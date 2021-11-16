https://uz.sputniknews.ru/20211116/antimonopolnyy-komitet-obyasnil-rost-tsen-na-benzin-21380789.html

Антимонопольный комитет объяснил рост цен на бензин

Антимонопольный комитет объяснил рост цен на бензин

Стоимость отечественного бензина марки Аи-80 с начала 2021 года выросла на 72%. В Антимонопольном комитете объяснили с чем это связано и как это исправить.

2021-11-16T20:12+0500

2021-11-16T20:12+0500

2021-11-16T20:18+0500

экономика

бензин

рост цен

антимонопольный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялась пресс-конференция заместителя председателя Антимонопольного комитета Фаруха Карабаева. Самое важное из выступления чиновника – в обзоре Sputnik Узбекистан.Внешние причиныПодорожание нефти марки Brent на мировом рынке составила 52% с начала года. Это коснулось и внутреннего рынка Узбекистана, так как РУз импортирует бензин марки АИ-92 и выше в качестве готовой продукции. А производится она из нефти Brent, заявил Фарух Карабаев.По его словам, цены на этот вид топлива выросли с начала года в полтора раза. Это привело к снижению спроса на внутреннем рынке и, соответственно, импорта высокооктановых сортов бензина на семь процентов.Внутренние причиныПервой причиной подорожания бензина Фарух Карабаев назвал уменьшение количества топлива, ежедневно поставляемого на биржу: например, в октябре в сутки поставлялось 4,5 тыс. тонн бензина, а к 12 ноября – 2,4 тыс. тонн.Во-вторых, повлиял постоянно растущий спрос, считает Карабаев. Как пояснил чиновник, за последние три года спрос на бензин на внутреннем рынке вырос с 1,1 млн тонн до 1,3 млн тонн.В-третьих, сказалась монополизация производителей бензина АИ-80 на внутреннем рынке: 76% этого вида бензина производит Бухарский НПЗ, 10% — Ферганский НПЗ, остальное — мелкие производители. При этом иногда большие партии бензина продавались только на одну нефтебазу. Как это могло влиять на рыночные цены — сейчас проверяется Антимонопольным комитетом, уточнил Фарух Карабаев.Кроме этого, на сегодняшний день поставленный на биржу бензин измеряется в цистернах. Это ограничило возможности некоторых мелких производителей выводить свою продукцию на биржу.Как сообщил Карабаев, принимая во внимание вышеуказанные причины, Антимонопольный комитет примет меры для стабилизации цен на бензин в Узбекистане. В их числе – предоставление мелким и средним производителям возможности тоже продавать свое топливо на бирже.По его словам, там, где рост цен на бензин был естественным, то есть основывался на рыночных механизмах, повлиять на них не получится. При этом есть возможность влиять на искусственно созданные, скоординированные, манипулятивные действия.

https://uz.sputniknews.ru/20211112/v-uzbekistane-benzin-ai-80-podorojal-na-70-21328881.html

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2021

Бехзод Рахмонов

Бехзод Рахмонов

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бехзод Рахмонов

бензин, рост цен, антимонопольный комитет узбекистана