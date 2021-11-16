https://uz.sputniknews.ru/20211116/novyy-kardiotsentr-otkroyut-v-priarale-21364508.html

Новый кардиоцентр откроют в Приаралье

Новый кардиоцентр откроют в Приаралье

Центр будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям, в том числе детям с врожденными пороками сердца из Приаралья, Бухарской и Навоийской областей.

2021-11-16T07:30+0500

2021-11-16T07:30+0500

2021-11-16T07:30+0500

общество

бухарская область

навоийская область

приаралье

порок сердца

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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Правительство Узбекистана приняло решение создать специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии и кардиохирургии Приаралья.Больница начнет оказывать высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь жителям Приаральского региона. Лечить здесь будут и детей с врожденными пороками сердца из Приаралья, Бухарской и Навоийской областей.Лечение для граждан бесплатное: возмещать стоимость процедур планируется из средств, выделенных бюджетным медицинским учреждениям республики.Кроме того, с 1 декабря 2021 года Центр подключится к системе учета лиц, относящихся к льготной категории. Такие пациенты будут лечиться за счет государственного бюджета и поступать в клинику по очереди через электронную информационную систему.В Центре планируется проводить научные исследования по передовым методам профилактики, диагностики и лечения заболеваний в области кардиологии. Специалисты Центра смогут пройти стажировки в ведущих зарубежных медицинских учебных заведениях и клиниках.Источники финансирования деятельности Центра:Поручение о создании Центра дал президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Хорезмскую область 22 сентября 2021 года на встрече с гражданами.

https://uz.sputniknews.ru/20210310/klinika-na-kolesakh--medpomosch-otpravlyaetsya-v-dalekie-regiony-uzbekistana-17633873.html

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бухарская область, навоийская область, приаралье, порок сердца