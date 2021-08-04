https://uz.sputniknews.ru/20210804/shestero-migrantov-osujdeny-za-ubiystvo-v-moskve-19942844.html

Шестеро мигрантов осуждены за убийство в Москве

Шестеро мигрантов осуждены за убийство в Москве

Прокуратура недовольна мягкостью приговора, а адвокаты обвиняемых требуют оправдания. 04.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-04T14:06+0500

2021-08-04T14:06+0500

2021-08-04T14:11+0500

происшествия

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik, Виктор Званцев. Граждане Таджикистана, обвиняемые в убийстве москвича Сергея Чуева в результате драки, получили от четырех до семи с половиной лет заключения.Инцидент произошел 7 июня 2019 года в Бутовском парке. Таджикские гастарбайтеры якобы пили пиво и вели себя вызывающе, приставали к прохожим, из-за чего Чуев, гулявший в парке со своей девушкой, сделал им замечание. Завязалась драка.Спасти пострадавшего не удалось — он захлебнулся. Нападавшие скрылись, но были задержаны на следующий день. Изначально их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. В ходе следствия, однако, статью смягчили. Четверых обвинили в побоях, одного — в причинении смерти по неосторожности, и еще одного — в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.Зюзинский районный суд Москвы приговорил четверых обвиняемых к четырем годам лишения свободы, одного — к четырем годам колонии общего режима, еще одного — к семи с половиной годам. Максимальное наказание по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" — 15 лет, а групповое убийство — и вовсе вплоть до пожизненного, отмечает РИА Новости.Столичная прокуратура, однако, направила апелляцию, считая приговор слишком мягким. Адвокаты части обвиняемых также подали апелляцию на приговор, утверждая, что конфликт произошел лично между Чуевым и одним из мигрантов, Туфаланговым, остальные же в драке не участвовали.Напомним, в июле 2021 года граждане Узбекистана обвинялись в участии в массовой драке приезжих из Центральной Азии в Москве. Посольство Узбекистана опровергло эти обвинения.

https://uz.sputniknews.ru/20210711/prodavtsy-fruktov-ustroili-ponojovschinu-na-rynke-v-uzbekistane--est-jertvy-19634839.html

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