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Преступление и наказание: вынесен жесткий приговор мужчине за убийство жены и ее любовника
Преступление и наказание: вынесен жесткий приговор мужчине за убийство жены и ее любовника
Инцидент произошел в Самарканде. Ревнивому мужу вынесен жесткий приговор по нескольким пунктам соответствующей статьи Уголовного кодекса Узбекистана.
2021-11-16T09:58+0500
2021-11-16T10:05+0500
общество
самарканд
убийство
приговор
суд
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Самаркандский областной суд признал виновным мужчину, ранее убившего жену и ее предполагаемого любовника в торговом центре. Ему вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 22 года, сообщает проект против насилия Nemolchi.uz со ссылкой на данные Генпрокуратуры. Отмечается, что злоумышленник осужден по нескольким пунктам статьи "Умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью". Его приговорили к 22 годам лишения свободы.Инцидент произошел в ноябре прошлого года в одном из торговых центров Самарканда. Мужчина увидел жену с предполагаемым любовником и нанес им несколько ударов ножом. От полученных ран обе жертвы скончалась на месте. Позже ревнивый муж заявил правоохранителям, что пошел на преступление умышлено, но сам момент произошедшего убийства он не помнит. По его словам, супруга вела "разгульный" образ жизни и он ее предупреждал несколько раз.
https://uz.sputniknews.ru/20210804/shestero-migrantov-osujdeny-za-ubiystvo-v-moskve-19942844.html
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самарканд, убийство, приговор, суд

Преступление и наказание: вынесен жесткий приговор мужчине за убийство жены и ее любовника

09:58 16.11.2021 (обновлено: 10:05 16.11.2021)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Виновный осужден по нескольким пунктам статьи "Умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью".
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Самаркандский областной суд признал виновным мужчину, ранее убившего жену и ее предполагаемого любовника в торговом центре. Ему вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 22 года, сообщает проект против насилия Nemolchi.uz со ссылкой на данные Генпрокуратуры.
Отмечается, что злоумышленник осужден по нескольким пунктам статьи "Умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью". Его приговорили к 22 годам лишения свободы.
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Инцидент произошел в ноябре прошлого года в одном из торговых центров Самарканда. Мужчина увидел жену с предполагаемым любовником и нанес им несколько ударов ножом. От полученных ран обе жертвы скончалась на месте. Позже ревнивый муж заявил правоохранителям, что пошел на преступление умышлено, но сам момент произошедшего убийства он не помнит. По его словам, супруга вела "разгульный" образ жизни и он ее предупреждал несколько раз.
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