https://uz.sputniknews.ru/20211115/kak-uzbekistanu-poborot-bezrabotitsu-sredi-molodeji-21349445.html

Как Узбекистану побороть безработицу среди молодежи

Как Узбекистану побороть безработицу среди молодежи

Всемирный банк предложил 9 решений существующей проблемы.

2021-11-15T08:31+0500

2021-11-15T08:31+0500

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общество

узбекистан

молодежь

безработица

всемирный банк

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Сегодня в Узбекистане под категорию "молодежи" подпадают 18 миллионов человек — это наивысший показатель среди стран Центральной Азии и Европы.Как ожидается, в ближайшие 10 лет количество трудоспособного населения в Узбекистане увеличится еще на 12%.Сейчас, по данным организации, молодые люди, нигде не работающие и не обучающиеся, составляют 24% от всей молодежи в возрасте 16−24 лет.В группе от 16 до 29 лет — это 26,4%. Причем, как отмечается в докладе, уровень безработицы среди девушек в четыре раза выше, чем у парней. На что жалуется молодежьМолодые люди отмечают нехватку рабочих мест и низкий спрос на рабочую силу в сельской местности.Также часто девушек и парней принимают на работу без регистрации, а зарплата намного ниже ожидаемой.Как решить проблемуВсемирный банк предложил девять мер, которые позволили бы Узбекистану побороть безработицу среди молодежи:В докладе отдельно отмечается, что Узбекистану важно предоставить молодежи более широкий доступ к образованию и оказать повсеместную поддержку в трудоустройстве со стороны центров поддержки занятости.

https://uz.sputniknews.ru/20210910/financial-times-upryamaya-problema-molodejnoy-bezrabotitsy-v-uzbekistane-20449444.html

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узбекистан, молодежь, безработица, всемирный банк