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Второй образовательный форум России и Узбекистана: где и когда пройдет
Второй образовательный форум России и Узбекистана: где и когда пройдет
Мероприятие должно было пройти еще в 2020 году.
2021-11-15T13:14+0500
2021-11-15T13:15+0500
общество
форум
образование
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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Второй российско-узбекский образовательный форум состоится 16-17 ноября в Москве.Узбекскую делегацию возглавит министр высшего и среднего специального образования Абдукодыр Тошкулов.В рамках форума состоится в том числе ряд двусторонних встреч, посвященных вопросам сотрудничества в сфере образования.Первый российско-узбекский образовательный форум состоялся в Ташкенте в октябре 2018 года в рамках визита в Узбекистан президента России Владимира Путина. По итогам между вузами обеих страны были подписаны свыше 100 документов и соглашений. Образование в российских вузах пользуется повышенным спросом в Узбекистане. Сегодня количество узбекских студентов, обучающихся в вузах России, составляет около 40 тысяч. За последние три года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 14.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/mgimo-vgik-i-drugie-vuzy-rf-aktivno-osvaivayut-uzbekistan--shvydkoy-20801092.html
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форум, образование

Второй образовательный форум России и Узбекистана: где и когда пройдет

13:14 15.11.2021 (обновлено: 13:15 15.11.2021)
© Pixabay / mt_manhtriСтудентка, иллюстративное фото
Студентка, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
© Pixabay / mt_manhtri
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Мероприятие должно было пройти еще в 2020 году, но пандемия внесла коррективы.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Второй российско-узбекский образовательный форум состоится 16-17 ноября в Москве.
Узбекскую делегацию возглавит министр высшего и среднего специального образования Абдукодыр Тошкулов.
В рамках форума состоится в том числе ряд двусторонних встреч, посвященных вопросам сотрудничества в сфере образования.
Первый российско-узбекский образовательный форум состоялся в Ташкенте в октябре 2018 года в рамках визита в Узбекистан президента России Владимира Путина.
По итогам между вузами обеих страны были подписаны свыше 100 документов и соглашений.
Второй форум должен был состояться уже в рамках визита узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Россию. Визит планировался в 2020 году, однако мероприятие перенесли из-за пандемии.
Образование в российских вузах пользуется повышенным спросом в Узбекистане.
Сегодня количество узбекских студентов, обучающихся в вузах России, составляет около 40 тысяч.
За последние три года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 14.
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
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