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Путин отметил успехи сотрудничества России и Узбекистана в образовании
Путин отметил успехи сотрудничества России и Узбекистана в образовании
По словам российского лидера, сотрудничество двух стран в сфере образования способствует развитию союзнических отношений.
2021-11-16T17:04+0500
2021-11-16T17:04+0500
2021-11-16T17:04+0500
общество
узбекистан
владимир путин
образование
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин высоко отметил работу, ведущуюся в рамках сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, в сфере образования, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграмму, опубликованную на сайте Кремля.Приветствие адресовано участникам второго российско-узбекского образовательного форума, проходящего 16-17 ноября в Москве. Его также зачитал на форуме начальник управления Кремля по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.Путин отметил, в Узбекистане в скором времени откроется 15-й филиал российского вуза, а число узбекских студентов в России в текущем году превысило 43 тысячи.Президент также упомянул, что в повестку дня форума включены такие вопросы, как взаимодействие между Россией и Узбекистаном по линии вузов, повышение квалификации учителей средней школы, а также совершенствование дошкольной подготовки детей, в том числе языковой.В завершение приветствия Путин выразил уверенность в том, что инициативы участников форума будут востребованы на практике и послужат дальнейшему укреплению дружественных связей между странами.Первый российско-узбекский образовательный форум состоялся в Ташкенте в октябре 2018 года в рамках визита Путина в Узбекистан. По итогам форума было подписано более 100 документов и соглашений между вузами двух стран. Второй форум должен был пройти уже в рамках визита узбекистанского президента Шавката Мирзиеева в РФ, планировавшегося в 2020 году и перенесенного на ноябрь этого года из-за пандемии коронавируса.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/kak-rf-i-ruz-budut-sotrudnichat-v-sfere-obrazovaniya-19363878.html
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Путин отметил успехи сотрудничества России и Узбекистана в образовании
Владимир Путин поприветствовал участников второго российско-узбекского образовательного форума. По его словам, сотрудничество двух стран в этом направлении способствует развитию союзнических отношений.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
Президент России Владимир Путин высоко отметил работу, ведущуюся в рамках сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, в сфере образования, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеграмму, опубликованную на сайте Кремля.
Приветствие адресовано участникам второго российско-узбекского образовательного форума, проходящего 16-17 ноября в Москве. Его также зачитал на форуме начальник управления Кремля по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.
"Плодотворное сотрудничество наших стран в сфере образования, несомненно, способствует развитию двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Главное, что совместная работа на этом направлении ведется весьма активно и результативно, несмотря на известные ограничения, обусловленные пандемией коронавируса", — говорится в сообщении.
Путин отметил, в Узбекистане в скором времени откроется 15-й филиал российского вуза, а число узбекских студентов в России в текущем году превысило 43 тысячи.
Президент также упомянул, что в повестку дня форума включены такие вопросы, как взаимодействие между Россией и Узбекистаном по линии вузов, повышение квалификации учителей средней школы, а также совершенствование дошкольной подготовки детей, в том числе языковой.
В завершение приветствия Путин выразил уверенность в том, что инициативы участников форума будут востребованы на практике и послужат дальнейшему укреплению дружественных связей между странами.
Первый российско-узбекский образовательный форум состоялся в Ташкенте в октябре 2018 года в рамках визита Путина в Узбекистан. По итогам форума было подписано более 100 документов и соглашений между вузами двух стран.
Второй форум должен был пройти уже в рамках визита узбекистанского президента Шавката Мирзиеева в РФ, планировавшегося в 2020 году и перенесенного на ноябрь этого года из-за пандемии коронавируса.