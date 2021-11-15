https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-andijane-vynesen-prigovor-jenschine-za-klevetu-o-gruppovom-iznasilovanii-21357420.html

В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании

В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании

Девушка проживала в Андижане. Обвиняемая проходила по статье "Клевета".

2021-11-15T15:16+0500

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общество

клевета

приговор

изнасилование

андижанская область

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Андижане женщине вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, ее признали виновной в даче ложных показаний в деле о групповом изнасиловании, передает Daryo.Согласно данным областной прокуратуры, обвиняемая проходила по статье "Клевета". В отношении нее была применена мера пресечения "личное поручительство".Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что замужняя девушка была изнасилована пятью мужчинами в Андижанской области. По информации потерпевшей, инцидент якобы произошел, когда она вышла помыть посуду в полевой сарай. Женщина заявляла, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, связали ей руки и ноги, а затем изнасиловали.Дело взял под контроль Сенат республики. Следствие вели опытные сотрудники ОВД. Отмечалось, что в ходе тщательной судмедэкспертизы не было выявлено никаких признаков насилия, телесных или физических повреждений. В ведомстве также сообщали, что девушка находилась в положении и ее плод развивался на 13-14 неделе. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

https://uz.sputniknews.ru/20180405/uzbekistan-falsifikaciya-7893326.html

андижанская область

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клевета, приговор, изнасилование, андижанская область