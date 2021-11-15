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В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании
В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании
Девушка проживала в Андижане. Обвиняемая проходила по статье "Клевета".
2021-11-15T15:16+0500
2021-11-15T15:16+0500
общество
клевета
приговор
изнасилование
андижанская область
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Андижане женщине вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, ее признали виновной в даче ложных показаний в деле о групповом изнасиловании, передает Daryo.Согласно данным областной прокуратуры, обвиняемая проходила по статье "Клевета". В отношении нее была применена мера пресечения "личное поручительство".Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что замужняя девушка была изнасилована пятью мужчинами в Андижанской области. По информации потерпевшей, инцидент якобы произошел, когда она вышла помыть посуду в полевой сарай. Женщина заявляла, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, связали ей руки и ноги, а затем изнасиловали.Дело взял под контроль Сенат республики. Следствие вели опытные сотрудники ОВД. Отмечалось, что в ходе тщательной судмедэкспертизы не было выявлено никаких признаков насилия, телесных или физических повреждений. В ведомстве также сообщали, что девушка находилась в положении и ее плод развивался на 13-14 неделе. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
https://uz.sputniknews.ru/20180405/uzbekistan-falsifikaciya-7893326.html
андижанская область
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клевета, приговор, изнасилование, андижанская область

В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании

15:16 15.11.2021
CC0 / pixabay / Marcello MigliosiДевушка сидит закрыв лицо. Иллюстративное фото
Девушка сидит закрыв лицо. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
CC0 / pixabay / Marcello Migliosi
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Согласно данным областной прокуратуры, обвиняемая проходила по статье "Клевета". В отношении нее была применена мера пресечения "личное поручительство".
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Андижане женщине вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 2,5 года, ее признали виновной в даче ложных показаний в деле о групповом изнасиловании, передает Daryo.
Согласно данным областной прокуратуры, обвиняемая проходила по статье "Клевета". В отношении нее была применена мера пресечения "личное поручительство".
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Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что замужняя девушка была изнасилована пятью мужчинами в Андижанской области. По информации потерпевшей, инцидент якобы произошел, когда она вышла помыть посуду в полевой сарай. Женщина заявляла, что мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, связали ей руки и ноги, а затем изнасиловали.
Дело взял под контроль Сенат республики. Следствие вели опытные сотрудники ОВД. Отмечалось, что в ходе тщательной судмедэкспертизы не было выявлено никаких признаков насилия, телесных или физических повреждений. В ведомстве также сообщали, что девушка находилась в положении и ее плод развивался на 13-14 неделе. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
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