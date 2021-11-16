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https://uz.sputniknews.ru/20211116/antimonopolnyy-komitet-obyasnil-rost-tsen-na-benzin-21380789.html
Антимонопольный комитет объяснил рост цен на бензин
Антимонопольный комитет объяснил рост цен на бензин
Стоимость отечественного бензина марки Аи-80 с начала 2021 года выросла на 72%. В Антимонопольном комитете объяснили с чем это связано и как это исправить.
2021-11-16T20:12+0500
2021-11-16T20:18+0500
экономика
бензин
рост цен
антимонопольный комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялась пресс-конференция заместителя председателя Антимонопольного комитета Фаруха Карабаева. Самое важное из выступления чиновника – в обзоре Sputnik Узбекистан.Внешние причиныПодорожание нефти марки Brent на мировом рынке составила 52% с начала года. Это коснулось и внутреннего рынка Узбекистана, так как РУз импортирует бензин марки АИ-92 и выше в качестве готовой продукции. А производится она из нефти Brent, заявил Фарух Карабаев.По его словам, цены на этот вид топлива выросли с начала года в полтора раза. Это привело к снижению спроса на внутреннем рынке и, соответственно, импорта высокооктановых сортов бензина на семь процентов.Внутренние причиныПервой причиной подорожания бензина Фарух Карабаев назвал уменьшение количества топлива, ежедневно поставляемого на биржу: например, в октябре в сутки поставлялось 4,5 тыс. тонн бензина, а к 12 ноября – 2,4 тыс. тонн.Во-вторых, повлиял постоянно растущий спрос, считает Карабаев. Как пояснил чиновник, за последние три года спрос на бензин на внутреннем рынке вырос с 1,1 млн тонн до 1,3 млн тонн.В-третьих, сказалась монополизация производителей бензина АИ-80 на внутреннем рынке: 76% этого вида бензина производит Бухарский НПЗ, 10% — Ферганский НПЗ, остальное — мелкие производители. При этом иногда большие партии бензина продавались только на одну нефтебазу. Как это могло влиять на рыночные цены — сейчас проверяется Антимонопольным комитетом, уточнил Фарух Карабаев.Кроме этого, на сегодняшний день поставленный на биржу бензин измеряется в цистернах. Это ограничило возможности некоторых мелких производителей выводить свою продукцию на биржу.Как сообщил Карабаев, принимая во внимание вышеуказанные причины, Антимонопольный комитет примет меры для стабилизации цен на бензин в Узбекистане. В их числе – предоставление мелким и средним производителям возможности тоже продавать свое топливо на бирже.По его словам, там, где рост цен на бензин был естественным, то есть основывался на рыночных механизмах, повлиять на них не получится. При этом есть возможность влиять на искусственно созданные, скоординированные, манипулятивные действия.
https://uz.sputniknews.ru/20211112/v-uzbekistane-benzin-ai-80-podorojal-na-70-21328881.html
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бензин, рост цен, антимонопольный комитет узбекистана

Антимонопольный комитет объяснил рост цен на бензин

20:12 16.11.2021 (обновлено: 20:18 16.11.2021)
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
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Бехзод Рахмонов
Все материалы
Анна Желиховская
Все материалы
Стоимость бензина марки Аи-80, производимого в Узбекистане, с начала 2021 года выросла на 72%. По словам представителя Антимонопольного комитета, для этого был ряд внешних и внутренних причин.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялась пресс-конференция заместителя председателя Антимонопольного комитета Фаруха Карабаева. Самое важное из выступления чиновника – в обзоре Sputnik Узбекистан.

Внешние причины

Подорожание нефти марки Brent на мировом рынке составила 52% с начала года. Это коснулось и внутреннего рынка Узбекистана, так как РУз импортирует бензин марки АИ-92 и выше в качестве готовой продукции. А производится она из нефти Brent, заявил Фарух Карабаев.
По его словам, цены на этот вид топлива выросли с начала года в полтора раза. Это привело к снижению спроса на внутреннем рынке и, соответственно, импорта высокооктановых сортов бензина на семь процентов.

"Потребители перешли на более дешевый бензин Аи-80. Это тоже стало одним из факторов увеличения спроса на 80 видов бензина, соответственно давление на ее цену", — объяснил он.

Внутренние причины

Первой причиной подорожания бензина Фарух Карабаев назвал уменьшение количества топлива, ежедневно поставляемого на биржу: например, в октябре в сутки поставлялось 4,5 тыс. тонн бензина, а к 12 ноября – 2,4 тыс. тонн.
Во-вторых, повлиял постоянно растущий спрос, считает Карабаев. Как пояснил чиновник, за последние три года спрос на бензин на внутреннем рынке вырос с 1,1 млн тонн до 1,3 млн тонн.
В-третьих, сказалась монополизация производителей бензина АИ-80 на внутреннем рынке: 76% этого вида бензина производит Бухарский НПЗ, 10% — Ферганский НПЗ, остальное — мелкие производители. При этом иногда большие партии бензина продавались только на одну нефтебазу. Как это могло влиять на рыночные цены — сейчас проверяется Антимонопольным комитетом, уточнил Фарух Карабаев.
Кроме этого, на сегодняшний день поставленный на биржу бензин измеряется в цистернах. Это ограничило возможности некоторых мелких производителей выводить свою продукцию на биржу.
Как сообщил Карабаев, принимая во внимание вышеуказанные причины, Антимонопольный комитет примет меры для стабилизации цен на бензин в Узбекистане. В их числе – предоставление мелким и средним производителям возможности тоже продавать свое топливо на бирже.
По его словам, там, где рост цен на бензин был естественным, то есть основывался на рыночных механизмах, повлиять на них не получится. При этом есть возможность влиять на искусственно созданные, скоординированные, манипулятивные действия.
Автозаправка - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
Общество
Бензин АИ-80 подорожал на 70%
12 ноября, 14:39
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