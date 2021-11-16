https://uz.sputniknews.ru/20211116/prestuplenie-i-nakazanie-vynesen-jestkiy-prigovor-mujchine-za-ubiystvo-jeny-i-ee-lyubovnika-21366904.html

Преступление и наказание: вынесен жесткий приговор мужчине за убийство жены и ее любовника

Преступление и наказание: вынесен жесткий приговор мужчине за убийство жены и ее любовника

Инцидент произошел в Самарканде. Ревнивому мужу вынесен жесткий приговор по нескольким пунктам соответствующей статьи Уголовного кодекса Узбекистана.

2021-11-16T09:58+0500

2021-11-16T09:58+0500

2021-11-16T10:05+0500

общество

самарканд

убийство

приговор

суд

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Самаркандский областной суд признал виновным мужчину, ранее убившего жену и ее предполагаемого любовника в торговом центре. Ему вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 22 года, сообщает проект против насилия Nemolchi.uz со ссылкой на данные Генпрокуратуры. Отмечается, что злоумышленник осужден по нескольким пунктам статьи "Умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью". Его приговорили к 22 годам лишения свободы.Инцидент произошел в ноябре прошлого года в одном из торговых центров Самарканда. Мужчина увидел жену с предполагаемым любовником и нанес им несколько ударов ножом. От полученных ран обе жертвы скончалась на месте. Позже ревнивый муж заявил правоохранителям, что пошел на преступление умышлено, но сам момент произошедшего убийства он не помнит. По его словам, супруга вела "разгульный" образ жизни и он ее предупреждал несколько раз.

https://uz.sputniknews.ru/20210804/shestero-migrantov-osujdeny-za-ubiystvo-v-moskve-19942844.html

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