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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20211116/amerika-kak-i-grozilas-otklyuchila-neftegazoprovod-21368582.html
Америка, как и грозилась, отключила нефтегазопровод
Америка, как и грозилась, отключила нефтегазопровод
В США разворачивается очередной общенациональный скандал, где в одном котле кипит модная экологическая повестка, прямое нарушение субординации и отношения с... 16.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-16T11:26+0500
2021-11-16T11:26+0500
колумнисты
сша
скандал
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Дело в том, что губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер личным приказом распорядилась остановить нефтегазопровод Line 5.Невзирая на то, что Уитмер демократ (и предполагается, что следует строго в фарватере партийной политики Джо Байдена), ее решение имело такой трансграничный отклик, что разогревать стремительно холодеющие отношения с Канадой аврально бросился весь Белый дом.Но не будем забегать вперед.Топливная транспортная магистраль Line 5 была построена в далеком 1953 году. Она представляет собой две трубы диаметром 20 дюймов, расположенных параллельно, по которым осуществляются поставки природного газа (пропана), а также легких сортов сырой нефти, легкой синтетической нефти и жидкого газового концентрата. Здесь магистраль ныряет в пресные воды пролива Макино и через четыре с половиной километра вновь выходит на поверхность, чтобы уйти вниз по карте через весь штат Мичиган. В районе городка Сарния, штат Онтарио, трубы пересекают государственную границу с Канадой и дальше уже в виде трубопроводов Line 7 и Line 9 несут свой полезный груз до Монреаля и дальше до Торонто.Фактически перед нами канадская транспортная линия, проходящая транзитом через земли двух американских штатов.Поскольку отношения между Вашингтоном и Оттавой всегда были максимально близкими, дружескими и союзническими, канадцы не возражали против строительства интерконнектора Line 10, по которому часть углеводородов поставлялась дополнительно в американский Буффало.Чтобы понять масштаб этого технического объекта и его чрезвычайную важность, упомянем, что по Line 5 ежесуточно прокачивается 540 тысяч баррелей нефти, а также он покрывает 65 процентов потребности всего штата Мичиган в пропане.То есть на лицо взаимовыгодное сотрудничество, когда канадцы и перекачивают необходимые ресурсы на собственные нефтеперерабатывающие предприятия на востоке страны, и сильно выручают соседа, попутно, естественно, не забывая пополнять собственный бюджет.За почти семьдесят лет своей операционной деятельности нефтегазопровод работал без сбоев и особых нареканий. Единственная значимая авария произошла в 2010 году. Тогда в один из притоков реки Мичиган в результате разлива попало порядка двадцати тысяч баррелей нефти. Компания-оператор Enbridge погасила все издержки, устранила последствия разлива, инцидент считался исчерпанным.А потом власть в Вашингтоне сменилась, а вместе с ней и государственный курс развития энергетики.Вашингтон даже не пытался подсластить горькую пилюлю, и, хотя официальная Оттава сейчас не возвращается к этой теме, можно не сомневаться, что отношения между союзниками это ничуть не улучшило.Keystone, что называется, хоронили всем миром. За его закрытие ратовали топовые звезды Голливуда — и, поскольку схема однажды сработала, американские зеленые самостоятельно или по наущению невидимых кукловодов решили повторить успех.Вначале в американскую прессу стали массово вбрасывать жуткие истории о том, что четырехкилометровый отрезок спаренной трубы, что проходит по дну пролива Макино, чрезвычайно изношен и существует высокая вероятность экологической катастрофы. Далее, поскольку канадцы упорно игнорировали все намеки и продолжали качать нефть со своего запада на свой же восток, в ход пошли более радикальные меры.В октябре в небольшом городке Вассар (округ Таскола, Мичиган) на одну из компрессорных станций, обслуживающих Line 5, прорвалась группа активистов в масках, которые повредили оборудование.В результате акта прямого вандализма и вредительства насосная станция была остановлена, что нарушило график поставок топлива.Чтобы понять сюрреализм происходящего, представим, что по территории России проходит транзитная нефтегазовая магистраль, которая принадлежит, например, Казахстану. Наш сосед полностью содержит трубопровод, оплачивает транзит углеводородов, на трассе работают наши местные жители, а условный Нур-Султан попутно снабжает сырьем транзитный российский регион. И тут на один из технических объектов проникают экологически озабоченные граждане, которые выводят из строя сложное и дорогое оборудование, срывая поставки и обрекая простых местных работяг на внеурочную работу, а российскую власть на выплату неустойки.Скандал до небес, без вариантов. А в США — ничего, нормально.Дальше — больше. Целый губернатор штата без уведомлений и предупреждений соседа, союзника и владельца трубы, личным распоряжением приказала полностью остановить прокачку. На решение не повлияло даже то, что канадцы загодя пригласили для проведения технического аудита подводной части трубопровода специалистов из Инженерного корпуса армии США. Однако госпожу Уитмер это ничуть не смутило.Канада отреагировала молниеносно и максимально жестко. