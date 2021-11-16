Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211116/v-tashkente-bushuet-infektsiya-detskie-bolnitsy-prigotovilis-k-naplyvu-21367550.html
В Ташкенте бушует инфекция: детские больницы приготовились к наплыву
В Ташкенте бушует инфекция: детские больницы приготовились к наплыву
Такие меры были приняты в связи с ростом заболеваемости ОРЗ в последние дни.
2021-11-16T10:33+0500
2021-11-16T10:33+0500
общество
ташкент
больницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21367654_0:141:1920:1221_1920x0_80_0_0_a669cefa5576cbd0eadc4408fd10c410.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Глава Минздрава Узбекистана Бехзод Мусаев распорядился организовать более 600 новых мест в детских больницах Ташкента.На днях министр посетил столичные медучреждения, после чего провел экстренное совещание по вопросам, связанных с распространением острых респираторных заболеваний (ОРЗ) среди детей.В Узбекистане сейчас наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРЗ среди детей. В частности, самые высокие показатели отмечаются в Ташкенте, что привело к увеличению загруженности детских клинических больниц города.В начале ноября стало известно, что Узбекистан закупил у России 2 миллиона доз препарата "Гриппол плюс" для вакцинации дошкольников и учащихся первых классов от гриппа.Специально для этого по всей стране открыли 2753 прививочных пункта.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/10/21367654_52:0:1868:1362_1920x0_80_0_0_09f040caab58e32efa362600f1252793.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, больницы

В Ташкенте бушует инфекция: детские больницы приготовились к наплыву

10:33 16.11.2021
© Pixabay / Myriams-FotosПлюшевый мишка
Плюшевый мишка - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Pixabay / Myriams-Fotos
Подписаться на
Такие меры были приняты в связи с ростом заболеваемости ОРЗ в последние дни.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Глава Минздрава Узбекистана Бехзод Мусаев распорядился организовать более 600 новых мест в детских больницах Ташкента.
© Минздрав УзбекистанаГлава Минздрава Узбекистана Бехзод Мусаев посетил больницы
Глава Минздрава Узбекистана Бехзод Мусаев посетил больницы - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
Глава Минздрава Узбекистана Бехзод Мусаев посетил больницы
© Минздрав Узбекистана
На днях министр посетил столичные медучреждения, после чего провел экстренное совещание по вопросам, связанных с распространением острых респираторных заболеваний (ОРЗ) среди детей.

"В этот же день в медучреждениях Ташкента было организовано более 600 дополнительных койко-мест для лечения матерей и детей", — сообщили в Минздраве.

В Узбекистане сейчас наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРЗ среди детей.
В частности, самые высокие показатели отмечаются в Ташкенте, что привело к увеличению загруженности детских клинических больниц города.
В начале ноября стало известно, что Узбекистан закупил у России 2 миллиона доз препарата "Гриппол плюс" для вакцинации дошкольников и учащихся первых классов от гриппа.
Специально для этого по всей стране открыли 2753 прививочных пункта.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:39Таджикистан отмечает День президента
12:36Кто имеет право на пособие в размере 100% от зарплаты
12:24Одинаковы с лица: в Узбекистане с начала года появились на свет тысячи близнецов
11:59"У них нет другого пути": Камилов оценил, выполнят ли талибы свои обещания
11:26Америка, как и грозилась, отключила нефтегазопровод
11:08Ничего личного: что Турция намерена сделать с Россией
10:39Депутаты одобрили новый законопроект — он коснется людей младше 21 года
10:33В Ташкенте бушует инфекция: детские больницы приготовились к наплыву
09:58Преступление и наказание: вынесен жесткий приговор мужчине за убийство жены и ее любовника
09:57Аэропорт Самарканда откроют позднее, чем планировалось
09:20Рустам Иноятов освобожден от занимаемой должности
09:15Эксперт объяснил, зачем Шавкат Мирзиёев едет в Россию — видео
08:55Сборы при покупке подержанных авто могут отменить с 1 января
08:30Плов в пять утра и ПИН-код банковской карты: что удивляет туристов в Узбекистане
07:30Новый кардиоцентр откроют в Приаралье
07:00Абитуриентов из Узбекистана приглашают на учебу в КузГТУ
ВчераПервые фото из крупнейшего аквариума на Среднем Востоке
ВчераВ Иране произошло мощное землетрясение – есть пострадавшие
ВчераВ Узбекистане проведут конституционный экзамен – победители получат внушительные призы
ВчераВ знак протеста: беженцы требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию