https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-andijane-vynesen-prigovor-jenschine-za-klevetu-o-gruppovom-iznasilovanii-21357420.html
В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании
В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании
Девушка проживала в Андижане. Обвиняемая проходила по статье "Клевета".
2021-11-15T15:16+0500
2021-11-15T15:16+0500
2021-11-15T15:16+0500
общество
клевета
приговор
изнасилование
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Андижане женщине вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, ее признали виновной в даче ложных показаний в деле о групповом изнасиловании, передает Daryo.Согласно данным областной прокуратуры, обвиняемая проходила по статье "Клевета". В отношении нее была применена мера пресечения "личное поручительство".Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что замужняя девушка была изнасилована пятью мужчинами в Андижанской области. По информации потерпевшей, инцидент якобы произошел, когда она вышла помыть посуду в полевой сарай. Женщина заявляла, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, связали ей руки и ноги, а затем изнасиловали.Дело взял под контроль Сенат республики. Следствие вели опытные сотрудники ОВД. Отмечалось, что в ходе тщательной судмедэкспертизы не было выявлено никаких признаков насилия, телесных или физических повреждений. В ведомстве также сообщали, что девушка находилась в положении и ее плод развивался на 13-14 неделе. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
https://uz.sputniknews.ru/20180405/uzbekistan-falsifikaciya-7893326.html
андижанская область
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клевета, приговор, изнасилование, андижанская область
В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании
Согласно данным областной прокуратуры, обвиняемая проходила по статье "Клевета". В отношении нее была применена мера пресечения "личное поручительство".
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik.
В Андижане женщине вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, ее признали виновной в даче ложных показаний в деле о групповом изнасиловании, передает
Daryo.
Согласно данным областной прокуратуры, обвиняемая проходила по статье "Клевета". В отношении нее была применена мера пресечения "личное поручительство".
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что замужняя девушка была изнасилована пятью мужчинами в Андижанской области. По информации потерпевшей, инцидент якобы произошел, когда она вышла помыть посуду в полевой сарай. Женщина заявляла, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, связали ей руки и ноги, а затем изнасиловали.
Дело взял под контроль
Сенат республики. Следствие вели опытные сотрудники ОВД. Отмечалось, что в ходе тщательной судмедэкспертизы не было выявлено никаких признаков насилия, телесных или физических повреждений. В ведомстве также сообщали, что девушка находилась в положении и ее плод развивался на 13-14 неделе. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.