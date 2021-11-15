https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-uzbekistane-provedut-konstitutsionnyy-ekzamen--pobediteli-poluchat-vnushitelnye-prizy-21362406.html

В Узбекистане проведут конституционный экзамен – победители получат внушительные призы

В Узбекистане проведут конституционный экзамен – победители получат внушительные призы

Победители экзамена получать достойное денежное вознаграждение, а волонтеры получат ценные призы.

2021-11-15T19:47+0500

2021-11-15T19:47+0500

2021-11-15T19:47+0500

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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik.В Узбекистане планируется провести общенациональный конституционный экзамен, в нем могут поучаствовать граждане от15 лет, сообщили в пресс-службе Минюста.По данным министерства, участие в мероприятии является добровольным, бесплатным и открытым для всех.Отмечается, что экзамен проведут в два этапа. Сначала необходимо будет пройти онлайн-тестирование 1 декабря с 9.00 до 13.00 по ташкентскому времени. Для этого узбекистанцам нужно пройти регистрацию, которая будет открыта для желающих с 15 по 30 ноября. Каждому участнику будет предложено ответить на 20 тестовых вопросов и выполнить одно творческое задание.В рамках второго этапа в очной форме состоится беседа в виде ответов на вопросы. Во второй тур перейдут только 10 человек, которые правильно ответили на все вопросы в самые короткие сроки, а также наиболее креативно выполнили творческое задание.Абсолютный победитель получит 15 млн сумов. За второе место предусмотрена награда в 10 млн сумов. Претендент, занявший третью строчку, заберет 5 млн сумов.Кроме того, наиболее активных волонтеров, принявших участие в организации экзаменов, наградят специальными призами.

https://uz.sputniknews.ru/20210414/konkurs-lidery-rossii-kak-inostrantsy-smogut-poluchit-grajdanstvo-rf-18331836.html

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узбекистанцы, награда, победители, экзамены