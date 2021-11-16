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Снова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие
Снова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие
Стороны обвиняют друг друга в провокации, заявляя о локальных военных столкновениях на границе.
2021-11-16T19:13+0500
2021-11-16T19:13+0500
в мире
армения
азербайджан
война
перемирие
граница
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. На границе Азербайджана и Армении снова неспокойно. Как сообщает РИА Новости, перестрелка сначала произошла в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, позже интенсивные обстрелы послышались в Сюникской области Армении.В️ Минобороны Армении обнародовали данные о четырех раненых и потере двух боевых позиций на границе с Азербайджаном.Минобороны Азербайджана сообщили о двоих раненых и погибших, количество которых пока не уточнили. При этом в ведомстве заявили, что некоторые армянские военные находятся в плену.️Стороны обвиняют друг друга в провокации, заявляя о локальных военных столкновениях на границе.️По версии Баку, военные Армении применяют артиллерию на границе. ️Ереван, в свою очередь, призывает Москву защитить суверенную территорию Армении. Несколько дней назад стороны отметили год с момента, когда президент России, президент Азербайджана и премьер-министр Армении приняли Заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.До сегодняшнего дня Баку и Ереван сохраняли приверженность реализации и неукоснительному соблюдению всех положений принятого заявления.
https://uz.sputniknews.ru/20201125/Nagornyy-Karabakh-kak-rossiyskie-mirotvortsy-sledyat-za-bezopasnostyu-v-regione-15477291.html
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армения, азербайджан, война, перемирие, граница

Снова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие

19:13 16.11.2021
© Sputnik / Asatur Yesayants / Перейти в фотобанкАвтомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степенакерте
Автомобиль, поврежденный в результате обстрела в Степенакерте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Asatur Yesayants
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️Стороны обвиняют друг друга в провокации, заявляя о локальных военных столкновениях на границе.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. На границе Азербайджана и Армении снова неспокойно. Как сообщает РИА Новости, перестрелка сначала произошла в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, позже интенсивные обстрелы послышались в Сюникской области Армении.
В️ Минобороны Армении обнародовали данные о четырех раненых и потере двух боевых позиций на границе с Азербайджаном.
Минобороны Азербайджана сообщили о двоих раненых и погибших, количество которых пока не уточнили. При этом в ведомстве заявили, что некоторые армянские военные находятся в плену.
️Стороны обвиняют друг друга в провокации, заявляя о локальных военных столкновениях на границе.
️По версии Баку, военные Армении применяют артиллерию на границе. ️Ереван, в свою очередь, призывает Москву защитить суверенную территорию Армении.
Российские миротворцы следят за безопасностью в Лачинском коридоре - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2020
Видео
Нагорный Карабах: как российские миротворцы следят за безопасностью в регионе?
25 ноября 2020, 15:37
Несколько дней назад стороны отметили год с момента, когда президент России, президент Азербайджана и премьер-министр Армении приняли Заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
До сегодняшнего дня Баку и Ереван сохраняли приверженность реализации и неукоснительному соблюдению всех положений принятого заявления.
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