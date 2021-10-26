https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-tashkentskom-metro-poyavyatsya-pyat-novyx-poezdov-rossiyskogo-proizvodstva-21101892.html

В ташкентском метро появятся пять новых поездов российского производства

В ташкентском метро появятся пять новых поездов российского производства

Контракт финансируется за счет кредитов госкорпорации развития ВЭБ, АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на 30,4 миллиона евро, займа Росэксимбанка – 24,5... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T18:35+0500

2021-10-26T18:35+0500

2021-10-26T18:35+0500

общество

узбекистан

метро

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Двадцать новых вагонов метро сегодня прибыли в Ташкент из России. Они пополнят парк столичного метрополитена. Таким образом полностью завершены обязательства по контракту, заключенному между "Метровагонмаш" (входит в "Трансмашхолдинг") и УП "Ташкентский метрополитен". Документ предполагал поставку 40 вагонов, половину из них доставили в столицу в августе, вторая половина прибыла сегодня.Согласно информации АО "Узбекистон темир йуллари", из вагонов, прибывших в Ташкент, будут сформированы пять метропоездов в четырехвагонном исполнении.Общая стоимость контракта – 63,6 млн долларов. Он финансируется за счет кредитов госкорпорации развития ВЭБ, АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на 30,4 миллиона евро, займа Росэксимбанка – 24,5 миллиона евро и средств госбюджета Узбекистана – 8,7 миллиона евро.Несколько недель назад стало известно о том, что структуру Ташкентского метрополитена решено переформировать в ГУП и перевести предприятие из состава ОАО "Узбекистон темир йуллари" в систему Минтранса.Теперь руководителя ГУП "Ташкентский метрополитен" будет назначать министр транспорта, при этом решение должно быть согласовано с Кабинетом Министров.До 2024 года ГУП "Ташкентский метрополитен" освободят от уплаты таможенных пошлин (кроме НДС) при ввозе товаров, не произведенных в стране.

https://uz.sputniknews.ru/20210612/eks-xokim-tashkenta-vozglavit-stolichnyy-metropoliten-19222747.html

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