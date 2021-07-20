МОК признал Международную федерацию самбо

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Сегодня в Токио официально объявили о том, что Международная федерация самбо официально признана МОК, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. По словам главы Международной федерации самбо Василия Шестакова, это событие можно назвать праздником для семьи самбо.Известно, что три года назад федерация была признана МОК лишь временно. Организации дали время на то, чтобы доказать: самбо способен стать олимпийским видом спорта. Однако именно на этот период пришлась пандемия, которая парализовала все сферы, включая спортивные состязания. Однако спортсмены-самбисты продолжали работать над собой и тренироваться. Международные турниры проводились в условиях строгих ограничений. Благодаря слаженной работе национальных и континентальной федераций при поддержке генерального партнера "Роснефти", самбо признали олимпийским видом спорта.Напомним, в начале нынешнего лета в Ташкенте состоялся чемпионат Азии по самбо. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 16 стран мира.А с 12 по 14 ноября 2021 года в Ташкенте пройдет Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Среди участников состязаний разыграют 21 комплект медалей — 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь — в боевом (среди мужчин).
За три года самбисты доказали, что этот вид спорта может быть включен в олимпийскую программу.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Сегодня в Токио официально объявили о том, что Международная федерация самбо официально признана МОК, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. По словам главы Международной федерации самбо Василия Шестакова, это событие можно назвать праздником для семьи самбо.
Известно, что три года назад федерация была признана МОК лишь временно. Организации дали время на то, чтобы доказать: самбо способен стать олимпийским видом спорта. Однако именно на этот период пришлась пандемия, которая парализовала все сферы, включая спортивные состязания. Однако спортсмены-самбисты продолжали работать над собой и тренироваться. Международные турниры проводились в условиях строгих ограничений. Благодаря слаженной работе национальных и континентальной федераций при поддержке генерального партнера "Роснефти", самбо признали олимпийским видом спорта.
Для справки:
В программу современных Олимпийских игр входят 28 летних (42 дисциплины) и 7 зимних (15 дисциплин) видов спорта. В программу Олимпийских игр 2020 года были добавлены 5 видов спорта (8 дисциплин). При классификации видов спорта МОК следуют принципу "одна федерация — один вид спорта".
Мы благодарны Международному олимпийскому комитету за высокую оценку нашей работы и внимание к этому виду спорта. Сегодня мы сделали еще один большой шаг навстречу мечте - включить самбо в олимпийскую программу. Поздравляю самбистов всего мира с этим историческим событием!
Василий Шестаков
Президент Международной федерации самбо, заслуженный тренер России
Напомним, в начале нынешнего лета в Ташкенте состоялся чемпионат Азии по самбо. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 16 стран мира.
А с 12 по 14 ноября 2021 года в Ташкенте пройдет Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Среди участников состязаний разыграют 21 комплект медалей — 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь — в боевом (среди мужчин).