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В Ташкенте завершился ЧМ по самбо: сколько медалей завоевали спортсмены
В Ташкенте завершился ЧМ по самбо: сколько медалей завоевали спортсмены
Чемпионат мира по самбо проходил в спортивном комплексе “Юнусабад”. Сборная Узбекистана завоевала 11 медалей.
2021-11-15T14:04+0500
2021-11-15T14:15+0500
спорт
самбо
чемпионат мира по самбо
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана завершился чемпионат мира по самбо, который прошел в спортивном комплексе “Юнусабад”, сообщает пресс-служба НОК.По данным комитета, узбекистанские самбисты завоевали в общей сложности 11 наград. Теперь копилка национальной сборной пополнилась тремя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми медалями. В составе национальной команды призерами стали следующие спортсмены:ЗолотоСереброБронзаСпортсмены из Узбекистана заняли второе место. Лидерами ЧА стала сборная России. В их арсенале восемь золотых, шесть серебряных, четыре бронзовых наград. На третьем месте оказались единоборцы из Беларуси. У них три золотых и пять серебряных медалей.Отмечается, что такой довольно высокий результат был зафиксирован впервые в истории развития самбо в Узбекистане.В июле этого года в Токио МОК признал Международную федерацию самбо. Три года назад спортивная организация была признана комитетом лишь временно. Федерации дали время на то, чтобы доказать: самбо способен стать олимпийским видом спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekistanskie-sambisty-zavoevali-tri-medali-na-turnire-v-kazani-20813098.html
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самбо, чемпионат мира по самбо, спортсмен

В Ташкенте завершился ЧМ по самбо: сколько медалей завоевали спортсмены

14:04 15.11.2021 (обновлено: 14:15 15.11.2021)
© НОК УзбекистанаЧемпионат мира по самбо в Ташкенте
Чемпионат мира по самбо в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
© НОК Узбекистана
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В рамках чемпионата мира узбекистанские самбисты завоевали 11 наград. По данным НОК, такого высокого результата они добились впервые в истории развития этого вида спорта в республики.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана завершился чемпионат мира по самбо, который прошел в спортивном комплексе “Юнусабад”, сообщает пресс-служба НОК.
По данным комитета, узбекистанские самбисты завоевали в общей сложности 11 наград. Теперь копилка национальной сборной пополнилась тремя золотыми, пятью серебряными и тремя бронзовыми медалями. В составе национальной команды призерами стали следующие спортсмены:
Золото
-58 кг: Баходир Бакиев (боевое самбо).
-88 кг: Ихтиёр Эшмуродов.
-98 кг: Нодиржон Мирхаликов.
Серебро
-79 кг: Улугбек Рахмонов.
-64 кг: Ойбек Солиев (боевое самбо).
-50 кг: Сабина Давлатова.
-79 кг: Фуркат Рузиев (боевое самбо).
-88 кг: Сохибжон Хасанбоев (боевое самбо).
Бронза
-59 кг: Ибодатхон Агожонова.
+98 кг: Хакимжон Исмоилов (боевое самбо).
-71 кг: Истам Кудратов.
Спортсмены из Узбекистана заняли второе место. Лидерами ЧА стала сборная России. В их арсенале восемь золотых, шесть серебряных, четыре бронзовых наград. На третьем месте оказались единоборцы из Беларуси. У них три золотых и пять серебряных медалей.
Узбекистанские самбисты завоевали три медали на международном турнире в Казани - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
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Узбекистанские самбисты завоевали три медали на турнире в Казани
7 октября, 14:56
Отмечается, что такой довольно высокий результат был зафиксирован впервые в истории развития самбо в Узбекистане.
В июле этого года в Токио МОК признал Международную федерацию самбо. Три года назад спортивная организация была признана комитетом лишь временно. Федерации дали время на то, чтобы доказать: самбо способен стать олимпийским видом спорта.
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