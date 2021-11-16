https://uz.sputniknews.ru/20211116/rustam-inoyatov-osvobojden-ot-zanimaemoy-doljnosti-21366389.html

Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности

Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности

На пост советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов назначен Бахтиёр Исламов.

2021-11-16T09:20+0500

2021-11-16T09:20+0500

2021-11-16T09:20+0500

политика

советник

назначение

рустам иноятов

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Советник президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности. На этот пост указом президента назначен Бахтиёр Исламов, сообщает пресс-секретарь глав государства Шерзод Асадов.Ранее Исламов работал замсоветника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.Подробная информация о том, с чем связаны кадровые перестановки пока не разглашается.

https://uz.sputniknews.ru/20210525/prezident-uzbekistana-naznachil-novogo-sovetnika-18891826.html

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советник, назначение, рустам иноятов