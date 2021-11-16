https://uz.sputniknews.ru/20211116/shtorm-tuman-i-gololeditsa-pereval-kamchik-nakroet-snejnaya-burya-21370679.html
Шторм, туман и гололедица: перевал Камчик накроет снежная буря
Шторм, туман и гололедица: перевал Камчик накроет снежная буря
Стихия накроет перевал Камчик, где проходит единственная автодорога, соединяющая восточную часть с остальной территорией Узбекистана.
2021-11-16T13:23+0500
2021-11-16T13:23+0500
2021-11-16T13:23+0500
общество
шторм
гололед
камчик
туман
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Штормовой ветер, снежные заносы, гололедица ожидаются в ближайшие дни в районе перевала Камчик в Ташкентской области.Именно здесь проходит единственная автодорога, связывающая восточные области Ферганской долины с остальной частью Узбекистана.На этой неделе на всей территории Узбекистана ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и пыльные бури.Особенную опасность представляет перевал Камчик: в зимнее время — из-за угрозы схода лавин, а весной — из-за оползней и селей. В связи с этим, автодорога на данном участке периодически закрывается.
https://uz.sputniknews.ru/20211114/moskovskie-morozy-pridut-v-uzbekistan-21346106.html
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шторм, гололед, камчик, туман
Шторм, туман и гололедица: перевал Камчик накроет снежная буря
Через этот перевал проходит единственная автодорога, соединяющая восточную часть с остальной территорией Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Штормовой ветер, снежные заносы, гололедица ожидаются в ближайшие дни в районе перевала Камчик в Ташкентской области.
Именно здесь проходит единственная автодорога, связывающая восточные области Ферганской долины с остальной частью Узбекистана.
"По перевальному участку автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 17 ноября ожидаются осадки в виде снега, временами сильные, туман, ухудшение видимости до 50 метров, усиление скорости ветра до 17-22 метров в секунду с порывами до 25-27 метров в секунду (сильный шторм по шкале Бофорта. — Spuntik), возможны снежные заносы и гололедица", — предупредили
в Узгидромете.
На этой неделе на всей территории Узбекистана ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и пыльные бури.
Особенную опасность представляет перевал Камчик: в зимнее время — из-за угрозы схода лавин, а весной — из-за оползней и селей. В связи с этим, автодорога на данном участке периодически закрывается.