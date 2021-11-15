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Как Узбекистану побороть безработицу среди молодежи
Как Узбекистану побороть безработицу среди молодежи
Всемирный банк предложил 9 решений существующей проблемы.
2021-11-15T08:31+0500
2021-11-15T08:36+0500
общество
узбекистан
молодежь
безработица
всемирный банк
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Сегодня в Узбекистане под категорию "молодежи" подпадают 18 миллионов человек — это наивысший показатель среди стран Центральной Азии и Европы.Как ожидается, в ближайшие 10 лет количество трудоспособного населения в Узбекистане увеличится еще на 12%.Сейчас, по данным организации, молодые люди, нигде не работающие и не обучающиеся, составляют 24% от всей молодежи в возрасте 16−24 лет.В группе от 16 до 29 лет — это 26,4%. Причем, как отмечается в докладе, уровень безработицы среди девушек в четыре раза выше, чем у парней. На что жалуется молодежьМолодые люди отмечают нехватку рабочих мест и низкий спрос на рабочую силу в сельской местности.Также часто девушек и парней принимают на работу без регистрации, а зарплата намного ниже ожидаемой.Как решить проблемуВсемирный банк предложил девять мер, которые позволили бы Узбекистану побороть безработицу среди молодежи:В докладе отдельно отмечается, что Узбекистану важно предоставить молодежи более широкий доступ к образованию и оказать повсеместную поддержку в трудоустройстве со стороны центров поддержки занятости.
https://uz.sputniknews.ru/20210910/financial-times-upryamaya-problema-molodejnoy-bezrabotitsy-v-uzbekistane-20449444.html
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узбекистан, молодежь, безработица, всемирный банк

Как Узбекистану побороть безработицу среди молодежи

08:31 15.11.2021 (обновлено: 08:36 15.11.2021)
© Pixabay / 1820796Мужчина с пустыми карманами
Мужчина с пустыми карманами - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
© Pixabay / 1820796
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Всемирный банк предложил девять решений существующей проблемы.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Сегодня в Узбекистане под категорию "молодежи" подпадают 18 миллионов человек — это наивысший показатель среди стран Центральной Азии и Европы.
Как ожидается, в ближайшие 10 лет количество трудоспособного населения в Узбекистане увеличится еще на 12%.
Однако в процессе устройства на работу узбекская молодежь сталкивается с большими препятствиями. Это приводит к растущему показателю безработицы, говорится в докладе Всемирного банка.
Сейчас, по данным организации, молодые люди, нигде не работающие и не обучающиеся, составляют 24% от всей молодежи в возрасте 16−24 лет.
В группе от 16 до 29 лет — это 26,4%.
Причем, как отмечается в докладе, уровень безработицы среди девушек в четыре раза выше, чем у парней.

На что жалуется молодежь

Молодые люди отмечают нехватку рабочих мест и низкий спрос на рабочую силу в сельской местности.
Также часто девушек и парней принимают на работу без регистрации, а зарплата намного ниже ожидаемой.

Как решить проблему

Всемирный банк предложил девять мер, которые позволили бы Узбекистану побороть безработицу среди молодежи:
реформировать существующие подходов, направленные на повышение занятости молодежи;
расширить доступ к стартовому капиталу и навыкам для развития молодежного предпринимательства;
уделить первоочередное внимание цифровым навыкам в школах и на курсах профподготовки;
расширить доступ к информации об образовании и рынке труда для студентов и искателей работы, а также улучшить механизмов профориентации;
поощрять занятость и самозанятость среди девушек (провести информационные кампании, гибкое регулирование, оказать помощь с уходом за детьми);
обновить законодательство, призванное устранить барьеры профессиональной мобильности как между секторами, так и между регионами;
содействовать организованной и безопасной трудовой миграции за рубеж;
распространить информацию о госпрограммах содействия занятости.
наладить сотрудничество работодателей с учебными организациями — вместе они смогут модернизировать и улучшить программы по обучению профессиональным навыкам.
В докладе отдельно отмечается, что Узбекистану важно предоставить молодежи более широкий доступ к образованию и оказать повсеместную поддержку в трудоустройстве со стороны центров поддержки занятости.
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