sputniknews.ru/20201230/Uzavtosanoat-obyazhut-proizvodit-tolko-elektromobili-15705670.html

https://uz.sputniknews.ru/20210203/Uzbekistan-importiroval-bolee-130-elektromobiley-15925927.html

https://uz.sputniknews.ru/20210816/s-1-oktyabrya-uzbekistan-vvodit-otlichitelnye-registratsionnye-nomera-dlya-elektromobiley-20090457.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, автопром, электромобиль, автомобильный рынок