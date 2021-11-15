https://uz.sputniknews.ru/20211115/vtoroy-obrazovatelnyy-forum-rossii-i-uzbekistana-gde-i-kogda-proydet-21353532.html

Второй образовательный форум России и Узбекистана: где и когда пройдет

Второй образовательный форум России и Узбекистана: где и когда пройдет

Мероприятие должно было пройти еще в 2020 году.

2021-11-15T13:14+0500

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общество

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образование

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Второй российско-узбекский образовательный форум состоится 16-17 ноября в Москве.Узбекскую делегацию возглавит министр высшего и среднего специального образования Абдукодыр Тошкулов.В рамках форума состоится в том числе ряд двусторонних встреч, посвященных вопросам сотрудничества в сфере образования.Первый российско-узбекский образовательный форум состоялся в Ташкенте в октябре 2018 года в рамках визита в Узбекистан президента России Владимира Путина. По итогам между вузами обеих страны были подписаны свыше 100 документов и соглашений. Образование в российских вузах пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Сегодня количество узбекских студентов, обучающихся в вузах России, составляет около 40 тысяч. За последние три года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 14.

https://uz.sputniknews.ru/20211007/mgimo-vgik-i-drugie-vuzy-rf-aktivno-osvaivayut-uzbekistan--shvydkoy-20801092.html

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