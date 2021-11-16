https://uz.sputniknews.ru/20211116/shtorm-tuman-i-gololeditsa-pereval-kamchik-nakroet-snejnaya-burya-21370679.html

Шторм, туман и гололедица: перевал Камчик накроет снежная буря

Шторм, туман и гололедица: перевал Камчик накроет снежная буря

Стихия накроет перевал Камчик, где проходит единственная автодорога, соединяющая восточную часть с остальной территорией Узбекистана.

2021-11-16T13:23+0500

2021-11-16T13:23+0500

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общество

шторм

гололед

камчик

туман

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Штормовой ветер, снежные заносы, гололедица ожидаются в ближайшие дни в районе перевала Камчик в Ташкентской области.Именно здесь проходит единственная автодорога, связывающая восточные области Ферганской долины с остальной частью Узбекистана.На этой неделе на всей территории Узбекистана ожидаются резкое похолодание, сильный ветер и пыльные бури.Особенную опасность представляет перевал Камчик: в зимнее время — из-за угрозы схода лавин, а весной — из-за оползней и селей. В связи с этим, автодорога на данном участке периодически закрывается.

https://uz.sputniknews.ru/20211114/moskovskie-morozy-pridut-v-uzbekistan-21346106.html

камчик

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шторм, гололед, камчик, туман