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Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности
Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности
На пост советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов назначен Бахтиёр Исламов.
2021-11-16T09:20+0500
2021-11-16T09:20+0500
политика
советник
назначение
рустам иноятов
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Советник президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности. На этот пост указом президента назначен Бахтиёр Исламов, сообщает пресс-секретарь глав государства Шерзод Асадов.Ранее Исламов работал замсоветника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.Подробная информация о том, с чем связаны кадровые перестановки пока не разглашается.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/prezident-uzbekistana-naznachil-novogo-sovetnika-18891826.html
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советник, назначение, рустам иноятов

Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности

09:20 16.11.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровРустам Иноятов
Рустам Иноятов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Указом президента на пост советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов назначен Бахтиёр Исламов.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Советник президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности. На этот пост указом президента назначен Бахтиёр Исламов, сообщает пресс-секретарь глав государства Шерзод Асадов.
Шоазим Миноваров - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
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Ранее Исламов работал замсоветника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.
Подробная информация о том, с чем связаны кадровые перестановки пока не разглашается.
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