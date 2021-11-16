https://uz.sputniknews.ru/20211116/snova-vystrely-armeniya-i-azerbaydjan-narushili-peremirie-21380087.html
Снова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие
Снова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие
Стороны обвиняют друг друга в провокации, заявляя о локальных военных столкновениях на границе.
2021-11-16T19:13+0500
2021-11-16T19:13+0500
2021-11-16T19:13+0500
в мире
армения
азербайджан
война
перемирие
граница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/09/15151049_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_06e092ebe51c77b69a57f17b36f28e90.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. На границе Азербайджана и Армении снова неспокойно. Как сообщает РИА Новости, перестрелка сначала произошла в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, позже интенсивные обстрелы послышались в Сюникской области Армении.В️ Минобороны Армении обнародовали данные о четырех раненых и потере двух боевых позиций на границе с Азербайджаном.Минобороны Азербайджана сообщили о двоих раненых и погибших, количество которых пока не уточнили. При этом в ведомстве заявили, что некоторые армянские военные находятся в плену.️Стороны обвиняют друг друга в провокации, заявляя о локальных военных столкновениях на границе.️По версии Баку, военные Армении применяют артиллерию на границе. ️Ереван, в свою очередь, призывает Москву защитить суверенную территорию Армении. Несколько дней назад стороны отметили год с момента, когда президент России, президент Азербайджана и премьер-министр Армении приняли Заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.До сегодняшнего дня Баку и Ереван сохраняли приверженность реализации и неукоснительному соблюдению всех положений принятого заявления.
https://uz.sputniknews.ru/20201125/Nagornyy-Karabakh-kak-rossiyskie-mirotvortsy-sledyat-za-bezopasnostyu-v-regione-15477291.html
армения
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/09/15151049_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e3c844d72a5f21f54f15aba090923363.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, азербайджан, война, перемирие, граница
Снова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие
️Стороны обвиняют друг друга в провокации, заявляя о локальных военных столкновениях на границе.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
На границе Азербайджана и Армении снова неспокойно. Как сообщает РИА Новости
, перестрелка сначала произошла в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, позже интенсивные обстрелы послышались в Сюникской области Армении.
В️ Минобороны Армении обнародовали данные о четырех раненых и потере двух боевых позиций на границе с Азербайджаном.
Минобороны Азербайджана сообщили о двоих раненых и погибших, количество которых пока не уточнили. При этом в ведомстве заявили, что некоторые армянские военные находятся в плену.
️Стороны обвиняют друг друга в провокации, заявляя о локальных военных столкновениях на границе.
️По версии Баку, военные Армении применяют артиллерию на границе. ️Ереван, в свою очередь, призывает Москву защитить суверенную территорию Армении.
Несколько дней назад стороны отметили
год с момента, когда президент России, президент Азербайджана и премьер-министр Армении приняли Заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.
До сегодняшнего дня Баку и Ереван сохраняли приверженность реализации и неукоснительному соблюдению всех положений принятого заявления.