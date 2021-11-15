Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-uzbekistane-provedut-konstitutsionnyy-ekzamen--pobediteli-poluchat-vnushitelnye-prizy-21362406.html
В Узбекистане проведут конституционный экзамен – победители получат внушительные призы
В Узбекистане проведут конституционный экзамен – победители получат внушительные призы
Победители экзамена получать достойное денежное вознаграждение, а волонтеры получат ценные призы.
2021-11-15T19:47+0500
2021-11-15T19:47+0500
общество
узбекистанцы
награда
победители
экзамены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/02/15304146_0:221:3016:1918_1920x0_80_0_0_26c9ee04c7d25656b81303541cfbec93.jpg
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik.В Узбекистане планируется провести общенациональный конституционный экзамен, в нем могут поучаствовать граждане от15 лет, сообщили в пресс-службе Минюста.По данным министерства, участие в мероприятии является добровольным, бесплатным и открытым для всех.Отмечается, что экзамен проведут в два этапа. Сначала необходимо будет пройти онлайн-тестирование 1 декабря с 9.00 до 13.00 по ташкентскому времени. Для этого узбекистанцам нужно пройти регистрацию, которая будет открыта для желающих с 15 по 30 ноября. Каждому участнику будет предложено ответить на 20 тестовых вопросов и выполнить одно творческое задание.В рамках второго этапа в очной форме состоится беседа в виде ответов на вопросы. Во второй тур перейдут только 10 человек, которые правильно ответили на все вопросы в самые короткие сроки, а также наиболее креативно выполнили творческое задание.Абсолютный победитель получит 15 млн сумов. За второе место предусмотрена награда в 10 млн сумов. Претендент, занявший третью строчку, заберет 5 млн сумов.Кроме того, наиболее активных волонтеров, принявших участие в организации экзаменов, наградят специальными призами.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/konkurs-lidery-rossii-kak-inostrantsy-smogut-poluchit-grajdanstvo-rf-18331836.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/02/15304146_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_f312f1b9266f883f1b96698277d19874.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистанцы, награда, победители, экзамены

В Узбекистане проведут конституционный экзамен – победители получат внушительные призы

19:47 15.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИтоговое сочинение по литературе в российских школах
Итоговое сочинение по литературе в российских школах - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
По данным министерства, участие в мероприятии является добровольным, бесплатным и открытым для всех.
ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik.В Узбекистане планируется провести общенациональный конституционный экзамен, в нем могут поучаствовать граждане от15 лет, сообщили в пресс-службе Минюста.
По данным министерства, участие в мероприятии является добровольным, бесплатным и открытым для всех.
Отмечается, что экзамен проведут в два этапа. Сначала необходимо будет пройти онлайн-тестирование 1 декабря с 9.00 до 13.00 по ташкентскому времени. Для этого узбекистанцам нужно пройти регистрацию, которая будет открыта для желающих с 15 по 30 ноября. Каждому участнику будет предложено ответить на 20 тестовых вопросов и выполнить одно творческое задание.
Награды для финалистов конкурса управленцев Лидеры России в Сочи - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Россия
Конкурс "Лидеры России": как иностранцы смогут получить гражданство РФ?
14 апреля, 17:44
В рамках второго этапа в очной форме состоится беседа в виде ответов на вопросы. Во второй тур перейдут только 10 человек, которые правильно ответили на все вопросы в самые короткие сроки, а также наиболее креативно выполнили творческое задание.
Абсолютный победитель получит 15 млн сумов. За второе место предусмотрена награда в 10 млн сумов. Претендент, занявший третью строчку, заберет 5 млн сумов.
Кроме того, наиболее активных волонтеров, принявших участие в организации экзаменов, наградят специальными призами.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:47В Узбекистане проведут конституционный экзамен – победители получат внушительные призы
19:25В знак протеста: беженцы требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию
18:35Власти Узбекистана намерены бороться с безработицей: как поддержат граждан страны
17:27Лукашенко готов отправить мигрантов домой на рейсах "Белавиа"
16:56Спецназ ОДКБ нанесет удар по "боевикам" на юге Таджикистана
16:09Узбекским электромобилям выдадут зеленые номера — видео
15:16В Андижане вынесен приговор женщине за клевету о групповом изнасиловании
14:53Бизнесмены заключили онлайн договоры почти на 769 млрд сумов
14:39Страны Центральной Азии "повоюют" на границе с Афганистаном
14:04В Ташкенте завершился ЧМ по самбо: сколько медалей завоевали спортсмены
13:59Погибель Билла Гейтса: россиян атакует токсичная плесень
13:53Пока Европа отвлеклась на Беларусь, захватчики зашли ей в тыл
13:19Большие перемены: что появится вместо зачеток и студенческих билетов
13:14Второй образовательный форум России и Узбекистана: где и когда пройдет
12:31В Дубае пройдет премьера балета "Лазги – танец Души и Любви" – видео
12:16Массовая драка в Петербурге с участием узбекистанцев: что известно
11:24Узбекистан восстановит аэропорт в афганском Мазари-Шарифе
10:33Коснутся ли иностранцев в России новые меры с QR-кодами
10:04Одну из столичных улиц закроют до 25 ноября — карта
09:25Узбекистан придумал, как "обуздать" энергию ветра к 2030 году