https://uz.sputniknews.ru/20210525/prezident-uzbekistana-naznachil-novogo-sovetnika-18891826.html

Президент Узбекистана назначил нового советника

Президент Узбекистана назначил нового советника

Должность получил Шоазим Миноваров, который с 2017 года возглавляет Центр исламской культуры при Кабмине республики. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-25T11:08+0500

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политика

советник

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил советника по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями.Текст указа опубликовала пресс-служба Мирзиёева.Миноваров — опытный дипломат и переводчик. С 2017 года возглавляет Центр исламской культуры при Кабмине Узбекистана.Является первым гражданином республики, который стал кавалером ордена французского правительства "За заслуги".

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советник, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев