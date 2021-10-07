https://uz.sputniknews.ru/20211007/mgimo-vgik-i-drugie-vuzy-rf-aktivno-osvaivayut-uzbekistan--shvydkoy-20801092.html

МГИМО, ВГИК и другие вузы РФ активно "осваивают" Узбекистан — Швыдкой

МГИМО, ВГИК и другие вузы РФ активно "осваивают" Узбекистан — Швыдкой

В республике активно растет число филиалов российских вузов, что, несомненно, позитивно сказывается на двусторонних отношениях РФ и РУз. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T09:12+0500

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общество

образование

форум

москва

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Второй российско-узбекский образовательный форум состоится в ноябре в Москве, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Накануне Швыдкой провел переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым — стороны обсудили предстоящие совместные мероприятия культурно-гуманитарного характера.Спецпредставитель заявил, что на форуме, в частности, планируется обсудить ход реализации 40 совместных программ в сфере высшего образования, которые были приняты на первом форуме в Ташкенте. Швыдкой отметил рост числа филиалов российских вузов, в частности, Казанского университета, МГИМО и ВГИКа. Первый российско-узбекский образовательный форум прошел в Ташкенте в октябре 2018 года в рамках визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина. По итогам было подписано более 100 документов и соглашений между вузами двух стран. Второй форум должен был пройти уже в рамках визита узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Россию, планировавшегося в 2020-м и перенесенного на этот год из-за пандемии COVID-19.Отметим, что образование в вузах РФ пользуется повышенным спросом в РУз. По данным российской стороны, число узбекских студентов, обучающихся в вузах РФ, сегодня составляет около 40 тысяч. За последние три года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 14, в Ташкенте также открыто представительство РУДН.

https://uz.sputniknews.ru/20211001/tashkent-vospitaet-svoix-menshovyx-i-kalatozovyx-filial-vgika-zapustyat-s-noyabrya-20734602.html

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образование, форум, москва