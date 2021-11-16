https://uz.sputniknews.ru/20211116/u-nix-net-drugogo-puti-kamilov-otsenil-vypolnyat-li-taliby-svoi-obeschaniya-21369371.html

"У них нет другого пути": Камилов оценил, выполнят ли талибы свои обещания

"У них нет другого пути": Камилов оценил, выполнят ли талибы свои обещания

Глава МИД Узбекистана напомнил, что пообещали новые власти Афганистана международному сообществу.

2021-11-16T11:59+0500

2021-11-16T11:59+0500

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политика

афганистан

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Талибам необходимо выполнить свои обещания и международные обязательства, у них нет другого пути.Об этом заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов."Надеемся, что новые власти Афганистана сделают все возможное, чтобы выполнить свои обещания и международные обязательства", — сказал Камилов в интервью медиа-порталу Euractiv.Министр напомнил, что талибы пообещали международному сообществу сформировать правительство на основе широкого представительства, соблюдать права женщин и национальных меньшинств, бороться с международным терроризмом и наркотрафиком.По его мнению, у талибов "другого пути нет, только он может привести афганский народ к прогрессу и процветанию, а Афганистан — к долгожданному миру".Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.Подходы Узбекистана и России к афганскому вопросуРанее Камилов заявил, что "взгляды Узбекистана и России по афганской проблеме полностью совпадают".По словам министра, "это создает надежную основу для совместных действий по такой острой проблеме".Глава МИД Узбекистана добавил, что в ходе московского формата были обозначены ключевые проблемы, "требующие своего решения". Стороны пришли к общему выводу, что "с талибами надо работать".* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://uz.sputniknews.ru/20211027/sosedi-afganistana-ozvuchili-svoi-ojidaniya-ot-talibov-i-mirovogo-soobschestva-21122932.html

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афганистан, абдулазиз камилов