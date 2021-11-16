https://uz.sputniknews.ru/20211116/senatory-rassmotryat-vajnye-dlya-uzbekistana-zakony-21372491.html

Сенаторы рассмотрят важные для Узбекистана законы

Сенаторы рассмотрят важные для Узбекистана законы

Сенаторы обсудят несколько важных для страны законов в рамках XXI пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

2021-11-16T14:11+0500

2021-11-16T14:11+0500

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общество

сенат республики узбекистан

законодательство

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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. Власти Узбекистана рассмотрят конституционный закон "О чрезвычайном положении", закон "О гидрометеорологической деятельности" и поправки в закон "О защите прав потребителей" в рамках XXI пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Узбекистана.В рамках мероприятия планируется обсудить изменения и дополнения в соответствующие документы в связи с совершенствованием законодательства о гражданстве, об объектах интеллектуальной собственности, системе карантина и защиты растений. Также намечено принять дополнительные мер по обеспечению гарантий прав женщин, оказавшихся в тяжелом социальном положении.Кроме того, участники Сената рассмотрят закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности из-за либерализации административных взысканий за совершение некоторых правонарушений в транспортной и финансовой сферах.Помимо этого, планируется заслушать отчет директора Национального центра по правам человека о состоянии выполнения международных обязательств Узбекистана в сфере прав человека.Сенаторы также рассмотрят результаты парламентского запроса, направленного в Кабинет министров по проблемам обеспечения населения питьевой водой, о состоянии медицинской помощи, оказываемой беременным и женщинам репродуктивного возраста, а также их младенцам. Также намечено обсудить повышение ответственности работодателей перед женщинами, трудящимися на предприятиях легкой и кожевенной промышленности.

https://uz.sputniknews.ru/20211006/uzbekskaya-pyatiletka-chego-dobilas-respublika-s-novym-prezidentom-20781628.html

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сенат республики узбекистан, законодательство