https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-irane-proizoshlo-moschnoe-zemletryasenie--est-postradavshie-21362948.html
В Иране произошло мощное землетрясение – есть пострадавшие
В Иране произошло мощное землетрясение – есть пострадавшие
Эпицентры подземных толчков произошли вблизи от портового города Бандар-Аббас, расположенного в провинции Хормозган.
2021-11-15T20:11+0500
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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. В Иране произошли два мощных землетрясения магнитудой 6,3 и 6,4 балла, что спровоцировало возникновение оползня на горе Гну, передает Mehr.По данным агентства, эпицентры подземных толчков случились вблизи от портового города Бандар-Аббас, расположенного в провинции Хормозган, на глубине 18 и 10 км.Отмечается, что в землетрясении погиб один человек, а число раненых достигло 27. Все пострадавшие госпитализированы.Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях, в северной и восточной части ОАЭ.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/v-yaponii-posle-zemletryaseniya-vsplyli-zatoplennye-korabli-prizraki-20993397.html
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землетрясение, иран
В Иране произошло мощное землетрясение – есть пострадавшие
20:11 15.11.2021 (обновлено: 20:14 15.11.2021)
Эпицентры подземных толчков случились вблизи от портового города Бандар-Аббас, расположенного в провинции Хормозган.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik.
В Иране произошли два мощных землетрясения магнитудой 6,3 и 6,4 балла, что спровоцировало возникновение оползня на горе Гну, передает
Mehr.
По данным агентства, эпицентры подземных толчков случились вблизи от портового города Бандар-Аббас, расположенного в провинции Хормозган, на глубине 18 и 10 км.
Отмечается, что в землетрясении погиб один человек, а число раненых достигло 27. Все пострадавшие госпитализированы.
Подземные толчки также ощущались в соседних провинциях, в северной и восточной части ОАЭ.