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что вопрос работы Line 5 не подлежит обсуждению и, если Вашингтон немедленно не отменит местное распоряжение и не гарантирует беспрепятственную работу сырьевой магистрали, Оттава готова пойти в суд. Согласно двустороннему соглашению от 1977 года стороны должны обеспечивать беспрепятственную прокачку газа и нефтепродуктов, а нарушитель обязан выплатить внушительную неустойку.Неизвестно, что больше повлияло на Белый дом — то ли незапланированные в государственном бюджете траты, то ли неиллюзорная вероятность еще больше заморозить отношения с главным союзником до исторического минимума, но он поспешил уверить Оттаву, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность остановки Line 5, и предложил организовать срочные переговоры. Об этом, в частности, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, отдельно подчеркнув, что сам факт переговоров не должен рассматриваться даже как намек на прекращение деятельности канадского трубопровода.Происходящее в США напоминает, простите за сравнение, пожар в цирке, когда по арене мечутся слоны и носороги, втаптывая в землю зрителей на трибунах, а главный конферансье с улыбкой убеждает всех, что никакой опасности нет и все это лишь недоразумение.Штаты, верные своей доктрине быть первыми во всем хорошем против всего плохого, самостоятельно выпестовали и выкормили современных зеленых. Последние получили карт-бланш на любые действия, включая идущие вразрез с уголовным кодексом. Достаточно лишь провести широкую медийную кампанию и заявить благородную цель сохранения природы — и можно творить фактически полный беспредел.В данной ситуации можно было бы позлорадствовать по поводу очередного внешнеполитического провала наших принципиальных западных партнеров, если бы не одно но. Зеленая повестка максимально агрессивно проталкивается во все отрасли промышленности, включая те, где широко представлены интересы России.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210709/novaya-neftyanaya-lixoradka-skolko-zarabotaet-rossiya-19605939.html
https://uz.sputniknews.ru/20210316/pochemu-posle-pandemii-nelzya-vozvraschatsya-k-ekonomike-osnovannoy-na-iskopaemom-toplive-17788863.html
https://uz.sputniknews.ru/20211014/v-evrope-teplo-tolko-tem-kto-slushal-putina-20902007.html
сша
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Сергей Савчук
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сша, скандал

Америка, как и грозилась, отключила нефтегазопровод

11:26 16.11.2021
© AP Photo / Nati HarnikТабличка с призывом остановить строительство нефтепровода Keystone XL в Небраске, США
Табличка с призывом остановить строительство нефтепровода Keystone XL в Небраске, США - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Nati Harnik
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Сергей Савчук - Sputnik Узбекистан
Сергей Савчук
Все материалы
В США разворачивается очередной общенациональный скандал, где в одном котле кипит модная экологическая повестка, прямое нарушение субординации и отношения с главным союзником.
Дело в том, что губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер личным приказом распорядилась остановить нефтегазопровод Line 5.
Невзирая на то, что Уитмер демократ (и предполагается, что следует строго в фарватере партийной политики Джо Байдена), ее решение имело такой трансграничный отклик, что разогревать стремительно холодеющие отношения с Канадой аврально бросился весь Белый дом.
Но не будем забегать вперед.
Топливная транспортная магистраль Line 5 была построена в далеком 1953 году. Она представляет собой две трубы диаметром 20 дюймов, расположенных параллельно, по которым осуществляются поставки природного газа (пропана), а также легких сортов сырой нефти, легкой синтетической нефти и жидкого газового концентрата.
Если взглянуть на карту, то мы увидим, что Line 5 берет свое начало на западе Канады, в районе Форта МакМюррей и Эдмонтона. Именно там залегают битуминозные пески — источник канадского топлива и благосостояния. Труба уходит на юг, пересекает границу и заходит в штат Висконсин, чтобы дальше идти строго на восток — аккурат до слияния трех Великих озер Америки: Сьюпериор, Мичиган и Гурон.
Здесь магистраль ныряет в пресные воды пролива Макино и через четыре с половиной километра вновь выходит на поверхность, чтобы уйти вниз по карте через весь штат Мичиган. В районе городка Сарния, штат Онтарио, трубы пересекают государственную границу с Канадой и дальше уже в виде трубопроводов Line 7 и Line 9 несут свой полезный груз до Монреаля и дальше до Торонто.
Фактически перед нами канадская транспортная линия, проходящая транзитом через земли двух американских штатов.
Поскольку отношения между Вашингтоном и Оттавой всегда были максимально близкими, дружескими и союзническими, канадцы не возражали против строительства интерконнектора Line 10, по которому часть углеводородов поставлялась дополнительно в американский Буффало.
Чтобы понять масштаб этого технического объекта и его чрезвычайную важность, упомянем, что по Line 5 ежесуточно прокачивается 540 тысяч баррелей нефти, а также он покрывает 65 процентов потребности всего штата Мичиган в пропане.
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То есть на лицо взаимовыгодное сотрудничество, когда канадцы и перекачивают необходимые ресурсы на собственные нефтеперерабатывающие предприятия на востоке страны, и сильно выручают соседа, попутно, естественно, не забывая пополнять собственный бюджет.
