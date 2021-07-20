https://uz.sputniknews.ru/20210720/mok-priznal-mejdunarodnuyu-federatsiyu-sambo-19758271.html

МОК признал Международную федерацию самбо

МОК признал Международную федерацию самбо

За три года самбисты доказали, что этот вид спорта может быть включен в олимпийскую программу. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T20:22+0500

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самбо

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Сегодня в Токио официально объявили о том, что Международная федерация самбо официально признана МОК, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета. По словам главы Международной федерации самбо Василия Шестакова, это событие можно назвать праздником для семьи самбо.Известно, что три года назад федерация была признана МОК лишь временно. Организации дали время на то, чтобы доказать: самбо способен стать олимпийским видом спорта. Однако именно на этот период пришлась пандемия, которая парализовала все сферы, включая спортивные состязания. Однако спортсмены-самбисты продолжали работать над собой и тренироваться. Международные турниры проводились в условиях строгих ограничений. Благодаря слаженной работе национальных и континентальной федераций при поддержке генерального партнера "Роснефти", самбо признали олимпийским видом спорта.Напомним, в начале нынешнего лета в Ташкенте состоялся чемпионат Азии по самбо. В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 16 стран мира.А с 12 по 14 ноября 2021 года в Ташкенте пройдет Чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Среди участников состязаний разыграют 21 комплект медалей — 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь — в боевом (среди мужчин).

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