https://uz.sputniknews.ru/20211112/v-uzbekistane-benzin-ai-80-podorojal-na-70-21328881.html
Бензин АИ-80 подорожал на 70%
Бензин АИ-80 подорожал на 70%
Недельная котировка на бензин марки АИ-80 выросла до 9,3 млн сумов
2021-11-12T14:39+0500
2021-11-12T14:39+0500
2021-11-12T15:50+0500
общество
бензин
узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа
рост цен
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Недельная котировка на бензин марки АИ-80 повысилась в Узбекистане на 63,2%, с 5,7 млн сумов до 9,3 млн сумов за тонну с начала 2021 года, информирует пресс-служба Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржы (УзРТСБ). Отмечается, что за рассматриваемый период стартовая стоимость бензина АИ-80 в среднем увеличилась на 70% и составила 10 млн сумов за тонну или около 7,3 тысяч сумов за 1 литр. "В результате проведенных открытых биржевых торгов разница между стартовой и биржевой ценой, в среднем, не превысила 1%. В ходе биржевых торгов бензин реализовался практически по своей стартовой стоимости", - информируется на сайте УзРТСБ.К тому же рост цен наблюдается и на мировых биржах. Так, мировая стоимость на нефть марки Brent выросла в среднем на 60-70% за текущий год.Ранее в Минэнерго объяснили, почему в республике резко выросли цены на бензин. В министерстве отметили, что на ценообразование отечественного бензина влияют изменения мировых котировок, которые формируются, исходя из рыночных условий.
https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-uzbekistane-podorojal-benzin-20780089.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
бензин, узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, рост цен
Бензин АИ-80 подорожал на 70%
14:39 12.11.2021 (обновлено: 15:50 12.11.2021)
Кроме того рост цен наблюдается и на мировых биржах. Так, стоимость нефти марки Brent выросла в среднем на 60-70% за текущий год.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik.
Недельная котировка на бензин марки АИ-80 повысилась в Узбекистане на 63,2%, с 5,7 млн сумов до 9,3 млн сумов за тонну с начала 2021 года, информирует
пресс-служба Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржы (УзРТСБ).
Отмечается, что за рассматриваемый период стартовая стоимость бензина АИ-80 в среднем увеличилась на 70% и составила 10 млн сумов за тонну или около 7,3 тысяч сумов за 1 литр.
"В результате проведенных открытых биржевых торгов разница между стартовой и биржевой ценой, в среднем, не превысила 1%. В ходе биржевых торгов бензин реализовался практически по своей стартовой стоимости", - информируется на сайте УзРТСБ.
К тому же рост цен наблюдается и на мировых биржах. Так, мировая стоимость на нефть марки Brent выросла в среднем на 60-70% за текущий год.
Ранее в Минэнерго объяснили
, почему в республике резко выросли цены на бензин. В министерстве отметили, что на ценообразование отечественного бензина влияют изменения мировых котировок, которые формируются, исходя из рыночных условий.