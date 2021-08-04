Шестеро мигрантов осуждены за убийство в Москве

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik, Виктор Званцев. Граждане Таджикистана, обвиняемые в убийстве москвича Сергея Чуева в результате драки, получили от четырех до семи с половиной лет заключения.Инцидент произошел 7 июня 2019 года в Бутовском парке. Таджикские гастарбайтеры якобы пили пиво и вели себя вызывающе, приставали к прохожим, из-за чего Чуев, гулявший в парке со своей девушкой, сделал им замечание. Завязалась драка.Спасти пострадавшего не удалось — он захлебнулся. Нападавшие скрылись, но были задержаны на следующий день. Изначально их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. В ходе следствия, однако, статью смягчили. Четверых обвинили в побоях, одного — в причинении смерти по неосторожности, и еще одного — в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.Зюзинский районный суд Москвы приговорил четверых обвиняемых к четырем годам лишения свободы, одного — к четырем годам колонии общего режима, еще одного — к семи с половиной годам. Максимальное наказание по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" — 15 лет, а групповое убийство — и вовсе вплоть до пожизненного, отмечает РИА Новости.Столичная прокуратура, однако, направила апелляцию, считая приговор слишком мягким. Адвокаты части обвиняемых также подали апелляцию на приговор, утверждая, что конфликт произошел лично между Чуевым и одним из мигрантов, Туфаланговым, остальные же в драке не участвовали.Напомним, в июле 2021 года граждане Узбекистана обвинялись в участии в массовой драке приезжих из Центральной Азии в Москве. Посольство Узбекистана опровергло эти обвинения.
Прокуратура недовольна мягкостью приговора, а адвокаты обвиняемых требуют оправдания.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik, Виктор Званцев. Граждане Таджикистана, обвиняемые в убийстве москвича Сергея Чуева в результате драки, получили от четырех до семи с половиной лет заключения.
Инцидент произошел 7 июня 2019 года в Бутовском парке. Таджикские гастарбайтеры якобы пили пиво и вели себя вызывающе, приставали к прохожим, из-за чего Чуев, гулявший в парке со своей девушкой, сделал им замечание. Завязалась драка.
"Били по лицу, туловищу, рукам и ногам, — цитирует представителей московской прокуратуры РИА Новости. — В итоге потерпевший упал в воду (драка произошла возле небольшого водоема. — Прим. ред.). Один из нападавших ударил Чуева ногой в шею, и тот потерял сознание".
Спасти пострадавшего не удалось — он захлебнулся. Нападавшие скрылись, но были задержаны на следующий день. Изначально их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. В ходе следствия, однако, статью смягчили. Четверых обвинили в побоях, одного — в причинении смерти по неосторожности, и еще одного — в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
Сергей Чуев
Мастер спорта по греко-римской борьбе. После завершения спортивной карьеры работал охранником в банке, затем занялся грузоперевозками. Незадолго до гибели переехал от родителей в новую квартиру в Южном Бутово.
Зюзинский районный суд Москвы приговорил четверых обвиняемых к четырем годам лишения свободы, одного — к четырем годам колонии общего режима, еще одного — к семи с половиной годам. Максимальное наказание по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" — 15 лет, а групповое убийство — и вовсе вплоть до пожизненного, отмечает РИА Новости.
Столичная прокуратура, однако, направила апелляцию, считая приговор слишком мягким.
"Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный судом в отношении шести иностранных граждан за совершение преступлений в парке Южное Бутово", — сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Адвокаты части обвиняемых также подали апелляцию на приговор, утверждая, что конфликт произошел лично между Чуевым и одним из мигрантов, Туфаланговым, остальные же в драке не участвовали.
"Кроме того, несколько судебно-медицинских экспертиз не установили причинно-следственной связи между нанесенным ударом и гибелью Сергея. Значит, ни о какой 111-й статье речи идти не может. Это явно 109-я — "Причинение смерти по неосторожности", — подчеркивает адвокат Наталья Репина.
Напомним, в июле 2021 года граждане Узбекистана обвинялись в участии в массовой драке приезжих из Центральной Азии в Москве. Посольство Узбекистана опровергло эти обвинения.