https://uz.sputniknews.ru/20211116/snova-vystrely-armeniya-i-azerbaydjan-narushili-peremirie-21380087.html

Снова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие

Снова выстрелы: Армения и Азербайджан нарушили перемирие

Стороны обвиняют друг друга в провокации, заявляя о локальных военных столкновениях на границе.

2021-11-16T19:13+0500

2021-11-16T19:13+0500

2021-11-16T19:13+0500

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граница

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. На границе Азербайджана и Армении снова неспокойно. Как сообщает РИА Новости, перестрелка сначала произошла в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, позже интенсивные обстрелы послышались в Сюникской области Армении.В️ Минобороны Армении обнародовали данные о четырех раненых и потере двух боевых позиций на границе с Азербайджаном.Минобороны Азербайджана сообщили о двоих раненых и погибших, количество которых пока не уточнили. При этом в ведомстве заявили, что некоторые армянские военные находятся в плену.️Стороны обвиняют друг друга в провокации, заявляя о локальных военных столкновениях на границе.️По версии Баку, военные Армении применяют артиллерию на границе. ️Ереван, в свою очередь, призывает Москву защитить суверенную территорию Армении. Несколько дней назад стороны отметили год с момента, когда президент России, президент Азербайджана и премьер-министр Армении приняли Заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.До сегодняшнего дня Баку и Ереван сохраняли приверженность реализации и неукоснительному соблюдению всех положений принятого заявления.

https://uz.sputniknews.ru/20201125/Nagornyy-Karabakh-kak-rossiyskie-mirotvortsy-sledyat-za-bezopasnostyu-v-regione-15477291.html

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армения, азербайджан, война, перемирие, граница