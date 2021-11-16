https://uz.sputniknews.ru/20211116/v-tashkente-peresmotreli-rasxody-mestnogo-byudjeta-na-2022-god-21370606.html

В Ташкенте пересмотрели расходы местного бюджета на 2022 год

В Ташкенте пересмотрели расходы местного бюджета на 2022 год

Часть налогов и других видов доходов будет перенаправлена в бюджет города.

2021-11-16T20:49+0500

2021-11-16T20:49+0500

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общество

ташкент

бюджет

проект

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Ташкенте обсудили проект местного бюджета на 2022 год. Документ планируется пересмотреть существенно, учитывая, что более 40 махаллей Ташкентской области переведены в состав столицы. Таким образом, средства, необходимые для улучшения дорог, водо-, газо- и электроснабжения на этих территориях, включены в бюджет следующего года. Контроль над расходованием средств, а также открытость и прозрачность местного бюджета будут усилены. Деньги будут выделяться и из дополнительных источников местного бюджета, учитывая общественное мнение, сообщили в пресс-службе хокимията столицы.Участники сессии обсудили вопрос перенаправления части налогов и других видов доходов в местные бюджеты.Депутаты единогласно одобрили решение о переименовании кладбища "Яккасарай" в Яккасарайском районе в "Фозилота".

https://uz.sputniknews.ru/20210709/byudjet-uzbekistana-resheno-uvelichit-za-schet-postupleniy-ot-privatizatsii-19608256.html

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ташкент, бюджет, проект