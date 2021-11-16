https://uz.sputniknews.ru/20211116/rustam-inoyatov-osvobojden-ot-zanimaemoy-doljnosti-21366389.html
Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности
Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности
На пост советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов назначен Бахтиёр Исламов.
2021-11-16T09:20+0500
2021-11-16T09:20+0500
2021-11-16T09:20+0500
политика
советник
назначение
рустам иноятов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1259/99/12599946_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5a01ce628c26fd5228f5172d5a76dfc.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Советник президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности. На этот пост указом президента назначен Бахтиёр Исламов, сообщает пресс-секретарь глав государства Шерзод Асадов.Ранее Исламов работал замсоветника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.Подробная информация о том, с чем связаны кадровые перестановки пока не разглашается.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/prezident-uzbekistana-naznachil-novogo-sovetnika-18891826.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1259/99/12599946_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_547508cf3b635b9ac777e3832a8798a8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
советник, назначение, рустам иноятов
Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности
Указом президента на пост советника президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов назначен Бахтиёр Исламов.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
Советник президента Узбекистана по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности. На этот пост указом президента назначен Бахтиёр Исламов, сообщает
пресс-секретарь глав государства Шерзод Асадов.
Ранее Исламов работал замсоветника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.
Подробная информация о том, с чем связаны кадровые перестановки пока не разглашается.