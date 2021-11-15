https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-tashkente-zavershilsya-chm-po-sambo--itogi-21355558.html

В Ташкенте завершился ЧМ по самбо: сколько медалей завоевали спортсмены

В Ташкенте завершился ЧМ по самбо: сколько медалей завоевали спортсмены

Чемпионат мира по самбо проходил в спортивном комплексе “Юнусабад”. Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей.

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спорт

самбо

чемпионат мира по самбо

спортсмен

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана завершился чемпионат мира по самбо, который прошел в спортивном комплексе “Юнусабад”, сообщает пресс-служба НОК.По данным комитета, узбекистанские самбисты завоевали в общей сложности 11 наград. Теперь копилка национальной сборной пополнилась тремя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми медалями. В составе национальной команды призерами стали следующие спортсмены:ЗолотоСереброБронзаСпортсмены из Узбекистана заняли второе место. Лидерами ЧА стала сборная России. В их арсенале восемь золотых, шесть серебряных, четыре бронзовых наград. На третьем месте оказались единоборцы из Беларуси. У них три золотых и пять серебряных медалей.Отмечается, что такой довольно высокий результат был зафиксирован впервые в истории развития самбо в Узбекистане.В июле этого года в Токио МОК признал Международную федерацию самбо. Три года назад спортивная организация была признана комитетом лишь временно. Федерации дали время на то, чтобы доказать: самбо способен стать олимпийским видом спорта.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekistanskie-sambisty-zavoevali-tri-medali-na-turnire-v-kazani-20813098.html

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самбо, чемпионат мира по самбо, спортсмен