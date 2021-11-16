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https://uz.sputniknews.ru/20211116/naskolko-bezopasna-nazalnaya-vaktsina-ot-koronavirusa-21371515.html
Насколько безопасна назальная вакцина от коронавируса
Насколько безопасна назальная вакцина от коронавируса
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, как часто нужно будет прививаться новым препаратом и станет ли он заменой инъекции.
2021-11-16T14:31+0500
2021-11-16T14:32+0500
россия
вакцина
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. У назальной вакцины от коронавируса на сегодняшний день не выявлено никаких побочных эффектов.Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Пока не идет речи об использовании назальной вакцины от COVID-19 вместо прививки. Это покажут клинические исследования. Ученый рекомендует воспринимать назальную вакцину, как дополнение к "Спутнику V".Однако, чтобы определить точный срок, необходимо провести дополнительные исследования.В октябре Минздрав России одобрил проведение второй фазы клинических исследований препарата от COVID-19 в виде спрея для носа.В испытаниях должны принять участие 500 совершеннолетних добровольцев, завершить исследования планируют к концу 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20211113/razrabotchiki-vaktsiny-sputnik-v-zapustili-videorolik-o-vajnosti-privivki--video-21342509.html
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вакцина, коронавирус covid-19

Насколько безопасна назальная вакцина от коронавируса

14:31 16.11.2021 (обновлено: 14:32 16.11.2021)
© Depositphotos / GaretsworkshopДевушка со спреем для носа
Девушка со спреем для носа - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Depositphotos / Garetsworkshop
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Как часто нужно будет прививаться новым препаратом и станет ли он заменой инъекции, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. У назальной вакцины от коронавируса на сегодняшний день не выявлено никаких побочных эффектов.
Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Пока не идет речи об использовании назальной вакцины от COVID-19 вместо прививки. Это покажут клинические исследования. Ученый рекомендует воспринимать назальную вакцину, как дополнение к "Спутнику V".
Гинцбург отметил, что прививаться такой вакциной нужно будет не чаще одного раза в полгода. Возможно, даже реже.
Однако, чтобы определить точный срок, необходимо провести дополнительные исследования.
В октябре Минздрав России одобрил проведение второй фазы клинических исследований препарата от COVID-19 в виде спрея для носа.
В испытаниях должны принять участие 500 совершеннолетних добровольцев, завершить исследования планируют к концу 2023 года.
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