https://uz.sputniknews.ru/20211116/rossiya-pomojet-modernizirovat-metro-v-tashkente-chto-budet-sdelano-21377845.html

Россия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано

Россия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано

Для реализации проекта подписан меморандум о взаимодействии между "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и "Тошкент метрополитени".

2021-11-16T17:21+0500

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общество

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и "Тошкент метрополитени" подписали меморандум о взаимодействии в сфере развития ташкентского метрополитена, сообщает пресс-служба ТМХ.Отмечается, что документ вступит в силу с начала следующего года и будет действовать до 2032-го. В рамках меморандума Москва и Ташкента намерены сотрудничать в областях, связанных с развитием инфраструктуры, пассажирских перевозок, подвижного состава, создания благоприятных условий для применения достижений науки и технологий в метро.Что сделают для улучшения метро в Ташкенте"Трансмашхолдинг" – один из мировых лидеров в области разработки и производства вагонов для рельсового транспорта. Отмечается, что в настоящее время подвижные составы, выпущенные в разные годы на предприятиях холдинга, перевозят пассажиров 19 метрополитенов в 11 странах мира.

https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-tashkentskom-metro-poyavyatsya-pyat-novyx-poezdov-rossiyskogo-proizvodstva-21101892.html

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ташкентский метрополитен