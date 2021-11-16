https://uz.sputniknews.ru/20211116/putin-otmetil-uspexi-sotrudnichestva-rossii-i-uzbekistana-v-obrazovanii-21376657.html

Путин отметил успехи сотрудничества России и Узбекистана в образовании

Путин отметил успехи сотрудничества России и Узбекистана в образовании

По словам российского лидера, сотрудничество двух стран в сфере образования способствует развитию союзнических отношений.

2021-11-16T17:04+0500

2021-11-16T17:04+0500

2021-11-16T17:04+0500

общество

узбекистан

владимир путин

образование

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин высоко отметил работу, ведущуюся в рамках сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, в сфере образования, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграмму, опубликованную на сайте Кремля.Приветствие адресовано участникам второго российско-узбекского образовательного форума, проходящего 16-17 ноября в Москве. Его также зачитал на форуме начальник управления Кремля по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.Путин отметил, в Узбекистане в скором времени откроется 15-й филиал российского вуза, а число узбекских студентов в России в текущем году превысило 43 тысячи.Президент также упомянул, что в повестку дня форума включены такие вопросы, как взаимодействие между Россией и Узбекистаном по линии вузов, повышение квалификации учителей средней школы, а также совершенствование дошкольной подготовки детей, в том числе языковой.В завершение приветствия Путин выразил уверенность в том, что инициативы участников форума будут востребованы на практике и послужат дальнейшему укреплению дружественных связей между странами.Первый российско-узбекский образовательный форум состоялся в Ташкенте в октябре 2018 года в рамках визита Путина в Узбекистан. По итогам форума было подписано более 100 документов и соглашений между вузами двух стран. Второй форум должен был пройти уже в рамках визита узбекистанского президента Шавката Мирзиеева в РФ, планировавшегося в 2020 году и перенесенного на ноябрь этого года из-за пандемии коронавируса.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/kak-rf-i-ruz-budut-sotrudnichat-v-sfere-obrazovaniya-19363878.html

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узбекистан, владимир путин, образование, сотрудничество