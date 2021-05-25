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Президент Узбекистана назначил нового советника
Президент Узбекистана назначил нового советника
Должность получил Шоазим Миноваров, который с 2017 года возглавляет Центр исламской культуры при Кабмине республики. 25.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-25T11:08+0500
2021-05-25T11:08+0500
политика
советник
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил советника по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями.Текст указа опубликовала пресс-служба Мирзиёева.Миноваров — опытный дипломат и переводчик. С 2017 года возглавляет Центр исламской культуры при Кабмине Узбекистана.Является первым гражданином республики, который стал кавалером ордена французского правительства "За заслуги".
https://uz.sputniknews.ru/20210514/ogromnaya-stranitsa-korana-uzbekskogo-kalligrafa-mojet-popast-v-knigu-rekordov-ginnessa-18726823.html
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советник, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев

Президент Узбекистана назначил нового советника

11:08 25.05.2021
275
© uz.ambafrance.orgШоазим Миноваров
Шоазим Миноваров - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
© uz.ambafrance.org
Должность получил Шоазим Миноваров, который с 2017 года возглавляет Центр исламской культуры при Кабмине республики.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил советника по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями.

Должность занял Шоазим Шоисламович Миноваров.

Текст указа опубликовала пресс-служба Мирзиёева.
Миноваров — опытный дипломат и переводчик. С 2017 года возглавляет Центр исламской культуры при Кабмине Узбекистана.
Является первым гражданином республики, который стал кавалером ордена французского правительства "За заслуги".
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14 мая, 12:18
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