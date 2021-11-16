https://uz.sputniknews.ru/20211116/v-tashkente-bushuet-infektsiya-detskie-bolnitsy-prigotovilis-k-naplyvu-21367550.html

В Ташкенте бушует инфекция: детские больницы приготовились к наплыву

В Ташкенте бушует инфекция: детские больницы приготовились к наплыву

Такие меры были приняты в связи с ростом заболеваемости ОРЗ в последние дни.

2021-11-16T10:33+0500

2021-11-16T10:33+0500

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общество

ташкент

больницы

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Глава Минздрава Узбекистана Бехзод Мусаев распорядился организовать более 600 новых мест в детских больницах Ташкента.На днях министр посетил столичные медучреждения, после чего провел экстренное совещание по вопросам, связанных с распространением острых респираторных заболеваний (ОРЗ) среди детей.В Узбекистане сейчас наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРЗ среди детей. В частности, самые высокие показатели отмечаются в Ташкенте, что привело к увеличению загруженности детских клинических больниц города.В начале ноября стало известно, что Узбекистан закупил у России 2 миллиона доз препарата "Гриппол плюс" для вакцинации дошкольников и учащихся первых классов от гриппа.Специально для этого по всей стране открыли 2753 прививочных пункта.

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ташкент, больницы