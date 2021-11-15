https://uz.sputniknews.ru/20211115/vlasti-uzbekistana-namereny-borotsya-s-bezrabotitsey-kak-podderjat-grajdan-strany-21360969.html

Власти Узбекистана намерены бороться с безработицей: как поддержат граждан страны

Власти Узбекистана намерены бороться с безработицей: как поддержат граждан страны

Меры по искоренению безработицы в Узбекистане были обсуждены в рамках видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева.

2021-11-15T18:35+0500

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общество

шавкат мирзиёев

борьба

безработица

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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Власти Узбекистана намерены сократить уровень безработицы в Узбекистане. Об этом заявил глава государства Шавкат Мирзиёев, слова которого приводит пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.На программы по развитию семейного бизнеса, а также на профобучение безработных и молодежи планируется направить 13 трлн сумов.Помимо этого, после сбора урожая хлопка и пшеницы гражданам передадут 80 тысяч га земли. К тому же $100 млн направят на проекты по выращиванию овощей и фруктов, а два трлн сумов передадут соответствующим кластерам/ Также $100 млн долларов выделят на то, чтобы граждане смогли эффективно использовать предоставленные им 500 тыс га земли Кроме того, банки начнут выделять льготные кредиты по ставке 7% годовых на инициативы граждан в области сельского хозяйства Отмечается, что помощники хокимов помогут хозяйствам содержать домашний скот и птиц.

https://uz.sputniknews.ru/20211115/kak-uzbekistanu-poborot-bezrabotitsu-sredi-molodeji-21349445.html

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шавкат мирзиёев, борьба, безработица