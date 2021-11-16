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Россия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано
Россия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано
Для реализации проекта подписан меморандум о взаимодействии между "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и "Тошкент метрополитени".
2021-11-16T17:21+0500
2021-11-16T17:22+0500
общество
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и "Тошкент метрополитени" подписали меморандум о взаимодействии в сфере развития ташкентского метрополитена, сообщает пресс-служба ТМХ.Отмечается, что документ вступит в силу с начала следующего года и будет действовать до 2032-го. В рамках меморандума Москва и Ташкента намерены сотрудничать в областях, связанных с развитием инфраструктуры, пассажирских перевозок, подвижного состава, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в метро.Что сделают для улучшения метро в Ташкенте"Трансмашхолдинг" – один из мировых лидеров в области разработки и производства вагонов для рельсового транспорта. Отмечается, что в настоящее время подвижные составы, выпущенные в разные годы на предприятиях холдинга, перевозят пассажиров 19 метрополитенов в 11 странах мира.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-tashkentskom-metro-poyavyatsya-pyat-novyx-poezdov-rossiyskogo-proizvodstva-21101892.html
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ташкентский метрополитен

Россия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано

17:21 16.11.2021 (обновлено: 17:22 16.11.2021)
© Sputnik / Рамиз Бахтияров Первые пассажиры сергелийской линии Ташкентского метрополитена
 Первые пассажиры сергелийской линии Ташкентского метрополитена - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Для реализации проекта подписан меморандум о взаимодействии между "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и "Тошкент метрополитени".
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и "Тошкент метрополитени" подписали меморандум о взаимодействии в сфере развития ташкентского метрополитена, сообщает пресс-служба ТМХ.
Отмечается, что документ вступит в силу с начала следующего года и будет действовать до 2032-го.
Ташкентский метрополитен полностью получил от Трансмашхолдинга 40 новых вагонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
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В рамках меморандума Москва и Ташкента намерены сотрудничать в областях, связанных с развитием инфраструктуры, пассажирских перевозок, подвижного состава, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в метро.

Что сделают для улучшения метро в Ташкенте

модернизируют инфраструктура и обновлен подвижной состав
внедрится цифровая система управления процессами с применением современных информационных технологий
усовершенствуют система безопасности, внедрены микропроцессорные системы управления и диспетчеризации движения
интегрируют сети надземного пассажирского транспорта и метрополитена для повышения доступности и востребованности метрополитена
внедрят система оказания торговых и рекламных услуг за счет технического укомплектования инфраструктуры метро цифровыми решениями
создадут логистический центр для интеграции пригородного, городского пассажирского транспорта и метрополитена
внедрят системы профессиональной подготовки кадров.
"Трансмашхолдинг" – один из мировых лидеров в области разработки и производства вагонов для рельсового транспорта. Отмечается, что в настоящее время подвижные составы, выпущенные в разные годы на предприятиях холдинга, перевозят пассажиров 19 метрополитенов в 11 странах мира.
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