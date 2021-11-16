https://uz.sputniknews.ru/20211116/on-materil-menya-kaniza-o-skandale-s-pyanym-mujchinoy-na-svadbe--video-21374125.html

"Он материл меня": Каниза о скандале с пьяным мужчиной на свадьбе — видео

"Он материл меня": Каниза о скандале с пьяным мужчиной на свадьбе — видео

Звезда возмутилась бестактным поведением гостя и рассказала, как все было на самом деле.

2021-11-16T15:48+0500

2021-11-16T15:48+0500

2021-11-16T15:48+0500

общество

свадьба

скандал

мужчина

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Узбекская певица Каниза попала в очередной скандал. На этот раз у артистки возник конфликт с гостем свадьбы, на которой она выступала.Каниза поделилась тем, что произошло, со своими поклонниками в Instagram.Как рассказала звезда, мужчина был в нетрезвом состоянии.Дебошир не только не успокоился, но и принялся оскорблять артистку. Каниза решила прервать выступление и ответить обидчику. Певица объяснила, что гость перешел на матерную лексику.Между тем нашлись те, кто осудил артистку за то, что на в ответ оскорбила мужчину. Каниза осудила такую реакцию.Это не первый скандал с участием певицы.В сентябре на Канизу обрушилась волна хейта из-за откровенного танца. Артистка станцевала на камеру тверк и похвасталась своей раскрепощенностью. Однако танец далеко не у всех вызвал восхищение.

https://uz.sputniknews.ru/20200918/Vy-pete-nashu-krov-pevitsa-Kaniza-popala-v-skandalnuyu-situatsiyu-s-inspektorom-15010439.html

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свадьба, скандал, мужчина