За почти семьдесят лет своей операционной деятельности нефтегазопровод работал без сбоев и особых нареканий. Единственная значимая авария произошла в 2010 году. Тогда в один из притоков реки Мичиган в результате разлива попало порядка двадцати тысяч баррелей нефти. Компания-оператор Enbridge погасила все издержки, устранила последствия разлива, инцидент считался исчерпанным.
А потом власть в Вашингтоне сменилась, а вместе с ней и государственный курс развития энергетики.
Канада едва оправилась от предыдущего дружеского удара в спину со стороны США, когда летом текущего года Джо Байден личным распоряжением запретил строительство стратегически важного для Канады нефтепровода Keystone XL, из-за чего канадская компания TC Energy и штат Альберта, инвестировавший проект, понесли убытки в размере почти двух миллиардов долларов.
Вашингтон даже не пытался подсластить горькую пилюлю, и, хотя официальная Оттава сейчас не возвращается к этой теме, можно не сомневаться, что отношения между союзниками это ничуть не улучшило.
Keystone, что называется, хоронили всем миром. За его закрытие ратовали топовые звезды Голливуда — и, поскольку схема однажды сработала, американские зеленые самостоятельно или по наущению невидимых кукловодов решили повторить успех.
Вначале в американскую прессу стали массово вбрасывать жуткие истории о том, что четырехкилометровый отрезок спаренной трубы, что проходит по дну пролива Макино, чрезвычайно изношен и существует высокая вероятность экологической катастрофы. Далее, поскольку канадцы упорно игнорировали все намеки и продолжали качать нефть со своего запада на свой же восток, в ход пошли более радикальные меры.
В октябре в небольшом городке Вассар (округ Таскола, Мичиган) на одну из компрессорных станций, обслуживающих Line 5, прорвалась группа активистов в масках, которые повредили оборудование.
В результате акта прямого вандализма и вредительства насосная станция была остановлена, что нарушило график поставок топлива.
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Чтобы понять сюрреализм происходящего, представим, что по территории России проходит транзитная нефтегазовая магистраль, которая принадлежит, например, Казахстану. Наш сосед полностью содержит трубопровод, оплачивает транзит углеводородов, на трассе работают наши местные жители, а условный Нур-Султан попутно снабжает сырьем транзитный российский регион.
И тут на один из технических объектов проникают экологически озабоченные граждане, которые выводят из строя сложное и дорогое оборудование, срывая поставки и обрекая простых местных работяг на внеурочную работу, а российскую власть на выплату неустойки.
Скандал до небес, без вариантов. А в США — ничего, нормально.
Дальше — больше. Целый губернатор штата без уведомлений и предупреждений соседа, союзника и владельца трубы, личным распоряжением приказала полностью остановить прокачку. На решение не повлияло даже то, что канадцы загодя пригласили для проведения технического аудита подводной части трубопровода специалистов из Инженерного корпуса армии США.
Представители корпуса, которые по законам Штатов имеют право выполнять техническое обслуживание и обследование различных объектов, включая, например, дамбы и трубопроводы, провели соответствующие работы с привлечением специальной техники и водолазов и выдали заключение, что Line 5 полностью безопасен.
Однако госпожу Уитмер это ничуть не смутило.
Канада отреагировала молниеносно и максимально жестко. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что вопрос работы Line 5 не подлежит обсуждению и, если Вашингтон немедленно не отменит местное распоряжение и не гарантирует беспрепятственную работу сырьевой магистрали, Оттава готова пойти в суд.
Согласно двустороннему соглашению от 1977 года стороны должны обеспечивать беспрепятственную прокачку газа и нефтепродуктов, а нарушитель обязан выплатить внушительную неустойку.
Неизвестно, что больше повлияло на Белый дом — то ли незапланированные в государственном бюджете траты, то ли неиллюзорная вероятность еще больше заморозить отношения с главным союзником до исторического минимума, но он поспешил уверить Оттаву, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность остановки Line 5, и предложил организовать срочные переговоры.
Об этом, в частности, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, отдельно подчеркнув, что сам факт переговоров не должен рассматриваться даже как намек на прекращение деятельности канадского трубопровода.
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Происходящее в США напоминает, простите за сравнение, пожар в цирке, когда по арене мечутся слоны и носороги, втаптывая в землю зрителей на трибунах, а главный конферансье с улыбкой убеждает всех, что никакой опасности нет и все это лишь недоразумение.
Штаты, верные своей доктрине быть первыми во всем хорошем против всего плохого, самостоятельно выпестовали и выкормили современных зеленых.
Последние получили карт-бланш на любые действия, включая идущие вразрез с уголовным кодексом. Достаточно лишь провести широкую медийную кампанию и заявить благородную цель сохранения природы — и можно творить фактически полный беспредел.
В данной ситуации можно было бы позлорадствовать по поводу очередного внешнеполитического провала наших принципиальных западных партнеров, если бы не одно но. Зеленая повестка максимально агрессивно проталкивается во все отрасли промышленности, включая те, где широко представлены интересы России.
Источник: РИА Новости
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